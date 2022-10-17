https://ria.ru/20221017/gaz-1824551261.html

СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления

СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления

Китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:34

2022-10-17T11:34

2022-10-17T13:27

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сжиженный природный газ

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране, сообщил Блумберг со ссылкой на источники."Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования", — заявили источники агентства, имея в виду СПГ.Госкомпании и регулятор пока не комментировали агентству эту информацию.У Китая крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны, отмечает Блумберг.Как добавляет агентство, такие шаги Пекина могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.Впрочем, источники агентства оговорились, что, с другой стороны, хотя продажи СПГ из Китая принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстро пополняющиеся запасы и рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок топлива.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Тем самым они спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221017/gaz-1824509966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, европа, азия, в мире, сжиженный природный газ, природный газ