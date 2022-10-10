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Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством - РИА Новости, 10.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221010/art-1822257436.html
Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством
Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством - РИА Новости, 10.10.2022
Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством
В психотерапии изобразительное и другое искусство — полноценный инструмент для улучшения душевного состояния. Как действуют разные творческие направления и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:00
2022-10-10T08:08
культура
искусство
живопись
музыка
всемирный день психического здоровья
психика
психология
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Екатерина Янсон. В психотерапии изобразительное и другое искусство — полноценный инструмент для улучшения душевного состояния. Как действуют разные творческие направления и зачем бельгийские психиатры отправляют пациентов в музей — в материале РИА Новости ко Всемирному дню ментального здоровья.В музей по рецептуНапример, в Бельгии проводят эксперимент "музейный рецепт" — бесплатное посещение культурных мест Брюсселя для пациентов с ментальными отклонениями. По словам психотерапевта Татьяны Буякас, это действительно может "исцелять и развивать личность".Психолог-консультант Андрей Алиев отмечает: важнее всего, что люди начинают ходить куда-то — например, в музеи, — где нет прямого контакта с окружающими. Это дает возможность спокойно адаптироваться в обществе.Однако, по его мнению, "чужая картина не может излечить, для терапевтического эффекта мы должны творить сами".Что полезнее?Эксперты отмечают: целительнее всего то, что нам по-настоящему приятно. Если классическая музыка не нравится человеку, нет смысла советовать ее слушать. Однако некоторые общие закономерности есть.Музыка — самое универсальное "лекарство", считают специалисты. Причем отнести сюда можно и звуки природы, и пение птиц, и возгласы китов, и инструментальные мелодии, и поп-контент."Этот вид искусства помогает создать трансовое состояние при проработке глубоких травм психики. Музыкотерапия, в отличие от большинства прочих методов лечения, вполне допускает самолечение. Есть специальные сборники, объединенные в коллекции, которые способствуют лечению определенных недугов", — поясняет психиатр Евгений Ильченко.А это не опасно?Но и тут нужно соблюдать своеобразную технику безопасности, чтобы не вызвать обратный эффект. Целебным действием, безусловно, обладают композиции, которые мы слушали, когда нам было хорошо. Но подбирать такой плейлист — да и любое арт-лекарство — нужно с учетом всего контекста, чтобы память не пробудила забытые негативные чувства, предшествовавшие приятному периоду жизни или ставшие его следствием. Часто человек сам не может ответить, какая деталь или их сочетание вызвали у него те или иные чувства."Это очень индивидуально. Скажем, цирк у кого-то провоцирует эмоциональный подъем, а у кого-то — отвращение и досаду", — добавляет клинический психолог Анастасия Шапран.И во всем должна быть мера, отмечает Ильченко.Негатив vs добротаА вот увлечение ужастиками или любовь к кровопролитным сценам психотерапевтов не пугает. Выбор контента для расслабления зависит от многих факторов — характера, уровня стресса, содержания переживаний, потребностей.Так, одних просмотр хорроров и триллеров расстроит, а другим поможет снять напряжение. Третьи будут отвлекаться от рутины, избавляться от тревоги и информационной перегрузки с помощью легких комедийных сериалов.Если же хочется достичь состояния просветления, специалисты советуют смотреть драмы.Смотреть или делать?Когда чувства сложно выразить словами, можно попробовать выразить их на бумаге или "упаковать" в движение, танец, звук.Начать что-то создавать — это способ выразить потаенные, даже порицаемые чувства без вреда для себя и окружающих. Тут тоже есть свои правила: нужно позволить себе совершать ошибки и не ожидать многого от первых результатов.Тревожным людям, испытывающим трудности в общении, психотерапевты часто рекомендуют заняться актерским, ораторским мастерством. Танцы помогают снять мышечные зажимы, наладить контакт, особенно с представителями противоположного пола.Если же просто снятия напряжения недостаточно, специалист поможет интерпретировать созданное произведение. Так получится решить более глубокие проблемы и повысить качество жизни — в этом и состоит задача арт-терапии.Феномен влияния творчества на психику будут изучать в ноябре в Еврейском музее и заповеднике Царицыно: там запускают пилот проекта "Искусство в помощь медицине"."Это будет исследование о значении музея как площадки для проведения психотерапевтической работы и о том, как в психологическом плане помогает соприкосновение с искусством", — рассказывает автор проекта Анна Дорофеева.Возможно, скоро мы узнаем о новых полезных свойствах художественных произведений.
https://ria.ru/20220715/kpop-1802468147.html
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Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
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искусство, живопись, музыка, всемирный день психического здоровья, психика, психология
Культура, Искусство, Живопись, Музыка, Всемирный день психического здоровья, Психика, Психология
08:00 10.10.2022 (обновлено: 08:08 10.10.2022)
 

Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПосетительница в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции
Посетительница в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Екатерина Янсон. В психотерапии изобразительное и другое искусство — полноценный инструмент для улучшения душевного состояния. Как действуют разные творческие направления и зачем бельгийские психиатры отправляют пациентов в музей — в материале РИА Новости ко Всемирному дню ментального здоровья.

В музей по рецепту

"Через искусство мы можем прикоснуться к тому, что прячет от нас мозг. Поход в театр или созерцание картин побуждают нас думать — так раздвигаются границы сознания. Это не просто развлечение, это счастье в более глубоком понимании", — говорит Евгений Ильченко, руководитель центра психотерапии и психосоматики.

Например, в Бельгии проводят эксперимент "музейный рецепт" — бесплатное посещение культурных мест Брюсселя для пациентов с ментальными отклонениями.
По словам психотерапевта Татьяны Буякас, это действительно может "исцелять и развивать личность".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Посетительница на открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

Посетительница на открытии выставки-инсталляции Новый человек в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I
1 из 4

Посетительница на открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Сотрудник книжного магазина "Москва"

Книжный магазин
2 из 4

Сотрудник книжного магазина "Москва"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Спящая красавица в рамках гастролей театра в Москве
3 из 4

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Фойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве

Кинотеатр Художественный после реставрации
4 из 4

Фойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 4

Посетительница на открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Сотрудник книжного магазина "Москва"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4

Фойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Психолог-консультант Андрей Алиев отмечает: важнее всего, что люди начинают ходить куда-то — например, в музеи, — где нет прямого контакта с окружающими. Это дает возможность спокойно адаптироваться в обществе.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Посетители на открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

Посетители на открытии выставки-инсталляции Новый человек в Новом Манеже
1 из 2

Посетители на открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Посетительница на выставке "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

Посетительница на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
2 из 2

Посетительница на выставке "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетители на открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетительница на выставке "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Однако, по его мнению, "чужая картина не может излечить, для терапевтического эффекта мы должны творить сами".

Что полезнее?

Эксперты отмечают: целительнее всего то, что нам по-настоящему приятно. Если классическая музыка не нравится человеку, нет смысла советовать ее слушать. Однако некоторые общие закономерности есть.

"Все зависит от особенностей восприятия. Для аудиалов самым эмоциональным и доступным переживанием будет музыка. Для визуалов — живопись. Кто-то испытывает положительные эмоции, когда прикасается к предмету, чувствует фактуру. Для таких людей подходящие объекты — тактильные. А есть инсталляции, которые намеренно вызывают чувство отвращения, и это, как ни парадоксально, уменьшает тревогу", — уточняет Дмитрий Серебрянский, психиатр, психотерапевт.

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Исторические экспонаты на выставке "Пиранези. До и после. Италия — Россия. XVIII-XXI века" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Исторические экспонаты на выставке Пиранези. До и после. Италия - Россия. XVIII-XXI века
1 из 3

Исторические экспонаты на выставке "Пиранези. До и после. Италия — Россия. XVIII-XXI века" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Бронзовые скульптуры "Виктория" (слева) и "Полет" работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке "Трансформация"

Бронзовые скульптуры Виктория и Полет работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
2 из 3

Бронзовые скульптуры "Виктория" (слева) и "Полет" работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке "Трансформация"

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Посетители на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
3 из 3

Посетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3

Исторические экспонаты на выставке "Пиранези. До и после. Италия — Россия. XVIII-XXI века" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Бронзовые скульптуры "Виктория" (слева) и "Полет" работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке "Трансформация"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 3

Посетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Музыка — самое универсальное "лекарство", считают специалисты. Причем отнести сюда можно и звуки природы, и пение птиц, и возгласы китов, и инструментальные мелодии, и поп-контент.
"Этот вид искусства помогает создать трансовое состояние при проработке глубоких травм психики. Музыкотерапия, в отличие от большинства прочих методов лечения, вполне допускает самолечение. Есть специальные сборники, объединенные в коллекции, которые способствуют лечению определенных недугов", — поясняет психиатр Евгений Ильченко.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанк

