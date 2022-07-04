https://ria.ru/20220704/koka-1800153835.html

В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!"

В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!" - РИА Новости, 04.07.2022

В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!"

В Сети пришли в ужас от выступления Клавы Коки на концерте "Руки вверх!" в "Лужниках". Артистка выступала на разогреве, однако ее исполнение пришлось по душе не РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:21

2022-07-04T17:21

2022-07-04T17:22

шоубиз

знаменитости

руки вверх! (группа)

клава кока

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сети пришли в ужас от выступления Клавы Коки на концерте "Руки вверх!" в "Лужниках". Артистка выступала на разогреве, однако ее исполнение пришлось по душе не всем пользователям.Кто-то из комментаторов выразил мысль, что Клава сама в курсе своего провала.Другим поклонникам показалось, что артистка не попадала в свою фонограмму.Однако, некоторым пользователям выступление пришлось по вкусу.Коку нередко критикуют в интернете. Так, широкий резонанс в соцсетях вызвало видео с "нетрезвой" Ольгой Бузовой, снятое артисткой во время отдыха в Куршевеле.

https://ria.ru/20220704/valeriya-1800079704.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, руки вверх! (группа), клава кока