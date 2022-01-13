https://ria.ru/20220113/koka-1767619709.html

Кока оправдалась за скандал с "нетрезвой" Бузовой

Кока оправдалась за скандал с "нетрезвой" Бузовой - РИА Новости, 13.01.2022

Кока оправдалась за скандал с "нетрезвой" Бузовой

Клава Кока в Instagram оправдалась за скандал с видео, на котором Ольга Бузова, перебегая из одного здания в другое в Куршевеле, веселилась и вела себя странно. РИА Новости, 13.01.2022

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клава Кока в Instagram оправдалась за скандал с видео, на котором Ольга Бузова, перебегая из одного здания в другое в Куршевеле, веселилась и вела себя странно. Тогда многие пользователи соцсетей решили, что Ольга находилась в состоянии алкогольного опьянения.Кока объяснила, что это "искренние эмоции".Сама Ольга пока никак не прокомментировала инцидент. Зато свое мнение высказал Дмитрий Билан. Он был обескуражен поведением Коки, заявив, что та "подставила подругу".Билан добавил, что считал Коку "крутой", а она оказалась "мелочной".Пользователи соцсетей могли заподозрить Бузову в алкогольном опьянении в связи со скандалом с участием ведущей и Дмитрием Губерниевым. Инцидент произошел во время одного из эфиров на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к Ольге с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Бузова не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.

https://ria.ru/20220111/zvezdy-1767331951.html

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шоу-бизнес, дима билан (виктор белан), ольга бузова, знаменитости, клава кока