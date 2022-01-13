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Шоубиз
https://ria.ru/20220113/koka-1767619709.html
Кока оправдалась за скандал с "нетрезвой" Бузовой
Кока оправдалась за скандал с "нетрезвой" Бузовой - РИА Новости, 13.01.2022
Кока оправдалась за скандал с "нетрезвой" Бузовой
Клава Кока в Instagram оправдалась за скандал с видео, на котором Ольга Бузова, перебегая из одного здания в другое в Куршевеле, веселилась и вела себя странно. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:19
2022-01-13T11:19
шоубиз
шоу-бизнес
дима билан (виктор белан)
ольга бузова
знаменитости
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клава Кока в Instagram оправдалась за скандал с видео, на котором Ольга Бузова, перебегая из одного здания в другое в Куршевеле, веселилась и вела себя странно. Тогда многие пользователи соцсетей решили, что Ольга находилась в состоянии алкогольного опьянения.Кока объяснила, что это "искренние эмоции".Сама Ольга пока никак не прокомментировала инцидент. Зато свое мнение высказал Дмитрий Билан. Он был обескуражен поведением Коки, заявив, что та "подставила подругу".Билан добавил, что считал Коку "крутой", а она оказалась "мелочной".Пользователи соцсетей могли заподозрить Бузову в алкогольном опьянении в связи со скандалом с участием ведущей и Дмитрием Губерниевым. Инцидент произошел во время одного из эфиров на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к Ольге с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Бузова не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.
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шоу-бизнес, дима билан (виктор белан), ольга бузова, знаменитости, клава кока
11:19 13.01.2022
 
Кока оправдалась за скандал с "нетрезвой" Бузовой

Кока оправдалась за скандал с "нетрезвой" Бузовой на видео в Куршевеле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Клава Кока на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21
Певица Клава Кока на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клава Кока в Instagram оправдалась за скандал с видео, на котором Ольга Бузова, перебегая из одного здания в другое в Куршевеле, веселилась и вела себя странно. Тогда многие пользователи соцсетей решили, что Ольга находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Кока объяснила, что это "искренние эмоции".

"Почему люди думают, что, если мы веселимся, то мы обязательно пьяные или под чем-то? А что, если это искренние эмоции, радость или мы просто прикалываемся? Девиз: be yourself", – написала Клава.

Сама Ольга пока никак не прокомментировала инцидент. Зато свое мнение высказал Дмитрий Билан. Он был обескуражен поведением Коки, заявив, что та "подставила подругу".

"Так стыдно… Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Отвратительно. Как ты могла?" – отметил певец.

Билан добавил, что считал Коку "крутой", а она оказалась "мелочной".
Пользователи соцсетей могли заподозрить Бузову в алкогольном опьянении в связи со скандалом с участием ведущей и Дмитрием Губерниевым. Инцидент произошел во время одного из эфиров на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к Ольге с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Бузова не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.
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