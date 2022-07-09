https://ria.ru/20220709/tango-1801049856.html

Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой

Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой - РИА Новости, 09.07.2022

Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой

Сегодня отмечается День независимости Аргентины — родины танго. Танец появился в бедных кварталах Буэнос-Айреса в конце XIX века и сильно отличался от того, что РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T08:00

2022-07-09T08:00

2022-07-09T08:07

культура

культура

аргентина

буэнос-айрес (город)

папа римский

юнеско

италия

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Екатерина Янсон. Сегодня отмечается День независимости Аргентины — родины танго. Танец появился в бедных кварталах Буэнос-Айреса в конце XIX века и сильно отличался от того, что мы видим сегодня. Почему в высшем обществе эти движения считали непристойными и за что запрещали во многих странах — в материале РИА Новости.Секс и бунтГоворя о прошлом танца, часто рассказывают байки про публичные дома и притоны — в том числе из-за содержания песен: в них говорилось о женских формах или о том, так клиенты расплачивались с партнершами ("дай мне жетончик").Так танцевали мигранты, приехавшие в Аргентину в основном из Испании и Италии. Местные традиции смешались с европейскими и африканскими ритмами. Партнерш не хватало, поэтому танго исполняли и мужские пары. ТангоманияЭлита считала танго неэстетичным и грязным, говорит Юрий Алексеев. К тому же аристократы-землевладельцы не принимали чужую и непонятную им городскую моду.В Европе танец тоже долгое время не признавали. В Италии его считали недопустимым при дворе, а в Австрии, Баварии и Германской империи — среди офицеров. В России запрет распространялся не только на военных, но и на артистов балета. Против "непристойных" па выступали и служители церкви: партнеры в танго двигаются непозволительно близко друг к другу. Несмотря на это, в Старом Свете число поклонников танца страсти только росло.В Великобритании к 1914-му появились чайные танго-салоны, затем мода перекинулась на Америку. "Есть легенда, что одна пара исполнила его перед папой римским, и он сказал: ничего страшного в этом вашем танце нет, только разговоров было много", — рассказывает Юрий Алексеев.Про любовьВ 1920-х темы песен в танго стали целомудреннее: в них говорилось о любви к женщине, мужчине, родным местам. "В 1930-1940-е годы тексты стали красивыми, со сложными аллегориями", — поясняет Юрий Алексеев.В конце 1990-х сильно изменилась и техника. Прежде ведущим в паре был мужчина, теперь партнерша не только следует за ним, но и выполняет самостоятельные па.Сейчас есть два вида танго — европейское и аргентинское. Они отличаются даже по музыке. Первое более консервативное и за 50 лет практически не изменилось.Культурное наследие В 2009 ЮНЕСКО включило танго — как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио-де-Ла-Плата — в Список нематериального культурного наследия человечества.Элементы и музыку танго используют в бальной (конкурсной) разновидности, в зрелищных видах спорта: фигурном катании, синхронном плавании, художественной гимнастике, отмечает хореограф."Это хрестоматия всех современных парных направлений. Вы найдете в нем любой технический прием — от вальса до акробатического рок-н-ролла", — говорит Эдуард Жигурт, мастер спорта по бальным танцам на паркете и судья конкурсов.Ну а танго продолжает развиваться, подпитываться элементами из разных культур. Так что, возможно, лет через пятьдесят оно будет совсем другим.

https://ria.ru/20220708/svadby-1800935399.html

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буэнос-айрес (город)

италия

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, аргентина, буэнос-айрес (город), папа римский, юнеско, италия, шоу-бизнес, испания