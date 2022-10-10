Доктор, можно мне в музей: как сделать искусство лекарством

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Екатерина Янсон. В психотерапии изобразительное и другое искусство — полноценный инструмент для улучшения душевного состояния. Как действуют разные творческие направления и зачем бельгийские психиатры отправляют пациентов в музей — в материале РИА Новости ко Всемирному дню ментального здоровья.В музей по рецептуНапример, в Бельгии проводят эксперимент "музейный рецепт" — бесплатное посещение культурных мест Брюсселя для пациентов с ментальными отклонениями. По словам психотерапевта Татьяны Буякас, это действительно может "исцелять и развивать личность".Психолог-консультант Андрей Алиев отмечает: важнее всего, что люди начинают ходить куда-то — например, в музеи, — где нет прямого контакта с окружающими. Это дает возможность спокойно адаптироваться в обществе.Однако, по его мнению, "чужая картина не может излечить, для терапевтического эффекта мы должны творить сами".Что полезнее?Эксперты отмечают: целительнее всего то, что нам по-настоящему приятно. Если классическая музыка не нравится человеку, нет смысла советовать ее слушать. Однако некоторые общие закономерности есть.Музыка — самое универсальное "лекарство", считают специалисты. Причем отнести сюда можно и звуки природы, и пение птиц, и возгласы китов, и инструментальные мелодии, и поп-контент."Этот вид искусства помогает создать трансовое состояние при проработке глубоких травм психики. Музыкотерапия, в отличие от большинства прочих методов лечения, вполне допускает самолечение. Есть специальные сборники, объединенные в коллекции, которые способствуют лечению определенных недугов", — поясняет психиатр Евгений Ильченко.А это не опасно?Но и тут нужно соблюдать своеобразную технику безопасности, чтобы не вызвать обратный эффект. Целебным действием, безусловно, обладают композиции, которые мы слушали, когда нам было хорошо. Но подбирать такой плейлист — да и любое арт-лекарство — нужно с учетом всего контекста, чтобы память не пробудила забытые негативные чувства, предшествовавшие приятному периоду жизни или ставшие его следствием. Часто человек сам не может ответить, какая деталь или их сочетание вызвали у него те или иные чувства."Это очень индивидуально. Скажем, цирк у кого-то провоцирует эмоциональный подъем, а у кого-то — отвращение и досаду", — добавляет клинический психолог Анастасия Шапран.И во всем должна быть мера, отмечает Ильченко.Негатив vs добротаА вот увлечение ужастиками или любовь к кровопролитным сценам психотерапевтов не пугает. Выбор контента для расслабления зависит от многих факторов — характера, уровня стресса, содержания переживаний, потребностей.Так, одних просмотр хорроров и триллеров расстроит, а другим поможет снять напряжение. Третьи будут отвлекаться от рутины, избавляться от тревоги и информационной перегрузки с помощью легких комедийных сериалов.Если же хочется достичь состояния просветления, специалисты советуют смотреть драмы.Смотреть или делать?Когда чувства сложно выразить словами, можно попробовать выразить их на бумаге или "упаковать" в движение, танец, звук.Начать что-то создавать — это способ выразить потаенные, даже порицаемые чувства без вреда для себя и окружающих. Тут тоже есть свои правила: нужно позволить себе совершать ошибки и не ожидать многого от первых результатов.Тревожным людям, испытывающим трудности в общении, психотерапевты часто рекомендуют заняться актерским, ораторским мастерством. Танцы помогают снять мышечные зажимы, наладить контакт, особенно с представителями противоположного пола.Если же просто снятия напряжения недостаточно, специалист поможет интерпретировать созданное произведение. Так получится решить более глубокие проблемы и повысить качество жизни — в этом и состоит задача арт-терапии.Феномен влияния творчества на психику будут изучать в ноябре в Еврейском музее и заповеднике Царицыно: там запускают пилот проекта "Искусство в помощь медицине"."Это будет исследование о значении музея как площадки для проведения психотерапевтической работы и о том, как в психологическом плане помогает соприкосновение с искусством", — рассказывает автор проекта Анна Дорофеева.Возможно, скоро мы узнаем о новых полезных свойствах художественных произведений.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Екатерина Янсон. В психотерапии изобразительное и другое искусство — полноценный инструмент для улучшения душевного состояния. Как действуют разные творческие направления и зачем бельгийские психиатры отправляют пациентов в музей — в материале РИА Новости ко Всемирному дню ментального здоровья.
В музей по рецепту
"Через искусство мы можем прикоснуться к тому, что прячет от нас мозг. Поход в театр или созерцание картин побуждают нас думать — так раздвигаются границы сознания. Это не просто развлечение, это счастье в более глубоком понимании", — говорит Евгений Ильченко, руководитель центра психотерапии и психосоматики.
