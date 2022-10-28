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Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи для фильма - РИА Новости, 28.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221028/tarantino-1827493352.html
Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи для фильма
Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи для фильма - РИА Новости, 28.10.2022
Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи для фильма
Квентин Тарантино ответил на обвинения Канье Уэста в том, что он якобы украл у того идею для фильма "Джанго освобожденный", потому что похожий сюжет Канье... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:38
2022-10-28T15:38
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Квентин Тарантино ответил на обвинения Канье Уэста в том, что он якобы украл у того идею для фильма "Джанго освобожденный", потому что похожий сюжет Канье рассматривал для клипа на песню "Gold Digger" и постановщик знал об этом. Мнением режиссер поделился в ток-шоу Джимми Кимммела. По словам Квентина, Канье собирался сделать масштабную киноверсию своего альбома "The College Dropout". Он хотел, чтобы именитые режиссеры сняли видео на разные треки. Под этим предлогом Тарантино и встретился с музыкантом.У Уэста действительно была идея снять ролик на "Gold Digger", говорит Тарантино, в котором бы сам рэпер сыграл раба. Режиссер считает, что задумка выглядела круто, и он бы хотел, чтобы исполнитель ее осуществил. На днях музыкант заявил, что потерял два миллиарда долларов за день на фоне волны общественной критики.Ранее рэпер, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским. В четверг стало известно, что американская компания по производству спортивной обуви Skechers отказалась от коллаборации с артистом на фоне волны критики в его адрес, вызванной его публичными заявлениями.Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG также прекратил сотрудничество с музыкантом. Кроме того, партнерскую коллекцию одежды с Уэстом удалила из магазинов американская компания Gap. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил с ним работу.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, квентин тарантино, канье уэст
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Квентин Тарантино, Канье Уэст
15:38 28.10.2022
 
Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи для фильма

Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи для фильма "Джанго освобожденный"

© AP Photo / Gregorio BorgiaРежиссер Квентин Тарантино на Римском кинофестивале
Режиссер Квентин Тарантино на Римском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Квентин Тарантино ответил на обвинения Канье Уэста в том, что он якобы украл у того идею для фильма "Джанго освобожденный", потому что похожий сюжет Канье рассматривал для клипа на песню "Gold Digger" и постановщик знал об этом. Мнением режиссер поделился в ток-шоу Джимми Кимммела.
"Идея "Джанго" у меня была уже задолго до того, как я встретился с Канье", — утверждает Тарантино.
По словам Квентина, Канье собирался сделать масштабную киноверсию своего альбома "The College Dropout". Он хотел, чтобы именитые режиссеры сняли видео на разные треки. Под этим предлогом Тарантино и встретился с музыкантом.
У Уэста действительно была идея снять ролик на "Gold Digger", говорит Тарантино, в котором бы сам рэпер сыграл раба. Режиссер считает, что задумка выглядела круто, и он бы хотел, чтобы исполнитель ее осуществил.
На днях музыкант заявил, что потерял два миллиарда долларов за день на фоне волны общественной критики.
Ранее рэпер, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским. В четверг стало известно, что американская компания по производству спортивной обуви Skechers отказалась от коллаборации с артистом на фоне волны критики в его адрес, вызванной его публичными заявлениями.
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG также прекратил сотрудничество с музыкантом. Кроме того, партнерскую коллекцию одежды с Уэстом удалила из магазинов американская компания Gap. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил с ним работу.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыКвентин ТарантиноКанье Уэст
 
 
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