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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211126/guberniev-1760854641.html
"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу
"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу - РИА Новости, 26.11.2021
"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу
Дмитрий Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу Comedy Club, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Заметив бутылку с напитком, он вспомнил о... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:36
2021-11-26T12:36
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
дмитрий губерниев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дмитрий Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу Comedy Club, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Заметив бутылку с напитком, он вспомнил о скандальном эфире с участием Ольги Бузовой.Инцидент произошел во время одного из эфиров на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к Бузовой с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Ольга не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.Позже Губерниев объяснил, что его вопрос был цитатой из произведения "Малыш и Карлсон", и извинился за неподобающее поведение.Ведущие периодически с иронией вспоминают о скандальном эфире. Например, на фестивале "Новая волна" в Сочи Ольга вышла на репетицию своей песни в футболке с надписью "Где мой коньяк?".Также в одном из выпусков шоу "Вечерний Ургант" ведущий предложил отметить день рождения Губерниева коньяком, на что Ольга ответила утвердительно.
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знаменитости, ольга бузова, дмитрий губерниев, шоу-бизнес
12:36 26.11.2021
 
"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу

Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу и вспомнил инцидент с Бузовой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дмитрий Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу Comedy Club, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Заметив бутылку с напитком, он вспомнил о скандальном эфире с участием Ольги Бузовой.
"Мне почему-то поставили на стол коньяк. Что за бузовщина началась?! А главное, что кто-то отпил, и все теперь будут думать на меня", – сказал Дмитрий.
Инцидент произошел во время одного из эфиров на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к Бузовой с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Ольга не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.
Позже Губерниев объяснил, что его вопрос был цитатой из произведения "Малыш и Карлсон", и извинился за неподобающее поведение.
Ведущие периодически с иронией вспоминают о скандальном эфире. Например, на фестивале "Новая волна" в Сочи Ольга вышла на репетицию своей песни в футболке с надписью "Где мой коньяк?".
Также в одном из выпусков шоу "Вечерний Ургант" ведущий предложил отметить день рождения Губерниева коньяком, на что Ольга ответила утвердительно.
Певица Карина Кокс - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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ШоубизЗнаменитостиОльга БузоваДмитрий ГуберниевШоу-бизнес
 
 
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