https://ria.ru/20221019/kitay-1824973553.html

Китай добивает Европу

Китай добивает Европу - РИА Новости, 19.10.2022

Китай добивает Европу

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в китайских профильных министерствах сообщает, что политическое руководство КНР в целях... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T08:00

2022-10-19T08:00

2022-10-19T08:11

авторы

китай

европа

россия

евросоюз

газпром

petrochina

сила сибири (газопровод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155123/61/1551236168_597:332:3233:1815_1920x0_80_0_0_67c4de07b48411297f590265cf4146ec.jpg

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в китайских профильных министерствах сообщает, что политическое руководство КНР в целях обеспечения беспроблемного прохождения отопительного сезона запретило всем государственным компаниям продавать на экспорт сжиженный природный газ. В первую очередь — потребителям из Евросоюза.Упомянутые источники ссылаются на внутреннюю директиву национального комитета по развитию и реформам (НКРР), согласно которой крупнейшим компаниям, а именно PetroChina, Sinopec and Cnooc Ltd., отныне и до особого распоряжения запрещено проводить любые экспортные сделки по поставкам СПГ. Согласно слухам, которые циркулируют в западной прессе, указание НКРР стало прямым следствием двухчасовой речи председателя КПК Си Цзиньпина. Глава партии и страны не использовал прямых запрещающих формулировок, ограничившись общими фразами о необходимости обеспечить энергетическую безопасность страны, но, видимо, помимо официальной смысловой обложки, речь китайского лидера имела и второе скрытое наполнение.Публикации подобного рода обычно грешат торопливостью изложения, когда внимание уделяется только объемам двусторонней торговли, в данном случае логично было бы рассмотреть цифры поставок пресловутого СПГ из Поднебесной в порты ЕС, но в таком случае картина вышла бы неполной и однобокой. Просто потому, что мировой рынок — это громадный организм, живой, динамичный и оказывающий ощутимое влияние на всех участников.Попробуем разобраться, с какими показателями и перспективами входят в зиму все заинтересованные стороны, включая, конечно же, Россию.Как сообщает европейское объединение операторов газовой инфраструктуры GIE, по состоянию на 15 октября в подземные хранилища газа ЕС закачано 66 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 92 процента от их накопительных способностей. Для того чтобы выйти на показатели 2020 года, когда Евросоюз, по его же определению, входил в отопительный сезон с уверенностью в тепле завтрашних батарей, в ПХГ нужно дополнительно закачать еще 6,4 миллиарда кубометров голубого топлива.На первый взгляд все выглядит весьма обнадеживающе, но впечатление это поверхностное и обманчивое.Дело в том, что страны Евросоюза совокупно потребляют 397 миллиардов кубометров газа (данные по результатам 2021 года). При этом только на отопление, то есть на обеспечение горячего — технического и бытового — водоснабжения в том же году было израсходовано более трети от общего объема потребления. Даже без калькулятора несложно подсчитать, что на обеспечение комфортной температуры и возможности принять горячий душ ЕС расходует не менее 120 миллиардов кубометров газа. То есть почти в два раза больше объема всех подземных хранилищ, вместе взятых.Еще раз напомним, что предыдущие зимы Европа проходила без проблем именно благодаря бесперебойным крупным поставкам газа, треть которых составлял импорт из России. Собственные же ПХГ использовались в качестве маневрового резерва для купирования ситуативных пиков.Как известно, Брюссель собственными руками практически похоронил российский канал поставок и даже не нашел в себе смелости прямо назвать исполнителя теракта на трех нитках "Северных потоков". В свете описанных событий прокачка трубопроводного газа на Запад неуклонно падала. Например, в январе-феврале объемы прокачки российского газа в Европу составляли 350 миллионов кубических метров в сутки, а к упомянутому 15 октября этот показатель просел до невразумительных 70 миллионов. Возьмем обе цифры, умножим их на количество дней в месяце, затем на 12 месяцев, а после вычтем меньшее из большего. В результате получим пресловутый объем российского газа, который не дойдет в текущем году до покупателей в ЕС.