Например, в Бельгии проводят эксперимент "музейный рецепт" — бесплатное посещение культурных мест Брюсселя для пациентов с ментальными отклонениями.
По словам психотерапевта Татьяны Буякас, это действительно может "исцелять и развивать личность".
Психолог-консультант Андрей Алиев отмечает: важнее всего, что люди начинают ходить куда-то — например, в музеи, — где нет прямого контакта с окружающими. Это дает возможность спокойно адаптироваться в обществе.
Однако, по его мнению, "чужая картина не может излечить, для терапевтического эффекта мы должны творить сами".
Что полезнее?
Эксперты отмечают: целительнее всего то, что нам по-настоящему приятно. Если классическая музыка не нравится человеку, нет смысла советовать ее слушать. Однако некоторые общие закономерности есть.
"Все зависит от особенностей восприятия. Для аудиалов самым эмоциональным и доступным переживанием будет музыка. Для визуалов — живопись. Кто-то испытывает положительные эмоции, когда прикасается к предмету, чувствует фактуру. Для таких людей подходящие объекты — тактильные. А есть инсталляции, которые намеренно вызывают чувство отвращения, и это, как ни парадоксально, уменьшает тревогу", — уточняет Дмитрий Серебрянский, психиатр, психотерапевт.
Музыка — самое универсальное "лекарство", считают специалисты. Причем отнести сюда можно и звуки природы, и пение птиц, и возгласы китов, и инструментальные мелодии, и поп-контент.
"Этот вид искусства помогает создать трансовое состояние при проработке глубоких травм психики. Музыкотерапия, в отличие от большинства прочих методов лечения, вполне допускает самолечение. Есть специальные сборники, объединенные в коллекции, которые способствуют лечению определенных недугов", — поясняет психиатр Евгений Ильченко.
Но и тут нужно соблюдать своеобразную технику безопасности, чтобы не вызвать обратный эффект. Целебным действием, безусловно, обладают композиции, которые мы слушали, когда нам было хорошо. Но подбирать такой плейлист — да и любое арт-лекарство — нужно с учетом всего контекста, чтобы память не пробудила забытые негативные чувства, предшествовавшие приятному периоду жизни или ставшие его следствием.
"Я бы не советовал тревожной домохозяйке с тремя детьми, интересующейся живописью, картины Фрэнсиса Бэкона. А экспрессивному невротику — идиллические пейзажи, они вызовут лишь раздражение", — говорит Серебрянский.
А вот увлечение ужастиками или любовь к кровопролитным сценам психотерапевтов не пугает. Выбор контента для расслабления зависит от многих факторов — характера, уровня стресса, содержания переживаний, потребностей.
"Когда не хватает решительности или мотивации и есть чувство уязвимости, можно выбрать брутальный сюжет", — объясняет Анастасия Шапран. — А при истощении и долгих серьезных нагрузках многие предпочитают комфортное безмятежное повествование".
Так, одних просмотр хорроров и триллеров расстроит, а другим поможет снять напряжение. Третьи будут отвлекаться от рутины, избавляться от тревоги и информационной перегрузки с помощью легких комедийных сериалов.
Когда чувства сложно выразить словами, можно попробовать выразить их на бумаге или "упаковать" в движение, танец, звук.
"Если человек хочет улучшить эмоциональное состояние с помощью занятий творчеством, смысл в том, чтобы он смог переключиться с вербального, когнитивного переживания опыта на физическое или образное. Важно, чтобы сам процесс приносил удовольствие, увлекал. Стоит отталкиваться от личных предпочтений", — советует Шапран.
Начать что-то создавать — это способ выразить потаенные, даже порицаемые чувства без вреда для себя и окружающих. Тут тоже есть свои правила: нужно позволить себе совершать ошибки и не ожидать многого от первых результатов.
Тревожным людям, испытывающим трудности в общении, психотерапевты часто рекомендуют заняться актерским, ораторским мастерством. Танцы помогают снять мышечные зажимы, наладить контакт, особенно с представителями противоположного пола.
Если же просто снятия напряжения недостаточно, специалист поможет интерпретировать созданное произведение. Так получится решить более глубокие проблемы и повысить качество жизни — в этом и состоит задача арт-терапии.
Феномен влияния творчества на психику будут изучать в ноябре в Еврейском музее и заповеднике Царицыно: там запускают пилот проекта "Искусство в помощь медицине".
"Это будет исследование о значении музея как площадки для проведения психотерапевтической работы и о том, как в психологическом плане помогает соприкосновение с искусством", — рассказывает автор проекта Анна Дорофеева.
Возможно, скоро мы узнаем о новых полезных свойствах художественных произведений.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.