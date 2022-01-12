https://ria.ru/20220112/bilan-1767538817.html

"Ты мелочная": Билан пристыдил Коку за видео с "нетрезвой" Бузовой

"Ты мелочная": Билан пристыдил Коку за видео с "нетрезвой" Бузовой - РИА Новости, 12.01.2022

"Ты мелочная": Билан пристыдил Коку за видео с "нетрезвой" Бузовой

Дима Билан пристыдил в социальных сетях Клаву Коку за нелицеприятное видео с Ольгой Бузовой. Девушки вместе отдыхают в Куршевеле. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:59

2022-01-12T17:59

2022-01-12T18:01

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дима Билан пристыдил в социальных сетях Клаву Коку за нелицеприятное видео с Ольгой Бузовой. Девушки вместе отдыхают в Куршевеле.Клава разместила публикацию, как Бузова, перебегая из одного здания в другое в банном халате и куртке, веселилась и вела себя странно. В какой-то момент Кока укорила ведущую: "Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке".Пользователи Сети решили, что Клава подставила подругу, намекнув на ее проблемы с алкоголем. Дима Билан посчитал исполнительницу "мелочной".Пользователи соцсетей могли заподозрить Бузову в алкогольном опьянении в связи со скандалом с участием ведущей и Дмитрием Губерниевым. Инцидент произошел во время одного из эфиров на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к Ольге с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Бузова не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.

https://ria.ru/20220111/zvezdy-1767331951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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знаменитости, дима билан (виктор белан), ольга бузова, шоу-бизнес, клава кока