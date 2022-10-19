https://ria.ru/20221019/ranenie-1825063693.html
Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом
Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом - РИА Новости, 19.10.2022
Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом
Полиция задержала пьяного жителя Ленобласти, который заперся в квартире с 9-летним сыном и тяжело ранил его ножом, ребенок госпитализирован, сообщила... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:39
2022-10-19T11:39
2022-10-19T12:01
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Полиция задержала пьяного жителя Ленобласти, который заперся в квартире с 9-летним сыном и тяжело ранил его ножом, ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, в среду около 8 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №5 корпус 1 на Столичной улице в городе Кудрово 38-летний пьяный мужчина удерживает 9-летнего сына и угрожает его убить. На место происшествия незамедлительно выехали наряды полиции Всеволожского района, а также бойцы полицейского отряда специального назначения "Гром"."На лестничной клетке полицейских встретила мать ребенка. Было установлено, что мужчина уже ранил ножом ребенка и грозится его убить. В ходе переговоров полицейские под предлогом оказания мальчику медпомощи убедили хозяина квартиры открыть дверь, после чего в квартиру ворвались "громовцы". Они обезоружили злоумышленника", - говорится в сообщении.Мальчик в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован в больницу. Его отец доставлен в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как установили сотрудники полиции, после конфликта с женой мужчина уже два месяца один живет в квартире на Столичной улице. Его жена с двумя детьми переехала к матери. "Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами жене", - пояснили в ГУМВД.
https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html
https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775558596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:39 19.10.2022 (обновлено: 12:01 19.10.2022)
Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом
Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире, ранил его ножом и угрожал жене
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Полиция задержала пьяного жителя Ленобласти, который заперся в квартире с 9-летним сыном и тяжело ранил его ножом, ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, в среду около 8 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №5 корпус 1 на Столичной улице в городе Кудрово 38-летний пьяный мужчина удерживает 9-летнего сына и угрожает его убить. На место происшествия незамедлительно выехали наряды полиции Всеволожского района
, а также бойцы полицейского отряда специального назначения "Гром".
"На лестничной клетке полицейских встретила мать ребенка. Было установлено, что мужчина уже ранил ножом ребенка и грозится его убить. В ходе переговоров полицейские под предлогом оказания мальчику медпомощи убедили хозяина квартиры открыть дверь, после чего в квартиру ворвались "громовцы". Они обезоружили злоумышленника", - говорится в сообщении.
Мальчик в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован в больницу. Его отец доставлен в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как установили сотрудники полиции, после конфликта с женой мужчина уже два месяца один живет в квартире на Столичной улице. Его жена с двумя детьми переехала к матери. "Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами жене", - пояснили в ГУМВД.