https://ria.ru/20211126/guberniev-1760854641.html

"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу

"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу - РИА Новости, 26.11.2021

"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу

Дмитрий Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу Comedy Club, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Заметив бутылку с напитком, он вспомнил о... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:36

2021-11-26T12:36

2021-11-26T12:36

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дмитрий Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу Comedy Club, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Заметив бутылку с напитком, он вспомнил о скандальном эфире с участием Ольги Бузовой.Инцидент произошел во время одного из эфиров на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к Бузовой с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Ольга не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.Позже Губерниев объяснил, что его вопрос был цитатой из произведения "Малыш и Карлсон", и извинился за неподобающее поведение.Ведущие периодически с иронией вспоминают о скандальном эфире. Например, на фестивале "Новая волна" в Сочи Ольга вышла на репетицию своей песни в футболке с надписью "Где мой коньяк?".Также в одном из выпусков шоу "Вечерний Ургант" ведущий предложил отметить день рождения Губерниева коньяком, на что Ольга ответила утвердительно.

https://ria.ru/20211119/koks-1759765077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ольга бузова, дмитрий губерниев, шоу-бизнес