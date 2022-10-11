https://ria.ru/20221011/puteshestviya-1823047051.html

Эксперты сообщили, как отмена новогодних гуляний в городах влияет на туризм

Эксперты сообщили, как отмена новогодних гуляний в городах влияет на туризм - РИА Новости, 11.10.2022

Эксперты сообщили, как отмена новогодних гуляний в городах влияет на туризм

Туроператоры прогнозируют, что отказ властей от елок и салютов в новогодние каникулы практически не скажется на продаже туров в эти города, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:14

2022-10-11T14:14

2022-10-11T14:14

туризм

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туризм

санкт-петербург

великий устюг

казань

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туроператоры прогнозируют, что отказ властей от елок и салютов в новогодние каникулы практически не скажется на продаже туров в эти города, сообщает АТОР."Туристы, когда отправляются на праздники, не рассматривают городские мероприятия как аргумент в пользу "ехать — не ехать". Обычно у них предусмотрена насыщенная экскурсионная программа. Например, туры в Санкт-Петербург всегда проходят "на колесах", по достопримечательностям", — пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Бронирования происходят в обычном режиме, отмечает заместитель гендиректора "Мультитур" Маргарита Назарова. "Путевки на Новый год не продаются, подобно летним направлениям, как горячие пирожки. Поэтому о каком-либо влиянии всех событий на спрос можно будет говорить немного позже", — подчеркивает она.Ожидаемый операторами пик продаж туров на Новый Год должен прийтись на 15-20 ноября. Пока же у путешественников есть еще месяц на обдумывание и принятие решения по поводу формата проведения каникул.Особой популярностью у клиентов пользуются поездки в Великий Устюг, Казань, по Золотому кольцу, которые можно предложить в случае отмены активных праздничных торжеств в тех или иных регионах, говорит Назарова.

https://ria.ru/20221008/rybinsk-1822120008.html

санкт-петербург

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, санкт-петербург, великий устюг, казань, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, отдых в россии, новый год