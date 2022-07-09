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Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой - РИА Новости, 09.07.2022
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Культура
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Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой
Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой - РИА Новости, 09.07.2022
Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой
Сегодня отмечается День независимости Аргентины — родины танго. Танец появился в бедных кварталах Буэнос-Айреса в конце XIX века и сильно отличался от того, что РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T08:00
2022-07-09T08:07
культура
культура
аргентина
буэнос-айрес (город)
папа римский
юнеско
италия
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Екатерина Янсон. Сегодня отмечается День независимости Аргентины — родины танго. Танец появился в бедных кварталах Буэнос-Айреса в конце XIX века и сильно отличался от того, что мы видим сегодня. Почему в высшем обществе эти движения считали непристойными и за что запрещали во многих странах — в материале РИА Новости.Секс и бунтГоворя о прошлом танца, часто рассказывают байки про публичные дома и притоны — в том числе из-за содержания песен: в них говорилось о женских формах или о том, так клиенты расплачивались с партнершами ("дай мне жетончик").Так танцевали мигранты, приехавшие в Аргентину в основном из Испании и Италии. Местные традиции смешались с европейскими и африканскими ритмами. Партнерш не хватало, поэтому танго исполняли и мужские пары. ТангоманияЭлита считала танго неэстетичным и грязным, говорит Юрий Алексеев. К тому же аристократы-землевладельцы не принимали чужую и непонятную им городскую моду.В Европе танец тоже долгое время не признавали. В Италии его считали недопустимым при дворе, а в Австрии, Баварии и Германской империи — среди офицеров. В России запрет распространялся не только на военных, но и на артистов балета. Против "непристойных" па выступали и служители церкви: партнеры в танго двигаются непозволительно близко друг к другу. Несмотря на это, в Старом Свете число поклонников танца страсти только росло.В Великобритании к 1914-му появились чайные танго-салоны, затем мода перекинулась на Америку. "Есть легенда, что одна пара исполнила его перед папой римским, и он сказал: ничего страшного в этом вашем танце нет, только разговоров было много", — рассказывает Юрий Алексеев.Про любовьВ 1920-х темы песен в танго стали целомудреннее: в них говорилось о любви к женщине, мужчине, родным местам. "В 1930-1940-е годы тексты стали красивыми, со сложными аллегориями", — поясняет Юрий Алексеев.В конце 1990-х сильно изменилась и техника. Прежде ведущим в паре был мужчина, теперь партнерша не только следует за ним, но и выполняет самостоятельные па.Сейчас есть два вида танго — европейское и аргентинское. Они отличаются даже по музыке. Первое более консервативное и за 50 лет практически не изменилось.Культурное наследие В 2009 ЮНЕСКО включило танго — как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио-де-Ла-Плата — в Список нематериального культурного наследия человечества.Элементы и музыку танго используют в бальной (конкурсной) разновидности, в зрелищных видах спорта: фигурном катании, синхронном плавании, художественной гимнастике, отмечает хореограф."Это хрестоматия всех современных парных направлений. Вы найдете в нем любой технический прием — от вальса до акробатического рок-н-ролла", — говорит Эдуард Жигурт, мастер спорта по бальным танцам на паркете и судья конкурсов.Ну а танго продолжает развиваться, подпитываться элементами из разных культур. Так что, возможно, лет через пятьдесят оно будет совсем другим.
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Екатерина Янсон
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культура, аргентина, буэнос-айрес (город), папа римский, юнеско, италия, шоу-бизнес, испания
08:00 09.07.2022 (обновлено: 08:07 09.07.2022)
 

Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой

CC BY-SA 4.0 / Manticora87 / The grace and strength of tango, in the mythical Corrientes street of Buenos Aires Танго на улице Корриентес в Буэнос-Айресе
 Танго на улице Корриентес в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Manticora87 / The grace and strength of tango, in the mythical Corrientes street of Buenos Aires
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Екатерина Янсон. Сегодня отмечается День независимости Аргентины — родины танго. Танец появился в бедных кварталах Буэнос-Айреса в конце XIX века и сильно отличался от того, что мы видим сегодня. Почему в высшем обществе эти движения считали непристойными и за что запрещали во многих странах — в материале РИА Новости.

Секс и бунт

"Этот танец родился среди очень простых, бедных, необразованных людей, поэтому первые тексты были двусмысленными и порой скабрезными", — объясняет Юрий Алексеев, историк танго и танго-DJ.

