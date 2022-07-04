17:21 04.07.2022 (обновлено: 17:22 04.07.2022)
В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!"
В Сети пришли в ужас от выступления певицы Клавы Коки на концерте "Руки вверх!" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сети пришли в ужас от выступления Клавы Коки на концерте "Руки вверх!" в "Лужниках". Артистка выступала на разогреве, однако ее исполнение пришлось по душе не всем пользователям.
"Это было ужасно. Клава совсем не умеет петь, и даже фанера ее не спасала. Далеко не все из 75 тысяч рады были это слышать", "Вчера просто отвратительно спели, просто ужас. Стыдно должно быть за такое", – заявили подписчицы.
Кто-то из комментаторов выразил мысль, что Клава сама в курсе своего провала.
"Отвратительно спела на концерте. Все 72 тысячи сразу присели после твоего выхода. Это провал! Научись петь. Даже не слышно было ничего. Посмотри комментарии в телеграмм, там все об этом говорят. Да и сама заметила этот провал", – отметили в Сети.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Другим поклонникам показалось, что артистка не попадала в свою фонограмму.
"Признаться честно, так себе было. Петь и не попадать в свою же фонограмму – гениально. Да и голоса-то почти не слышно было. Но спишем на то, что первый блин всегда комом", – заявили в комментариях.
Однако, некоторым пользователям выступление пришлось по вкусу.
"Наша гордость", "Ты сногсшибательна", "Это только начало", – сообщили в Сети.
Коку нередко критикуют в интернете. Так, широкий резонанс в соцсетях вызвало видео с "нетрезвой" Ольгой Бузовой, снятое артисткой во время отдыха в Куршевеле.