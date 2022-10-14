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Биография Джереми Ханта

Биография Джереми Ханта - РИА Новости, 14.10.2022

Биография Джереми Ханта

Британский политик Джереми Хант (Jeremy Hunt) родился 1 ноября 1966 года в Лондоне (Великобритания). РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:20

2022-10-14T16:20

2022-10-14T16:20

справки

великобритания

джереми хант

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Британский политик Джереми Хант (Jeremy Hunt) родился 1 ноября 1966 года в Лондоне (Великобритания). Его отец Николас Хант (1930-2013) был главнокомандующим флотом Великобритании в 1985-1987 годах. Джереми Хант вырос в Годалминге графства Суррей Великобритании. Среднее образование получил в престижной мужской школе Чартерхаус в Годалминге.Окончил Оксфордский университет, где изучал политику, философию и экономику. В 1987 году занял пост президента университетской Консервативной ассоциации. По окончании университета работал в консалтинговой фирме, затем уехал в Японию, где преподавал английский язык.Вернувшись в Великобританию, в 1990-х годах Хант основал собственную издательскую компанию Hotcourses, которая специализировалась на путеводителях по высшим учебным заведениям за границей. Хант возглавлял компанию до 2009 года. В 2017 году он продал свою долю акций почти за 14,5 миллиона фунтов стерлингов.В 2005 году Хант был избран в палату общин от консерваторов избирательного округа юго-западный Суррей.В 2005-2007 годах в теневом кабинете консерваторов занимал пост министра (Shadow Minister) по делам инвалидов.В 2007-2010 годах являлся теневым министром (Secretary of State) по делам культуры, СМИ и спорта.В мае 2010 года он стал министром по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании.В 2012-2018 годах Хант занимал пост министра здравоохранения Великобритании.С 8 января по 9 июля 2018 года он был министром здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.С 9 июля 2018 года по 24 июля 2019 года занимал пост министра иностранных дел Великобритании. С января 2020 года – председатель межпартийного комитета по здравоохранению и социальной помощи в палате общин. 14 октября 2022 года Джереми Хант назначен главой минфина Великобритании. В 2019 году Джереми Хант выдвигал свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии Великобритании, 20 июня 2019 года по итогам голосования фракции тори в парламенте Хант вместе с Борисом Джонсоном вышел в финал борьбы за пост лидера консерваторов и премьера Великобритании, однако проиграл Джонсону. В 2022 году Джереми Хант вновь баллотировался на пост лидера консерваторов, но выбыл из гонки после первого тура. Джереми Хант занимается благотворительностью в созданном им фонде, финансирующим образование больных ВИЧ/СПИДом детей в Кении. Хант женат, у него есть сын и две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, великобритания, джереми хант