Говоря о прошлом танца, часто рассказывают байки про публичные дома и притоны — в том числе из-за содержания песен: в них говорилось о женских формах или о том, так клиенты расплачивались с партнершами ("дай мне жетончик").
© Фото : Public domainМужчины танцуют танго на улице Буэнос-Айреса, чтобы потренироваться перед тем, как отправиться на бал
Мужчины танцуют танго на улице Буэнос-Айреса, чтобы потренироваться перед тем, как отправиться на бал - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : Public domain
Мужчины танцуют танго на улице Буэнос-Айреса, чтобы потренироваться перед тем, как отправиться на бал
Так танцевали мигранты, приехавшие в Аргентину в основном из Испании и Италии. Местные традиции смешались с европейскими и африканскими ритмами. Партнерш не хватало, поэтому танго исполняли и мужские пары.

"Это был популярный вид досуга для рабочего класса и одновременно некий культурный код назревающих революционных настроений против европейских монархий", — отмечает Эдуард Жигурт, танцор международного класса, основатель школы Jenavi CLUB.

Тангомания

Элита считала танго неэстетичным и грязным, говорит Юрий Алексеев. К тому же аристократы-землевладельцы не принимали чужую и непонятную им городскую моду.
© AFP 2022 / -

Французская актриса Анни Жирардо танцует танго с актером Кристианом Маркуаном на съемках фильма "Преступление не выгодно", 1961 год

Французская актриса Анни Жирардо танцует танго с актером Кристианом Маркуаном на съемках фильма Преступление не выгодно 1961 год
1 из 4

Французская актриса Анни Жирардо танцует танго с актером Кристианом Маркуаном на съемках фильма "Преступление не выгодно", 1961 год

© AFP 2022 / -
© Фото : Public domain

Иллюстрация из книги 1914 года о танцах, на которой пара демонстрирует танцевальное движение танго

Иллюстрация из книги 1914 года о танцах, на которой пара демонстрирует танцевальное движение танго
2 из 4

Иллюстрация из книги 1914 года о танцах, на которой пара демонстрирует танцевальное движение танго

© Фото : Public domain
© Фото : Public domain

Почтовая карточка частного издательства времен НЭПа, СССР, 1920-е годы

Почтовая карточка частного издательства времен НЭПа, СССР. 1920-е годы
3 из 4

Почтовая карточка частного издательства времен НЭПа, СССР, 1920-е годы

© Фото : Public domain
© Фото : Public domain

Обложка нот

Обложка нот
4 из 4

Обложка нот

© Фото : Public domain
1 из 4

Французская актриса Анни Жирардо танцует танго с актером Кристианом Маркуаном на съемках фильма "Преступление не выгодно", 1961 год

© AFP 2022 / -
2 из 4

Иллюстрация из книги 1914 года о танцах, на которой пара демонстрирует танцевальное движение танго

© Фото : Public domain
3 из 4

Почтовая карточка частного издательства времен НЭПа, СССР, 1920-е годы

© Фото : Public domain
4 из 4

Обложка нот

© Фото : Public domain
В Европе танец тоже долгое время не признавали. В Италии его считали недопустимым при дворе, а в Австрии, Баварии и Германской империи — среди офицеров. В России запрет распространялся не только на военных, но и на артистов балета. Против "непристойных" па выступали и служители церкви: партнеры в танго двигаются непозволительно близко друг к другу.
Несмотря на это, в Старом Свете число поклонников танца страсти только росло.
В Великобритании к 1914-му появились чайные танго-салоны, затем мода перекинулась на Америку.

"А на родине, в Аргентине, танго прижилось только после того, как завоевало любовь парижан, — уточняет Александр Вистгоф, представитель чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе TANGO BA. — Все, что стало популярным во Франции, начинали потом танцевать и в других странах".

"Есть легенда, что одна пара исполнила его перед папой римским, и он сказал: ничего страшного в этом вашем танце нет, только разговоров было много", — рассказывает Юрий Алексеев.

Про любовь

В 1920-х темы песен в танго стали целомудреннее: в них говорилось о любви к женщине, мужчине, родным местам. "В 1930-1940-е годы тексты стали красивыми, со сложными аллегориями", — поясняет Юрий Алексеев.
© Фото : Public domain

Карлос Гардель, один из самых известных певцов танго

Карлос Гардель
1 из 3

Карлос Гардель, один из самых известных певцов танго

© Фото : Public domain
© AFP 2022 / Catherine Henriette

Китайская пара танцует танго в пекинском парке в качестве утренней зарядки перед работой

Китайская пара танцует танго в пекинском парке в качестве утренней зарядки перед работой, на что смотрит заинтересованный прохожий
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Китайская пара танцует танго в пекинском парке в качестве утренней зарядки перед работой

