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СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления - РИА Новости, 17.10.2022
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СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления
СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления - РИА Новости, 17.10.2022
СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления
Китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:34
2022-10-17T13:27
китай
европа
азия
в мире
сжиженный природный газ
природный газ
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране, сообщил Блумберг со ссылкой на источники."Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования", — заявили источники агентства, имея в виду СПГ.Госкомпании и регулятор пока не комментировали агентству эту информацию.У Китая крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны, отмечает Блумберг.Как добавляет агентство, такие шаги Пекина могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.Впрочем, источники агентства оговорились, что, с другой стороны, хотя продажи СПГ из Китая принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстро пополняющиеся запасы и рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок топлива.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Тем самым они спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
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китай, европа, азия, в мире, сжиженный природный газ, природный газ
Китай, Европа, Азия, В мире, сжиженный природный газ, Природный газ
11:34 17.10.2022 (обновлено: 13:27 17.10.2022)
 
СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления

Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу для обеспечения отопительного сезона

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране, сообщил Блумберг со ссылкой на источники.
"Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования", — заявили источники агентства, имея в виду СПГ.
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Цены на газ в Европе впервые с 24 июня опустились ниже 1400 долларов
Госкомпании и регулятор пока не комментировали агентству эту информацию.
У Китая крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны, отмечает Блумберг.
Как добавляет агентство, такие шаги Пекина могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.
Впрочем, источники агентства оговорились, что, с другой стороны, хотя продажи СПГ из Китая принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстро пополняющиеся запасы и рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок топлива.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Тем самым они спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
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КитайЕвропаАзияВ миресжиженный природный газПриродный газ
 
 
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