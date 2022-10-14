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Экс-главу британского МИД Ханта назначили главой Минфина, пишут СМИ
Экс-главу британского МИД Ханта назначили главой Минфина, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2022
Экс-главу британского МИД Ханта назначили главой Минфина, пишут СМИ
Экс-глава британского МИД Джереми Хант назначен новым главой минфина Великобритании, сообщает политический редактор британской газеты Times. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:36
2022-10-14T15:36
2022-10-14T15:48
в мире
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лиз трасс
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Джереми Хант назначен новым главой минфина Великобритании, сообщает политический редактор британской газеты Times."Подтверждено: Джереми Хант - новый министр финансов. Он будет объявлен (главой минфина) в ближайшее время на пресс-конференции Лиз Трасс", - написал он в своем Twitter-аккаунте.Ранее Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе Трасс.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
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в мире, джереми хант, великобритания, лиз трасс
В мире, Джереми Хант, Великобритания, Лиз Трасс
15:36 14.10.2022 (обновлено: 15:48 14.10.2022)
Экс-главу британского МИД Ханта назначили главой Минфина, пишут СМИ
Times: экс-главу британского МИД Джереми Ханта назначили новой главой Минфина