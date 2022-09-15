https://ria.ru/20220915/bryussel-1816641535.html

В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи

В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи - РИА Новости, 15.09.2022

В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи

Психиатры одной из больниц Брюсселя будут прописывать своим пациентам визиты в музеи, сообщила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T03:17

2022-09-15T03:17

2022-09-15T03:17

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Психиатры одной из больниц Брюсселя будут прописывать своим пациентам визиты в музеи, сообщила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба."Пилотный проект музейного рецепта запущен официально. Начиная с сегодняшнего дня доктора смогут прописывать своим пациентам бесплатное посещение музеев Брюсселя. Для Европы это новинка", — написала она в Twitter.Проект позволит, с одной стороны, предоставить доступ к искусству наименее защищенным горожанам, с другой, станет дополнительным инструментом терапии в арсенале врача.Городская администрация Брюсселя позаимствовала идею у коллег из канадского Монреаля, где такой эксперимент начали осуществлять еще в 2018 году. Бельгийские СМИ указывают, что он имел определенный успех, особенно у пожилых пациентов. В частности, соприкосновение с культурой помогало бороться с депрессией.В Брюсселе через полгода проведут оценку эксперимента, позже его могут распространить и на другие населенные пункты Бельгии.

https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, брюссель, европа, новости - туризм, новости культуры, бельгия