© AFP 2022 / Catherine Henriette
© AFP 2022 / Eitan Abramovich

Нина Чудоба (82 года) и Оскар Бруско (90 лет) танцуют на милонге в Буэнос-Айресе

Танцоры танго Нина Чудоба (82 года) и Оскар Бруско (90 лет) танцуют на милонге (место или мероприятие, где можно танцевать танго) в Буэнос-Айресе
3 из 3

Нина Чудоба (82 года) и Оскар Бруско (90 лет) танцуют на милонге в Буэнос-Айресе

© AFP 2022 / Eitan Abramovich
1 из 3

Карлос Гардель, один из самых известных певцов танго

© Фото : Public domain
2 из 3

Китайская пара танцует танго в пекинском парке в качестве утренней зарядки перед работой

© AFP 2022 / Catherine Henriette
3 из 3

Нина Чудоба (82 года) и Оскар Бруско (90 лет) танцуют на милонге в Буэнос-Айресе

© AFP 2022 / Eitan Abramovich
В конце 1990-х сильно изменилась и техника. Прежде ведущим в паре был мужчина, теперь партнерша не только следует за ним, но и выполняет самостоятельные па.

"Раньше многие движения создавали путем проб и ошибок, и выглядело это иногда неуклюже. Теперь это очень красивый перформанс. Своего рода терапия, реабилитация, порой — социальная помощь одиноким людям", — говорит преподаватель танго Алена Кияшко.

Сейчас есть два вида танго — европейское и аргентинское. Они отличаются даже по музыке. Первое более консервативное и за 50 лет практически не изменилось.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Танг Юджи и Жу Янжен (КНР) выступают в европейской программе бальных танцев Кубка Кремля среди любителей в рамках чемпионата Европы по латиноамериканским танцам

Танг Юджи и Жу Янжен (КНР) выступают в европейской программе бальных танцев Кубка Кремля
1 из 3

Танг Юджи и Жу Янжен (КНР) выступают в европейской программе бальных танцев Кубка Кремля среди любителей в рамках чемпионата Европы по латиноамериканским танцам

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Танго после заката" в постановке хореографа Хермана Корнехо в рамках программы XV Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.

Сцена из спектакля Танго после заката в постановке хореографа Хермана Корнехо
2 из 3

Сцена из спектакля "Танго после заката" в постановке хореографа Хермана Корнехо в рамках программы XV Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AFP 2022 / Rafa Rivas

На Международном фестивале танго в Бильбао

Второй день третьего Международного фестиваля танго в Бильбао
3 из 3

На Международном фестивале танго в Бильбао

© AFP 2022 / Rafa Rivas
1 из 3

Танг Юджи и Жу Янжен (КНР) выступают в европейской программе бальных танцев Кубка Кремля среди любителей в рамках чемпионата Европы по латиноамериканским танцам

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 3

Сцена из спектакля "Танго после заката" в постановке хореографа Хермана Корнехо в рамках программы XV Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 3

На Международном фестивале танго в Бильбао

© AFP 2022 / Rafa Rivas

Культурное наследие

В 2009 ЮНЕСКО включило танго — как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио-де-Ла-Плата — в Список нематериального культурного наследия человечества.

"Аргентинское танго — это особенный мир, философия, — подчеркивает Александр Гусев, старший преподаватель кафедры хореографического искусства института музыки, театра и хореографии РГПУ имени А. И. Герцена. — Каждый может найти в нем что-то свое, поэтому оно и любимо многими народами".

Элементы и музыку танго используют в бальной (конкурсной) разновидности, в зрелищных видах спорта: фигурном катании, синхронном плавании, художественной гимнастике, отмечает хореограф.
© AFP 2022 / Ronaldo Schemidt Пара во время полуфинальных соревнований Tango Stage в рамках чемпионата мира по танго-танцам в Буэнос-Айресе
 Пара во время полуфинальных соревнований Tango Stage в рамках чемпионата мира по танго-танцам в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Ronaldo Schemidt
Пара во время полуфинальных соревнований Tango Stage в рамках чемпионата мира по танго-танцам в Буэнос-Айресе
"Это хрестоматия всех современных парных направлений. Вы найдете в нем любой технический прием — от вальса до акробатического рок-н-ролла", — говорит Эдуард Жигурт, мастер спорта по бальным танцам на паркете и судья конкурсов.
Ну а танго продолжает развиваться, подпитываться элементами из разных культур. Так что, возможно, лет через пятьдесят оно будет совсем другим.
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