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Постыдное удовольствие: почему на самом деле все слушают попсу - РИА Новости, 30.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220830/muzyka-1812819692.html
Постыдное удовольствие: почему на самом деле все слушают попсу
Постыдное удовольствие: почему на самом деле все слушают попсу - РИА Новости, 30.08.2022
Постыдное удовольствие: почему на самом деле все слушают попсу
Есть музыка, в любви к которой не принято признаваться. Прилипчивые танцевальные ритмы, поп с абсурдными рифмами и рэп о деньгах и уличных разборках считаются... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:00
2022-08-30T08:13
культура
стиль жизни
музыка
татьяна буланова
ирина салтыкова
клава кока
рэп
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Есть музыка, в любви к которой не принято признаваться. Прилипчивые танцевальные ритмы, поп с абсурдными рифмами и рэп о деньгах и уличных разборках считаются не слишком интеллектуальным выбором. При этом высокие рейтинги говорят об их востребованности. РИА Новости разбирается, какой потенциал скрыт в навязчивых мотивах и чем они могут нравиться.Что делает песню безвкусной"Так можно назвать популярную, простую, незамысловатую, с расхожими фразами и мотивами композицию", — объясняет ученый-психолог Лера Голубчикова.По мнению музыканта, композитора и актера Григория Бродского, "безвкусность" определяют примитивные ритм, слова и аранжировка, своеобразный имидж исполнителя."Часто волна неприятия вскипает не против самой песни, а явления, с которым она ассоциируется, — добавляет он. — Тюремный шансон, например, — с общественным транспортом. "Мальчик хочет в Тамбов" или "Черные глаза" — с городским рынком 90-х".Музыкальный спрос формирует молодежь. А ее предпочтения напрямую зависят от информационной среды и уровня жизни.Социальный стыдТо, что считается дурновкусием, слушает и зрелое поколение. Но зачастую не без чувства стыда."Есть такой психологический феномен — guilty pleasure, "постыдное удовольствие", — говорит Лера Голубчикова. — Этот ярлык обычно клеят на фильмы, книги или музыку, любовь к которым не принято афишировать".Стыд — социальная эмоция. Он может возникать из-за того, что плейлист окружающих отличается от нашего.Имея отличающиеся интересы, человек ощущает себя изолированным, страдает его самооценка."Вот и получается, что люди слушают у себя дома что-то постыдное, но желанное, — заключает Лера Голубчикова. — И скрывают это, чтобы соответствовать групповым нормам и ожиданиям".В караоке — здоровый духНо чем же так привлекательны условно "неинтеллектуальные" треки?"Исполнять в караоке песни Аллегровой, не попадая в ноты, — это треш, — считает композитор Игорь Яковенко. — Но нам всем иногда нужен треш. Как эмоциональная разгрузка, как способ временно выйти за рамки и снять напряжение".Нелепые мелодии пробуждают чувства и активизируют мозг, в частности, "включают" иронию и шутки. Это одна из причин, почему на попсовые песни чаще других делают пародии другие исполнители и юмористы. Например, трек "Полукровка" стендап-комика Ивана Абрамова.Еще может быть желание окунуться в детство и юность или лучше понять молодых, не отставать от моды. Однако выбор песни не всегда поддается контролю и рефлексии."Еще есть так называемая навязчивая музыка, которая безостановочно крутится в голове", — подчеркивает психолог Лера Голубчикова.Вспомните те же "Despacito" пуэрто-риканского певца Луиса Фонси или "Мало половин" Ольги Бузовой. Согласно исследованиям, 98 процентов слушателей сталкиваются с подобными мелодиями, указывает психолог.