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Шоубиз
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"Где мой коньяк?": Бузова показала провокационную футболку
"Где мой коньяк?": Бузова показала провокационную футболку - РИА Новости, 20.08.2021
"Где мой коньяк?": Бузова показала провокационную футболку
Певица Ольга Бузова провела репетицию выступления на конкурсе "Новая волна" в провокационной футболке с надписью "Где мой коньяк?". Кадрами артистка поделилась... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:07
2021-08-20T18:07
шоубиз
ольга бузова
новая волна
знаменитости
алексей ягудин
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова провела репетицию выступления на конкурсе "Новая волна" в провокационной футболке с надписью "Где мой коньяк?". Кадрами артистка поделилась в Instagram.Надпись на футболке – отсылка к недавнему конфликту с телеведущим Дмитрием Губерниевым. Инцидент произошел на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к звезде с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Ольга не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.Позже Губерниев объяснил, что его вопрос был цитатой из произведения "Малыш и Карлсон", и извинился за неподобающее поведение.Компанию Бузовой на сцене "Новой волны" составил певец Дмитрий Билан. Вместе с Ольгой они споют хит "Пьяная любовь" на творческом вечере артиста.Во время конфликта с Губерниевым исполнительницу поддержали многие звезды. Фигурист Алексей Ягудин отметил, что Бузова "крутая личность".
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ольга бузова, новая волна, знаменитости, алексей ягудин, дмитрий губерниев
18:07 20.08.2021
 

"Где мой коньяк?": Бузова показала провокационную футболку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, певица и телеведущая Ольга Бузова
Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова провела репетицию выступления на конкурсе "Новая волна" в провокационной футболке с надписью "Где мой коньяк?". Кадрами артистка поделилась в Instagram.
© @buzova86/InstagramСкриншот инстаграм-сториз Ольги Бузовой
Скриншот инстаграм-сториз Ольги Бузовой
© @buzova86/Instagram
Скриншот инстаграм-сториз Ольги Бузовой
Надпись на футболке – отсылка к недавнему конфликту с телеведущим Дмитрием Губерниевым. Инцидент произошел на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к звезде с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Ольга не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.
Позже Губерниев объяснил, что его вопрос был цитатой из произведения "Малыш и Карлсон", и извинился за неподобающее поведение.
Компанию Бузовой на сцене "Новой волны" составил певец Дмитрий Билан. Вместе с Ольгой они споют хит "Пьяная любовь" на творческом вечере артиста.
Во время конфликта с Губерниевым исполнительницу поддержали многие звезды. Фигурист Алексей Ягудин отметил, что Бузова "крутая личность".
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ШоубизОльга БузоваНовая волнаЗнаменитостиАлексей ЯгудинДмитрий Губерниев
 
 
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