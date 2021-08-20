https://ria.ru/20210820/buzova-1746597213.html

"Где мой коньяк?": Бузова показала провокационную футболку

"Где мой коньяк?": Бузова показала провокационную футболку - РИА Новости, 20.08.2021

"Где мой коньяк?": Бузова показала провокационную футболку

Певица Ольга Бузова провела репетицию выступления на конкурсе "Новая волна" в провокационной футболке с надписью "Где мой коньяк?". Кадрами артистка поделилась... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:07

2021-08-20T18:07

2021-08-20T18:07

шоубиз

ольга бузова

новая волна

знаменитости

алексей ягудин

дмитрий губерниев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738288109_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_100d521130a004b1a869045fa7688022.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова провела репетицию выступления на конкурсе "Новая волна" в провокационной футболке с надписью "Где мой коньяк?". Кадрами артистка поделилась в Instagram.Надпись на футболке – отсылка к недавнему конфликту с телеведущим Дмитрием Губерниевым. Инцидент произошел на канале Матч ТВ. Спортивный комментатор обратился к звезде с вопросом: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". В ответ Ольга не сдержала эмоций, расплакалась в прямом эфире и обвинила ведущего в хамстве.Позже Губерниев объяснил, что его вопрос был цитатой из произведения "Малыш и Карлсон", и извинился за неподобающее поведение.Компанию Бузовой на сцене "Новой волны" составил певец Дмитрий Билан. Вместе с Ольгой они споют хит "Пьяная любовь" на творческом вечере артиста.Во время конфликта с Губерниевым исполнительницу поддержали многие звезды. Фигурист Алексей Ягудин отметил, что Бузова "крутая личность".

https://ria.ru/20210819/dava-1746379436.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, новая волна, знаменитости, алексей ягудин, дмитрий губерниев