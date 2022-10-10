https://ria.ru/20221010/art-1822257436.html

Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством

Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством - РИА Новости, 10.10.2022

Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством

В психотерапии изобразительное и другое искусство — полноценный инструмент для улучшения душевного состояния. Как действуют разные творческие направления и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:08

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Екатерина Янсон. В психотерапии изобразительное и другое искусство — полноценный инструмент для улучшения душевного состояния. Как действуют разные творческие направления и зачем бельгийские психиатры отправляют пациентов в музей — в материале РИА Новости ко Всемирному дню ментального здоровья.В музей по рецептуНапример, в Бельгии проводят эксперимент "музейный рецепт" — бесплатное посещение культурных мест Брюсселя для пациентов с ментальными отклонениями. По словам психотерапевта Татьяны Буякас, это действительно может "исцелять и развивать личность".Психолог-консультант Андрей Алиев отмечает: важнее всего, что люди начинают ходить куда-то — например, в музеи, — где нет прямого контакта с окружающими. Это дает возможность спокойно адаптироваться в обществе.Однако, по его мнению, "чужая картина не может излечить, для терапевтического эффекта мы должны творить сами".Что полезнее?Эксперты отмечают: целительнее всего то, что нам по-настоящему приятно. Если классическая музыка не нравится человеку, нет смысла советовать ее слушать. Однако некоторые общие закономерности есть.Музыка — самое универсальное "лекарство", считают специалисты. Причем отнести сюда можно и звуки природы, и пение птиц, и возгласы китов, и инструментальные мелодии, и поп-контент."Этот вид искусства помогает создать трансовое состояние при проработке глубоких травм психики. Музыкотерапия, в отличие от большинства прочих методов лечения, вполне допускает самолечение. Есть специальные сборники, объединенные в коллекции, которые способствуют лечению определенных недугов", — поясняет психиатр Евгений Ильченко.А это не опасно?Но и тут нужно соблюдать своеобразную технику безопасности, чтобы не вызвать обратный эффект. Целебным действием, безусловно, обладают композиции, которые мы слушали, когда нам было хорошо. Но подбирать такой плейлист — да и любое арт-лекарство — нужно с учетом всего контекста, чтобы память не пробудила забытые негативные чувства, предшествовавшие приятному периоду жизни или ставшие его следствием. Часто человек сам не может ответить, какая деталь или их сочетание вызвали у него те или иные чувства."Это очень индивидуально. Скажем, цирк у кого-то провоцирует эмоциональный подъем, а у кого-то — отвращение и досаду", — добавляет клинический психолог Анастасия Шапран.И во всем должна быть мера, отмечает Ильченко.Негатив vs добротаА вот увлечение ужастиками или любовь к кровопролитным сценам психотерапевтов не пугает. Выбор контента для расслабления зависит от многих факторов — характера, уровня стресса, содержания переживаний, потребностей.Так, одних просмотр хорроров и триллеров расстроит, а другим поможет снять напряжение. Третьи будут отвлекаться от рутины, избавляться от тревоги и информационной перегрузки с помощью легких комедийных сериалов.Если же хочется достичь состояния просветления, специалисты советуют смотреть драмы.Смотреть или делать?Когда чувства сложно выразить словами, можно попробовать выразить их на бумаге или "упаковать" в движение, танец, звук.Начать что-то создавать — это способ выразить потаенные, даже порицаемые чувства без вреда для себя и окружающих. Тут тоже есть свои правила: нужно позволить себе совершать ошибки и не ожидать многого от первых результатов.Тревожным людям, испытывающим трудности в общении, психотерапевты часто рекомендуют заняться актерским, ораторским мастерством. Танцы помогают снять мышечные зажимы, наладить контакт, особенно с представителями противоположного пола.Если же просто снятия напряжения недостаточно, специалист поможет интерпретировать созданное произведение. Так получится решить более глубокие проблемы и повысить качество жизни — в этом и состоит задача арт-терапии.Феномен влияния творчества на психику будут изучать в ноябре в Еврейском музее и заповеднике Царицыно: там запускают пилот проекта "Искусство в помощь медицине"."Это будет исследование о значении музея как площадки для проведения психотерапевтической работы и о том, как в психологическом плане помогает соприкосновение с искусством", — рассказывает автор проекта Анна Дорофеева.Возможно, скоро мы узнаем о новых полезных свойствах художественных произведений.

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https://ria.ru/20220925/khorrory-1819031578.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

искусство, живопись, музыка, всемирный день психического здоровья, психика, психология