Оперная певица Ольга Перетятько (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце

Оперная певица Ольга Перетятько выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
1 из 2

Оперная певица Ольга Перетятько (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСкрипачи Московского государственного симфонического оркестра во время концерта
Бетховен-марафон в Зарядье
2 из 2
Скрипачи Московского государственного симфонического оркестра во время концерта
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
1 из 2

Оперная певица Ольга Перетятько (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
2 из 2
Скрипачи Московского государственного симфонического оркестра во время концерта
© РИА Новости / Владимир Песня
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А это не опасно?

Но и тут нужно соблюдать своеобразную технику безопасности, чтобы не вызвать обратный эффект. Целебным действием, безусловно, обладают композиции, которые мы слушали, когда нам было хорошо. Но подбирать такой плейлист — да и любое арт-лекарство — нужно с учетом всего контекста, чтобы память не пробудила забытые негативные чувства, предшествовавшие приятному периоду жизни или ставшие его следствием.
"Я бы не советовал тревожной домохозяйке с тремя детьми, интересующейся живописью, картины Фрэнсиса Бэкона. А экспрессивному невротику — идиллические пейзажи, они вызовут лишь раздражение", — говорит Серебрянский.
© Фрэнсис Бэкон

"Картина 1946" британского художника ирландского происхождения Фрэнсиса Бэкона

Картина 1946
1 из 3

"Картина 1946" британского художника ирландского происхождения Фрэнсиса Бэкона

© Фрэнсис Бэкон
© Фрэнсис Бэкон

Этюд по "Портрету папы Иннокентия X" работы Веласкеса, Фрэнсис Бэкон

Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса
2 из 3

Этюд по "Портрету папы Иннокентия X" работы Веласкеса, Фрэнсис Бэкон

© Фрэнсис Бэкон
© Василий Поленов

Московский дворик (1878), Василий Поленов

Московский дворик (1878)
3 из 3

Московский дворик (1878), Василий Поленов

© Василий Поленов
1 из 3

"Картина 1946" британского художника ирландского происхождения Фрэнсиса Бэкона

© Фрэнсис Бэкон
2 из 3

Этюд по "Портрету папы Иннокентия X" работы Веласкеса, Фрэнсис Бэкон

© Фрэнсис Бэкон
3 из 3

Московский дворик (1878), Василий Поленов

© Василий Поленов
Часто человек сам не может ответить, какая деталь или их сочетание вызвали у него те или иные чувства.
"Это очень индивидуально. Скажем, цирк у кого-то провоцирует эмоциональный подъем, а у кого-то — отвращение и досаду", — добавляет клинический психолог Анастасия Шапран.
© Фото : Минкультуры РоссииАртисты номера "Белый полет" под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк) на международном фестивале циркового искусства "Золотой слон" в Испании
Артисты номера Белый полет под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк) на международном фестивале циркового искусства Золотой слон в Испании - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Минкультуры России
Артисты номера "Белый полет" под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк) на международном фестивале циркового искусства "Золотой слон" в Испании
И во всем должна быть мера, отмечает Ильченко.

"К примеру, просмотр некоторых сериалов может затягивать и уводить из мира реальности, нарушая сон и качество жизни", — предупреждает специалист.

© Amediateka

Герои сериала "Дом Дракона"

Кадр из сериала Дом Дракона
1 из 3

Герои сериала "Дом Дракона"

© Amediateka
© Продюсерская компания "Среда" (2018 - ...)

Максим Матвеев в сериале "Триггер"

Кадр из сериала Триггер
2 из 3

Максим Матвеев в сериале "Триггер"

© Продюсерская компания "Среда" (2018 - ...)
© Видеосервис STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы
3 из 3
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Видеосервис START
1 из 3

Герои сериала "Дом Дракона"

© Amediateka
2 из 3

Максим Матвеев в сериале "Триггер"

© Продюсерская компания "Среда" (2018 - ...)
3 из 3
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Видеосервис START

Негатив vs доброта

А вот увлечение ужастиками или любовь к кровопролитным сценам психотерапевтов не пугает. Выбор контента для расслабления зависит от многих факторов — характера, уровня стресса, содержания переживаний, потребностей.
© Amalgama Studio (2021)Кадр из фильма "Сердце Пармы"
Кадр из фильма Сердце Пармы
© Amalgama Studio (2021)
Кадр из фильма "Сердце Пармы"

"Когда не хватает решительности или мотивации и есть чувство уязвимости, можно выбрать брутальный сюжет", — объясняет Анастасия Шапран. — А при истощении и долгих серьезных нагрузках многие предпочитают комфортное безмятежное повествование".