Вульгарность — понятие относительноеМузыка не всегда разделялась на массовый сегмент и премиум-класс.Интерес к музыкальному фольклору возник лишь в XVIII веке, в эпоху романтизма. В опере "Кармен" Жорж Бизе использовал мелодии и ритмы хабанеры, сегидильи, поло и других испанских танцев. Русских фольклорных мотивов много у Мусоргского и Чайковского."Во времена Чайковского, в свою очередь, неприличным был городской романс, — отмечает композитор Игорь Яковенко. — На этот жанр влияла цыганская музыка, позже на его основе сложились шансон и авторская песня".Больше всех досталось танго, родившемуся в бедных районах Буэнос-Айреса. Этот танец запрещали в Германии, Франции, Италии и Российской империи. Только в 2009 году ЮНЕСКО включила его в список нематериального культурного наследия человечества.Это не значит, что при будущих поколениях поп-жанр получит статус шедевра, но вполне вероятно, что потомки оценят его иначе. И процесс переосмысления уже идет.Из попсы в поэзиюВ последние годы художники и исполнители обращаются к попсовым песням 1990-х, находя в них творческий ресурс. На улицах школьники и студенты распевают "Белая ночь опустилась, как облако", клипы Ирины Салтыковой называют "прекрасно сделанным китчем".В российском сериале "Amore more" звучат "На сиреневой луне" Леонида Агутина и "Розовый фламинго" Алены Свиридовой. На сцене "Театр.doc" в Москве ставят пьесу "Полярная болезнь", где звучит песня Татьяны Булановой и зрители ностальгически плачут.Открытие Дома культуры "ГЭС-2" в декабре прошлого года сопровождалось серией выставок, связанных с культурой 1990-х. Среди них был проект "Ясный мой свет" с участием Алены Апиной, Татьяны Булановой и Ирины Салтыковой. Их песни перевели на английский.Исполнительницы в готичных образах читали тексты на камеру, медленно и мрачно. Получившиеся видео вызывали у гостей выставки ощущение, что они слушают викторианские стихотворения в духе Байрона, Шелли или Теннисона.Более современная попса тоже вдохновляет творцов."Несколько лет назад я переделал "Черные глаза", — говорит Григорий Бродский. — Замедлил ритм, убрал восточный мотив. И песня обрела другой смысл, стала тарантиновской, чем-то из "От заката до рассвета". Песня про дьявольские черные глаза, которые можно вспомнить, а затем умереть от ужаса".Аналогичным образом видеоблогер Radio Tapok переработал трек Клавы Коки "Покинула чат", исполнив ее грубым голосом под гитару. Получился необычный образец русского шансона.Поп-музыка как объект наукиПопсой интересуются не только люди искусства, но и ученые.В 2020-м Институт музыкальных инициатив выпустил книгу "Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки". Авторы сборника пытаются понять особенности общества через постсоветское творчество. Темы, которые они изучают: образ города в хип-хопе, феминизм в имидже российских певиц, культурные конфликты и зачатки новой поэзии. Исследования такого рода продолжаются и сегодня.Так что, если ваши друзья-интеллектуалы застали вас за прослушиванием Клавы Коки, Кати Лель или Ирины Аллегровой, не смущайтесь. Скажите им, что проводите научный эксперимент. И помните: возможно, в одиночестве они слушают то же самое. Или даже танцуют под "Despacito".
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стиль жизни, музыка, татьяна буланова, ирина салтыкова, клава кока, рэп
Культура, Стиль жизни, Музыка, Татьяна Буланова, Ирина Салтыкова, Клава Кока, рэп
08:00 30.08.2022 (обновлено: 08:13 30.08.2022)
 

