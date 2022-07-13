https://ria.ru/20220713/vybory-1802274864.html

Во второй тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов

Во второй тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов - РИА Новости, 13.07.2022

Во второй тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов

Во второй тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли шесть кандидатов, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:05

2022-07-13T19:05

2022-07-13T21:50

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Во второй тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли шесть кандидатов, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.В частности, необходимый минимум в 30 и более голосов набрали экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.Второй тур голосования состоится в четверг.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и пост премьера Британии сообщали 11 парламентариев, трое из них — глава Минтранса Грант Шаппс, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти — решили добровольно выйти из гонки. Кроме того, экс-глава МИД Джереми Хант и министр финансов Надим Захави не набрали нужного количества голосов.Следующие туры будут проходить до того момента, когда останется два основных претендента. Победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801556665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, борис джонсон, лиз трасс, джереми хант, риши сунак, саджид джавид, англия, уэльс