Не сможет помочь своим друзьям и Киев. По последним данным, Украина успела закачать в собственные ПХГ 14,3 миллиарда кубометров газа, при этом ей самой для прохождения отопительного сезона требуется не менее 19 миллиардов. Ввиду известных обстоятельств рассчитывать на безвозмездное милосердие "Газпрома" Украине явно не приходится. Второй же (гораздо более слабый) канал поставок из Польши тоже не поможет, так как поставки СПГ из Америки достигли предела, но они все равно не спасли Евросоюз от тотального дефицита ключевого вида топлива.Объективности ради скажем, что и российский газовый монополист завершает год с более низкими показателями.В частности, за период с 1 января по 15 октября "Газпром" добыл 327 миллиардов кубометров газа, что на 18 процентов (или 72 миллиарда) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По причинам, которые еще только предстоит проанализировать, снизилось и внутреннее потребление. Здесь спад составил 5 процентов, или 9,5 миллиарда кубометров в абсолютных значениях. Самые крупные потери зафиксированы на направлении экспорта в страны дальнего зарубежья. За границу продано всего 89,3, что на 41 процент, или 63 миллиарда кубических метров, меньше, чем в 2021 году.Несложно догадаться, что абсолютное большинство — это выпавшие поставки трубопроводного газа в еврозону. Однако есть и позитивные моменты.Например, объемы поставок в рамках соглашения с китайской CNPC выполняются, как гласит сухой язык официальных публикаций, с превышением контрактных значений. По-простому это означает, что "Сила Сибири" работает на пределе собственных транспортных возможностей, то есть Пекин закупает максимум газа из всех доступных источников.Если оперировать сугубо теоретическими цифрами, то потенциальное китайское эмбарго не должно стать критическим для Евросоюза. По результатам первого полугодия 2022-го объем продаж СПГ из Китая в Старый Свет составил всего семь процентов от общего потребления. Однако здесь нужно понимать, что за этот же период Китай стал крупнейшим покупателем СПГ в мире, обойдя на повороте Японию с ее вечным тотальным дефицитом углеводородов. То есть КНР сегодня — это такой себе глобальный бак, куда закачиваются громадные объемы топлива без шанса продажи его наружу. С учетом конъюнктуры рынка и собственных потребностей европейцам не стоит рассчитывать и на помощь азиатских союзников в лице Японии и Южной Кореи. Тем бы самим перехватить нужное количество кубометров.Нужно сказать, что европейские энергетики все приведенные выше факты знали прекрасно и потому не ждали милости от природы или Вашингтона. По данным открытых торгов, только импорт российского СПГ за этот год вырос вдвое, достигнув отметки в 15 миллиардов кубометров. Ключевым поставщиком тут выступил "НОВАТЭК", объемы внешней торговли которого только за третий квартал увеличились на 13 процентов, что составило без малого два миллиарда кубических метров.Естественно, что этого критически мало и потому Брюссель скупает все доступное топливо, не считаясь с потерями.Данных за третий квартал пока нет, а вот во втором расходы ЕС на импорт газа увеличились в четыре раза, перевалив за показатель 75 миллиардов евро, 23 из которых ушли в Россию. Исходя из того, что даже теоретический ремонт трех магистралей "Северных потоков" займет не один квартал, стоит ожидать резкого роста конкуренции на рынке СПГ. Ирония ситуации в том, что на нем за российский газ Европе придется сражаться с собой, так как крупнейшими покупателями продукции русского Севера традиционно выступает Франция и Испания, на пятки которым наседает Япония. В этой связи призывы внутри ЕС о коллективных закупках газа уже не кажутся такими абсурдными. Брюссель пытается заранее купировать возможную внутреннюю свару между странами-участницами.С начала года мы наблюдали, как ЕС собственной волей отказывался от стабильных поставок российских углеводородов, собственноручно затягивая на шее петлю топливного дефицита. На пороге первых заморозков выяснилось, что соломинкой последней надежды для Старого Света были поставки Китая, но. как теперь понятно, у Пекина собственные планы на зиму — и комфорт собственных граждан для него гораздо важнее чужих проблем. Вполне логично, кстати.

https://ria.ru/20221010/gegemoniya-1822681711.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20221013/gaz-1823676341.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/ek-1824041332.html

китай

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, китай, европа, россия, евросоюз, газпром, petrochina, сила сибири (газопровод), си цзиньпин, цены на нефть, экономика, спг