Постыдное удовольствие: почему на самом деле все слушают попсу

© YouTube/Luis Fonsi Кадр из клипа Despacito
Кадр из клипа Despacito
© YouTube/Luis Fonsi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Есть музыка, в любви к которой не принято признаваться. Прилипчивые танцевальные ритмы, поп с абсурдными рифмами и рэп о деньгах и уличных разборках считаются не слишком интеллектуальным выбором. При этом высокие рейтинги говорят об их востребованности. РИА Новости разбирается, какой потенциал скрыт в навязчивых мотивах и чем они могут нравиться.

Что делает песню безвкусной

"Так можно назвать популярную, простую, незамысловатую, с расхожими фразами и мотивами композицию", — объясняет ученый-психолог Лера Голубчикова.
© YouTube/Luis Fonsi Кадр из клипа Despacito
Кадр из клипа Despacito
© YouTube/Luis Fonsi
Кадр из клипа Despacito

"Это музыка, которая не требует от слушателя диалога, — уточняет композитор и пианист Игорь Яковенко. — Какой-нибудь уставший после работы айтишник включает ее фоном в машине — и не задумывается над смыслом. Просто постукивает пальцами в такт по рулю".

По мнению музыканта, композитора и актера Григория Бродского, "безвкусность" определяют примитивные ритм, слова и аранжировка, своеобразный имидж исполнителя.
"Часто волна неприятия вскипает не против самой песни, а явления, с которым она ассоциируется, — добавляет он. — Тюремный шансон, например, — с общественным транспортом. "Мальчик хочет в Тамбов" или "Черные глаза" — с городским рынком 90-х".
Музыкальный спрос формирует молодежь. А ее предпочтения напрямую зависят от информационной среды и уровня жизни.

Социальный стыд

То, что считается дурновкусием, слушает и зрелое поколение. Но зачастую не без чувства стыда.
"Есть такой психологический феномен — guilty pleasure, "постыдное удовольствие", — говорит Лера Голубчикова. — Этот ярлык обычно клеят на фильмы, книги или музыку, любовь к которым не принято афишировать".
© YouTube/Sayonara Boy

Кадр из клипа Элджея "Wunder King"

Кадр клипа Элджея Wunder King
1 из 2

Кадр из клипа Элджея "Wunder King"

© YouTube/Sayonara Boy
© YouTube/Sayonara Boy

Клип Элджея "Wunder King"

Кадр клипа Элджея Wunder King
2 из 2

Клип Элджея "Wunder King"

© YouTube/Sayonara Boy
1 из 2

Кадр из клипа Элджея "Wunder King"

© YouTube/Sayonara Boy
2 из 2

Клип Элджея "Wunder King"

© YouTube/Sayonara Boy
Стыд — социальная эмоция. Он может возникать из-за того, что плейлист окружающих отличается от нашего.

"Мы определяем "своих" по схожему вкусу — это поддерживает нашу самооценку, — объясняет психолог. — А "чужих" за их пристрастия можем критиковать — это усиливает чувство причастности к "своим".

Имея отличающиеся интересы, человек ощущает себя изолированным, страдает его самооценка.
"Вот и получается, что люди слушают у себя дома что-то постыдное, но желанное, — заключает Лера Голубчикова. — И скрывают это, чтобы соответствовать групповым нормам и ожиданиям".

В караоке — здоровый дух

Но чем же так привлекательны условно "неинтеллектуальные" треки?
"Исполнять в караоке песни Аллегровой, не попадая в ноты, — это треш, — считает композитор Игорь Яковенко. — Но нам всем иногда нужен треш. Как эмоциональная разгрузка, как способ временно выйти за рамки и снять напряжение".
Нелепые мелодии пробуждают чувства и активизируют мозг, в частности, "включают" иронию и шутки. Это одна из причин, почему на попсовые песни чаще других делают пародии другие исполнители и юмористы. Например, трек "Полукровка" стендап-комика Ивана Абрамова.
© YouTube/Иван АбрамовИван Абрамов за синтезатором
Иван Абрамов за синтезатором
© YouTube/Иван Абрамов
Иван Абрамов за синтезатором
Еще может быть желание окунуться в детство и юность или лучше понять молодых, не отставать от моды. Однако выбор песни не всегда поддается контролю и рефлексии.
"Еще есть так называемая навязчивая музыка, которая безостановочно крутится в голове", — подчеркивает психолог Лера Голубчикова.
Вспомните те же "Despacito" пуэрто-риканского певца Луиса Фонси или "Мало половин" Ольги Бузовой. Согласно исследованиям, 98 процентов слушателей сталкиваются с подобными мелодиями, указывает психолог.
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Вульгарность — понятие относительное

Музыка не всегда разделялась на массовый сегмент и премиум-класс.

