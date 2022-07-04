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В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!" - РИА Новости, 04.07.2022
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Шоубиз
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В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!"
В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!" - РИА Новости, 04.07.2022
В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!"
В Сети пришли в ужас от выступления Клавы Коки на концерте "Руки вверх!" в "Лужниках". Артистка выступала на разогреве, однако ее исполнение пришлось по душе не РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:21
2022-07-04T17:22
шоубиз
знаменитости
руки вверх! (группа)
клава кока
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сети пришли в ужас от выступления Клавы Коки на концерте "Руки вверх!" в "Лужниках". Артистка выступала на разогреве, однако ее исполнение пришлось по душе не всем пользователям.Кто-то из комментаторов выразил мысль, что Клава сама в курсе своего провала.Другим поклонникам показалось, что артистка не попадала в свою фонограмму.Однако, некоторым пользователям выступление пришлось по вкусу.Коку нередко критикуют в интернете. Так, широкий резонанс в соцсетях вызвало видео с "нетрезвой" Ольгой Бузовой, снятое артисткой во время отдыха в Куршевеле.
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знаменитости, руки вверх! (группа), клава кока
17:21 04.07.2022 (обновлено: 17:22 04.07.2022)
 
В Сети пришли в ужас от выступления Коки на концерте "Руки вверх!"

В Сети пришли в ужас от выступления певицы Клавы Коки на концерте "Руки вверх!" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сети пришли в ужас от выступления Клавы Коки на концерте "Руки вверх!" в "Лужниках". Артистка выступала на разогреве, однако ее исполнение пришлось по душе не всем пользователям.

"Это было ужасно. Клава совсем не умеет петь, и даже фанера ее не спасала. Далеко не все из 75 тысяч рады были это слышать", "Вчера просто отвратительно спели, просто ужас. Стыдно должно быть за такое", – заявили подписчицы.

Кто-то из комментаторов выразил мысль, что Клава сама в курсе своего провала.

"Отвратительно спела на концерте. Все 72 тысячи сразу присели после твоего выхода. Это провал! Научись петь. Даже не слышно было ничего. Посмотри комментарии в телеграмм, там все об этом говорят. Да и сама заметила этот провал", – отметили в Сети.

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму. - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Другим поклонникам показалось, что артистка не попадала в свою фонограмму.

"Признаться честно, так себе было. Петь и не попадать в свою же фонограмму – гениально. Да и голоса-то почти не слышно было. Но спишем на то, что первый блин всегда комом", – заявили в комментариях.

Однако, некоторым пользователям выступление пришлось по вкусу.

"Наша гордость", "Ты сногсшибательна", "Это только начало", – сообщили в Сети.

Коку нередко критикуют в интернете. Так, широкий резонанс в соцсетях вызвало видео с "нетрезвой" Ольгой Бузовой, снятое артисткой во время отдыха в Куршевеле.
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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