© Jax Media (2020)Кадр из сериала "Эмили в Париже"
Кадр из сериала Эмили в Париже
1 из 2
Кадр из сериала "Эмили в Париже"
© Jax Media (2020)
© ТНТ (2019-...)Кадр из сериала "Жуки"
Кадр из сериала Жуки
2 из 2
Кадр из сериала "Жуки"
© ТНТ (2019-...)
1 из 2
Кадр из сериала "Эмили в Париже"
© Jax Media (2020)
2 из 2
Кадр из сериала "Жуки"
© ТНТ (2019-...)
Так, одних просмотр хорроров и триллеров расстроит, а другим поможет снять напряжение. Третьи будут отвлекаться от рутины, избавляться от тревоги и информационной перегрузки с помощью легких комедийных сериалов.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"

Гоша Куценко в сериале "Классная Катя"

Кадр из сериала Классная Катя
1 из 3

Гоша Куценко в сериале "Классная Катя"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
© Телеканал СТС (2017-...)Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"
Кадр из сериала Ивановы-Ивановы
2 из 3
Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"
© Телеканал СТС (2017-...)
© Видеосервис START

Сериал "Вампиры средней полосы"

Кадр из сериала Вампиры средней полосы
3 из 3

Сериал "Вампиры средней полосы"

© Видеосервис START
1 из 3

Гоша Куценко в сериале "Классная Катя"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
2 из 3
Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"
© Телеканал СТС (2017-...)
3 из 3

Сериал "Вампиры средней полосы"

© Видеосервис START
Если же хочется достичь состояния просветления, специалисты советуют смотреть драмы.
© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Алиса не может ждать"
Кадр из сериала Алиса не может ждать
© Онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Алиса не может ждать"

Смотреть или делать?

Когда чувства сложно выразить словами, можно попробовать выразить их на бумаге или "упаковать" в движение, танец, звук.

"Если человек хочет улучшить эмоциональное состояние с помощью занятий творчеством, смысл в том, чтобы он смог переключиться с вербального, когнитивного переживания опыта на физическое или образное. Важно, чтобы сам процесс приносил удовольствие, увлекал. Стоит отталкиваться от личных предпочтений", — советует Шапран.

Начать что-то создавать — это способ выразить потаенные, даже порицаемые чувства без вреда для себя и окружающих. Тут тоже есть свои правила: нужно позволить себе совершать ошибки и не ожидать многого от первых результатов.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкМузей очков в Йошкар-Оле
Музей очков в Йошкар-Оле
1 из 2
Музей очков в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
2 из 2

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 2
Музей очков в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 2

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Тревожным людям, испытывающим трудности в общении, психотерапевты часто рекомендуют заняться актерским, ораторским мастерством. Танцы помогают снять мышечные зажимы, наладить контакт, особенно с представителями противоположного пола.
Blackpink выступают в Sahara Tent во время фестиваля музыки и искусств Coachella Valley, Калифорния - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 08:00Культура
Корейские хиты K-pop: почему под них скачет весь мир
Если же просто снятия напряжения недостаточно, специалист поможет интерпретировать созданное произведение. Так получится решить более глубокие проблемы и повысить качество жизни — в этом и состоит задача арт-терапии.
Феномен влияния творчества на психику будут изучать в ноябре в Еврейском музее и заповеднике Царицыно: там запускают пилот проекта "Искусство в помощь медицине".
© РИА Новости / Светлана БаеваСкульптуры в Новом замке в Гродно
Скульптуры в Новом замке в Гродно - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Скульптуры в Новом замке в Гродно
"Это будет исследование о значении музея как площадки для проведения психотерапевтической работы и о том, как в психологическом плане помогает соприкосновение с искусством", — рассказывает автор проекта Анна Дорофеева.
Возможно, скоро мы узнаем о новых полезных свойствах художественных произведений.
Кадр из фильма Душа на двоих
25 сентября, 08:00Культура
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