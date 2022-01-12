17:59 12.01.2022 (обновлено: 18:01 12.01.2022)
"Ты мелочная": Билан пристыдил Коку за видео с "нетрезвой" Бузовой
Билан пристыдил Коку за видео с "нетрезвой" Бузовой в Куршевеле
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дима Билан пристыдил в социальных сетях Клаву Коку за нелицеприятное видео с Ольгой Бузовой. Девушки вместе отдыхают в Куршевеле.
Клава разместила публикацию, как Бузова, перебегая из одного здания в другое в банном халате и куртке, веселилась и вела себя странно. В какой-то момент Кока укорила ведущую: "Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке".
Пользователи Сети решили, что Клава подставила подругу, намекнув на ее проблемы с алкоголем. Дима Билан посчитал исполнительницу "мелочной".
"Так стыдно… Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Отвратительно. Как ты могла? Показала сначала кроссовки, потом куртку… Спросила: "Тебе не стыдно?". Я понимаю, что это Куршевель, мы проходили это лет 12 назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла! Тебе не стыдно? Мне реально стыдно за тебя, Клава. Я думал, что ты крутая, а ты мелочная", – сказал Билан.
Пользователи соцсетей могли заподозрить Бузову в алкогольном опьянении в связи со скандалом с участием ведущей и Дмитрием Губерниевым. Инцидент произошел во время одного из эфиров на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к Ольге с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Бузова не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.