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Культура

В театре имени Маяковского поделились планами на новый сезон

14:5829.08.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМосковский академический театр имени В.Маяковского. Архивное фотоМосковский академический театр имени В.Маяковского. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Театр им. Маяковского в предстоящем, 95-м сезоне будет отмечать две знаменательные даты – 95-летие театра и 100-летие режиссера Андрея Гончарова, долгие годы стоявшего во главе прославленного коллектива, а первой премьерой станет спектакль "Блажь" по пьесе Александра Островского, об этом рассказали во вторник на сборе труппы.

Зрительный зал Основной сцены Малого театра. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Малом театре рассказали о премьерах нового сезона
Сезон в театре Маяковского начался еще 23 августа, но со своими планами в театре познакомили только сейчас. Сбор труппы по традиции начался с поздравления юбиляров, в числе которых народный артист России Михаил Филиппов, которому 15 августа исполнилось 70 лет. К юбилею актера 17 сентября на Малой сцене состоится музыкально-драматический спектакль "Мои свояси", созданный по мотивам книги Филиппова, посвященной Наталье Гундаревой.

Директор театра им. Маяковского Леонид Ошарин подчеркнул, что "за пять лет, которые отделяют нас от предыдущего юбилея, в театре выпустили 35 новых спектаклей".

"Всего показали более трех тысяч представлений, которые посетил один миллион зрителей. Но главное, конечно, это творческие успехи. Все наши новые спектакли были увенчаны призами и наградами. Всего за это время было получено 90 призов", — добавил он.

"Блажь" и "Пигмалион"

Первой премьерой сезона станет спектакль "Блажь" по малоизвестной пьесе Александра Островского, которую русский классик написал в соавторстве с драматургом Петром Невежиным. Постановку осуществил режиссер Юрий Иоффе, который долгие годы был ближайшим помощником Гончарова. Народный артист СССР Гончаров в 1967-1987 годах был главным режиссёром театра им. Маяковского, а затем до смерти в 2001 году — художественным руководителем.

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Театр Луны" откроет 25-й сезон мировой премьерой мюзикла "Чайка"
Одним из самых ожидаемых событий сезона станет премьера "патриарха отечественной сцены", известного режиссера Леонида Хейфеца, который в начале декабря представит спектакль "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу. В главных ролях Игорь Костолевский, Дмитрий Прокофьев и Наталья Палагушкина. Соавтором режиссера в этой работе выступит художник Владимир Арефьев.

В начале февраля на Сцене на Сретенке режиссер Никита Кобелев выпустит спектакль по пьесе австрийского писателя Эдена фон Хорвата "Сказки Венского леса". Завершающей премьерой юбилейного сезона станет работа молодого режиссера Анатолия Шульева – он поставит комедию Мольера "Дон Жуан".

Актеры в роли режиссеров и юбилей Гончарова

Продолжится работа в рамках проекта Студия-off, где в этом сезоне актеры выступят в роли режиссеров. Павел Пархоменко будет ставить спектакль "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" по абсурдиcтской трагикомедии Тома Стоппарда.

Фасад отреставрированного исторического здания Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Театр "Геликон-опера" подготовил семь премьер в новом сезоне
Сам Карбаускис в этом году еще не решил, что будет ставить, и заявил, что намерен заниматься юбилеями.

"По случаю 95-летия театра, решено устроить домашний праздник, который по сложившейся традиции объединит все службы театра. Торжество состоится 29 октября", — сказал он.

В этот день 1922 года Театр Революции показал свой первый спектакль — Ночь". Эту дату принято считать Днем рождения театра.

Олег Табаков. Сцена из спектакля Чайка. Архивное фото
© Фото : К. Богомолов/Театр-студия под руководством О. Табакова
Театр под руководством Олега Табакова открывает новый сезон
Столетие Гончарова будут отмечать совместно с ГИТИСом. 15 января в "Маяковке" основная сцена станет открытым кинозалом, знакомящим всех желающих с творчество выдающегося мастера, а в ГИТИСе в рамках мини-фестиваля "Гончаров —100" в течение всего дня будут проходить творческие встречи, мастер-классы, круглые столы с участием тех, кто учился у Гончарова.

К юбилею режиссера (1918 – 2001) также будет отреставрирована его могила на Новодевичьем кладбище.

Мастерская Карбаускиса и гастроли

С этого сезона в ГИТИСе появилась Мастерская Миндаугаса Карбаускиса, который и сам окончил режиссерский факультет этого вуза, мастерскую Петра Фоменко, учителем которого в свою очередь в 50-60 был Андрей Гончаров.

Кроме того "Маяковка" посетит с гастролями в этом сезоне Владикавказ, Самару, Ульяновск, Ригу и Таллин, Санкт-Петербург и Новосибирск.

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