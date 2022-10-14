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Экс-главу британского МИД Ханта назначили главой Минфина, пишут СМИ

Экс-главу британского МИД Ханта назначили главой Минфина, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2022

Экс-главу британского МИД Ханта назначили главой Минфина, пишут СМИ

Экс-глава британского МИД Джереми Хант назначен новым главой минфина Великобритании, сообщает политический редактор британской газеты Times. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:36

2022-10-14T15:36

2022-10-14T15:48

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великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Джереми Хант назначен новым главой минфина Великобритании, сообщает политический редактор британской газеты Times."Подтверждено: Джереми Хант - новый министр финансов. Он будет объявлен (главой минфина) в ближайшее время на пресс-конференции Лиз Трасс", - написал он в своем Twitter-аккаунте.Ранее Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе Трасс.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221014/trass-1824053343.html

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в мире, джереми хант, великобритания, лиз трасс