"Пока в основе бальных танцев был шаг, элитарными считались полонез и павана, — приводит пример музыкант Григорий Бродский. — А площадные музыканты играли для народа. В уличных танцах были прыжки, неприличные для культурного общества".

Интерес к музыкальному фольклору возник лишь в XVIII веке, в эпоху романтизма. В опере "Кармен" Жорж Бизе использовал мелодии и ритмы хабанеры, сегидильи, поло и других испанских танцев. Русских фольклорных мотивов много у Мусоргского и Чайковского.
"Во времена Чайковского, в свою очередь, неприличным был городской романс, — отмечает композитор Игорь Яковенко. — На этот жанр влияла цыганская музыка, позже на его основе сложились шансон и авторская песня".
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Это не значит, что при будущих поколениях поп-жанр получит статус шедевра, но вполне вероятно, что потомки оценят его иначе. И процесс переосмысления уже идет.

Из попсы в поэзию

В последние годы художники и исполнители обращаются к попсовым песням 1990-х, находя в них творческий ресурс. На улицах школьники и студенты распевают "Белая ночь опустилась, как облако", клипы Ирины Салтыковой называют "прекрасно сделанным китчем".
В российском сериале "Amore more" звучат "На сиреневой луне" Леонида Агутина и "Розовый фламинго" Алены Свиридовой. На сцене "Театр.doc" в Москве ставят пьесу "Полярная болезнь", где звучит песня Татьяны Булановой и зрители ностальгически плачут.
© YouTube/Irina SaltykovaКадр из клипа Ирины Салтыковой "Серые глаза"
Кадр из клипа Ирины Салтыковой Серые глаза
© YouTube/Irina Saltykova
Кадр из клипа Ирины Салтыковой "Серые глаза"
Открытие Дома культуры "ГЭС-2" в декабре прошлого года сопровождалось серией выставок, связанных с культурой 1990-х. Среди них был проект "Ясный мой свет" с участием Алены Апиной, Татьяны Булановой и Ирины Салтыковой. Их песни перевели на английский.
Исполнительницы в готичных образах читали тексты на камеру, медленно и мрачно. Получившиеся видео вызывали у гостей выставки ощущение, что они слушают викторианские стихотворения в духе Байрона, Шелли или Теннисона.
© YouTube/Татьяна Буланова Кадр из клипа Татьяны Булановой "Ясный мой свет"
Кадр из клипа Татьяны Булановой Ясный мой свет.
© YouTube/Татьяна Буланова
Кадр из клипа Татьяны Булановой "Ясный мой свет"
Более современная попса тоже вдохновляет творцов.
"Несколько лет назад я переделал "Черные глаза", — говорит Григорий Бродский. — Замедлил ритм, убрал восточный мотив. И песня обрела другой смысл, стала тарантиновской, чем-то из "От заката до рассвета". Песня про дьявольские черные глаза, которые можно вспомнить, а затем умереть от ужаса".
Аналогичным образом видеоблогер Radio Tapok переработал трек Клавы Коки "Покинула чат", исполнив ее грубым голосом под гитару. Получился необычный образец русского шансона.
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Поп-музыка как объект науки

Попсой интересуются не только люди искусства, но и ученые.
В 2020-м Институт музыкальных инициатив выпустил книгу "Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки". Авторы сборника пытаются понять особенности общества через постсоветское творчество. Темы, которые они изучают: образ города в хип-хопе, феминизм в имидже российских певиц, культурные конфликты и зачатки новой поэзии. Исследования такого рода продолжаются и сегодня.
Так что, если ваши друзья-интеллектуалы застали вас за прослушиванием Клавы Коки, Кати Лель или Ирины Аллегровой, не смущайтесь. Скажите им, что проводите научный эксперимент. И помните: возможно, в одиночестве они слушают то же самое. Или даже танцуют под "Despacito".
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