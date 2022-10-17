11:34 17.10.2022 (обновлено: 13:27 17.10.2022)
СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления
Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу для обеспечения отопительного сезона
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране, сообщил Блумберг со ссылкой на источники.
"Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования", — заявили источники агентства, имея в виду СПГ.
Госкомпании и регулятор пока не комментировали агентству эту информацию.
У Китая крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны, отмечает Блумберг.
Как добавляет агентство, такие шаги Пекина могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.
Впрочем, источники агентства оговорились, что, с другой стороны, хотя продажи СПГ из Китая принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстро пополняющиеся запасы и рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок топлива.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Тем самым они спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.