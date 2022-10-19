https://ria.ru/20221019/ranenie-1825063693.html

Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом

Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом - РИА Новости, 19.10.2022

Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом

Полиция задержала пьяного жителя Ленобласти, который заперся в квартире с 9-летним сыном и тяжело ранил его ножом, ребенок госпитализирован, сообщила... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:39

2022-10-19T11:39

2022-10-19T12:01

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Полиция задержала пьяного жителя Ленобласти, который заперся в квартире с 9-летним сыном и тяжело ранил его ножом, ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, в среду около 8 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №5 корпус 1 на Столичной улице в городе Кудрово 38-летний пьяный мужчина удерживает 9-летнего сына и угрожает его убить. На место происшествия незамедлительно выехали наряды полиции Всеволожского района, а также бойцы полицейского отряда специального назначения "Гром"."На лестничной клетке полицейских встретила мать ребенка. Было установлено, что мужчина уже ранил ножом ребенка и грозится его убить. В ходе переговоров полицейские под предлогом оказания мальчику медпомощи убедили хозяина квартиры открыть дверь, после чего в квартиру ворвались "громовцы". Они обезоружили злоумышленника", - говорится в сообщении.Мальчик в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован в больницу. Его отец доставлен в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как установили сотрудники полиции, после конфликта с женой мужчина уже два месяца один живет в квартире на Столичной улице. Его жена с двумя детьми переехала к матери. "Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами жене", - пояснили в ГУМВД.

https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html

https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775558596.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)