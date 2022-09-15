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В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи - РИА Новости, 15.09.2022
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В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи
В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи - РИА Новости, 15.09.2022
В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи
Психиатры одной из больниц Брюсселя будут прописывать своим пациентам визиты в музеи, сообщила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:17
2022-09-15T03:17
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Психиатры одной из больниц Брюсселя будут прописывать своим пациентам визиты в музеи, сообщила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба."Пилотный проект музейного рецепта запущен официально. Начиная с сегодняшнего дня доктора смогут прописывать своим пациентам бесплатное посещение музеев Брюсселя. Для Европы это новинка", — написала она в Twitter.Проект позволит, с одной стороны, предоставить доступ к искусству наименее защищенным горожанам, с другой, станет дополнительным инструментом терапии в арсенале врача.Городская администрация Брюсселя позаимствовала идею у коллег из канадского Монреаля, где такой эксперимент начали осуществлять еще в 2018 году. Бельгийские СМИ указывают, что он имел определенный успех, особенно у пожилых пациентов. В частности, соприкосновение с культурой помогало бороться с депрессией.В Брюсселе через полгода проведут оценку эксперимента, позже его могут распространить и на другие населенные пункты Бельгии.
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туризм, брюссель, европа, новости - туризм, новости культуры, бельгия
Туризм, Туризм, Брюссель, Европа, Новости - Туризм, Новости культуры, Бельгия
03:17 15.09.2022
 
В Бельгии психиатры будут лечить пациентов походом в музеи

В бельгийском Брюсселе психиатры будут прописывать пациентам бесплатные визиты в музеи

© Yoshimasa NiwaМузей Рене Магритта в Бельгии
Музей Рене Магритта в Бельгии
© Yoshimasa Niwa
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Психиатры одной из больниц Брюсселя будут прописывать своим пациентам визиты в музеи, сообщила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба.
"Пилотный проект музейного рецепта запущен официально. Начиная с сегодняшнего дня доктора смогут прописывать своим пациентам бесплатное посещение музеев Брюсселя. Для Европы это новинка", — написала она в Twitter.
Проект позволит, с одной стороны, предоставить доступ к искусству наименее защищенным горожанам, с другой, станет дополнительным инструментом терапии в арсенале врача.
Городская администрация Брюсселя позаимствовала идею у коллег из канадского Монреаля, где такой эксперимент начали осуществлять еще в 2018 году. Бельгийские СМИ указывают, что он имел определенный успех, особенно у пожилых пациентов. В частности, соприкосновение с культурой помогало бороться с депрессией.
В Брюсселе через полгода проведут оценку эксперимента, позже его могут распространить и на другие населенные пункты Бельгии.

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