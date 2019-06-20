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РИА Новости

Джонсон и Хант вышли в финал гонки за пост премьера Британии

Вчера, 20:10
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasБорис Джонсон и Джереми Хант
Борис Джонсон и Джереми Хант
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Борис Джонсон и Джереми Хант . Архивное фото
ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов и премьера страны по итогам голосования фракции тори в парламенте, теперь слово за рядовыми членами партии.
Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования, однако пока не исключен сценарий, при котором Хант, учитывая, на сколько он уступает по популярности Джонсону, снимет свою кандидатуру в пользу конкурента. Именно такая ситуация (ее в Британии называют еще "коронацией") имела место в 2016 году, когда соперница Терезы Мэй Андреа Лидсом сняла свою кандидатуру, оставив Мэй единственным претендентом на премьерский пост. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
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Борис Джонсон до недавнего времени выступал за выход из ЕС к 31 октября в любом случае, однако в понедельник на дебатах все же не стал однозначно говорить, что не пойдет на перенос срока ради достижения соглашения с ЕС. Он предлагает поменять соглашение с ЕС в части, касающейся Северной Ирландии, и придержать 39 миллиардов фунтов стерлингов, которые Великобритания должна будет выплатить Евросоюзу, до тех пор, "пока не станет более ясна дальнейшая ситуация".
Хант из лидеров гонки занимал наиболее мягкую позицию в вопросе Brexit. Он хоть и заявил, что тори либо должны обеспечить выход Великобритании из ЕС, либо потерпеть сокрушительное поражение на следующих всеобщих выборах, выступает за Brexit с соглашением и верит, что сможет уговорить Евросоюз внести изменения в текст документа. Он также пока отказывается исключить возможность переноса даты Brexit c 31 октября на более поздний срок. При этом Хант отмечает, что если других вариантов не будет, он выведет Британию из ЕС без соглашения.
При этом ЕС уже дал понять, что вести новых переговоров не будет, что соглашение уже готово и изменению не подлежит, что новый перенос срока Brexit неуместен. Таким образом, новый премьер, придя к власти, окажется ровно в той ситуации, в какой Мэй была, когда ей пришлось оставить свой пост.
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Джереми ХантБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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