https://ria.ru/20220915/bryussel-1816641535.html
В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи
В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи - РИА Новости, 15.09.2022
В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи
Психиатры одной из больниц Брюсселя будут прописывать своим пациентам визиты в музеи, сообщила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:17
2022-09-15T03:17
2022-09-15T03:17
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Психиатры одной из больниц Брюсселя будут прописывать своим пациентам визиты в музеи, сообщила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба."Пилотный проект музейного рецепта запущен официально. Начиная с сегодняшнего дня доктора смогут прописывать своим пациентам бесплатное посещение музеев Брюсселя. Для Европы это новинка", — написала она в Twitter.Проект позволит, с одной стороны, предоставить доступ к искусству наименее защищенным горожанам, с другой, станет дополнительным инструментом терапии в арсенале врача.Городская администрация Брюсселя позаимствовала идею у коллег из канадского Монреаля, где такой эксперимент начали осуществлять еще в 2018 году. Бельгийские СМИ указывают, что он имел определенный успех, особенно у пожилых пациентов. В частности, соприкосновение с культурой помогало бороться с депрессией.В Брюсселе через полгода проведут оценку эксперимента, позже его могут распространить и на другие населенные пункты Бельгии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, брюссель, европа, новости - туризм, новости культуры, бельгия
Туризм, Туризм, Брюссель, Европа, Новости - Туризм, Новости культуры, Бельгия
В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи
В бельгийском Брюсселе психиатры будут прописывать пациентам бесплатные визиты в музеи
БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Психиатры одной из больниц Брюсселя будут прописывать своим пациентам визиты в музеи, сообщила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба.
"Пилотный проект музейного рецепта запущен официально. Начиная с сегодняшнего дня доктора смогут прописывать своим пациентам бесплатное посещение музеев Брюсселя. Для Европы это новинка", — написала она в Twitter.
Проект позволит, с одной стороны, предоставить доступ к искусству наименее защищенным горожанам, с другой, станет дополнительным инструментом терапии в арсенале врача.
Городская администрация Брюсселя позаимствовала идею у коллег из канадского Монреаля, где такой эксперимент начали осуществлять еще в 2018 году. Бельгийские СМИ указывают, что он имел определенный успех, особенно у пожилых пациентов. В частности, соприкосновение с культурой помогало бороться с депрессией.
В Брюсселе через полгода проведут оценку эксперимента, позже его могут распространить и на другие населенные пункты Бельгии.