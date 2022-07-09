Грязные танцы: как непристойное аргентинское танго стало классикой

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Екатерина Янсон. Сегодня отмечается День независимости Аргентины — родины танго. Танец появился в бедных кварталах Буэнос-Айреса в конце XIX века и сильно отличался от того, что мы видим сегодня. Почему в высшем обществе эти движения считали непристойными и за что запрещали во многих странах — в материале РИА Новости.Секс и бунтГоворя о прошлом танца, часто рассказывают байки про публичные дома и притоны — в том числе из-за содержания песен: в них говорилось о женских формах или о том, так клиенты расплачивались с партнершами ("дай мне жетончик").Так танцевали мигранты, приехавшие в Аргентину в основном из Испании и Италии. Местные традиции смешались с европейскими и африканскими ритмами. Партнерш не хватало, поэтому танго исполняли и мужские пары. ТангоманияЭлита считала танго неэстетичным и грязным, говорит Юрий Алексеев. К тому же аристократы-землевладельцы не принимали чужую и непонятную им городскую моду.В Европе танец тоже долгое время не признавали. В Италии его считали недопустимым при дворе, а в Австрии, Баварии и Германской империи — среди офицеров. В России запрет распространялся не только на военных, но и на артистов балета. Против "непристойных" па выступали и служители церкви: партнеры в танго двигаются непозволительно близко друг к другу. Несмотря на это, в Старом Свете число поклонников танца страсти только росло.В Великобритании к 1914-му появились чайные танго-салоны, затем мода перекинулась на Америку. "Есть легенда, что одна пара исполнила его перед папой римским, и он сказал: ничего страшного в этом вашем танце нет, только разговоров было много", — рассказывает Юрий Алексеев.Про любовьВ 1920-х темы песен в танго стали целомудреннее: в них говорилось о любви к женщине, мужчине, родным местам. "В 1930-1940-е годы тексты стали красивыми, со сложными аллегориями", — поясняет Юрий Алексеев.В конце 1990-х сильно изменилась и техника. Прежде ведущим в паре был мужчина, теперь партнерша не только следует за ним, но и выполняет самостоятельные па.Сейчас есть два вида танго — европейское и аргентинское. Они отличаются даже по музыке. Первое более консервативное и за 50 лет практически не изменилось.Культурное наследие В 2009 ЮНЕСКО включило танго — как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио-де-Ла-Плата — в Список нематериального культурного наследия человечества.Элементы и музыку танго используют в бальной (конкурсной) разновидности, в зрелищных видах спорта: фигурном катании, синхронном плавании, художественной гимнастике, отмечает хореограф."Это хрестоматия всех современных парных направлений. Вы найдете в нем любой технический прием — от вальса до акробатического рок-н-ролла", — говорит Эдуард Жигурт, мастер спорта по бальным танцам на паркете и судья конкурсов.Ну а танго продолжает развиваться, подпитываться элементами из разных культур. Так что, возможно, лет через пятьдесят оно будет совсем другим.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Екатерина Янсон. Сегодня отмечается День независимости Аргентины — родины танго. Танец появился в бедных кварталах Буэнос-Айреса в конце XIX века и сильно отличался от того, что мы видим сегодня. Почему в высшем обществе эти движения считали непристойными и за что запрещали во многих странах — в материале РИА Новости.
Секс и бунт
"Этот танец родился среди очень простых, бедных, необразованных людей, поэтому первые тексты были двусмысленными и порой скабрезными", — объясняет Юрий Алексеев, историк танго и танго-DJ.
Говоря о прошлом танца, часто рассказывают байки про публичные дома и притоны — в том числе из-за содержания песен: в них говорилось о женских формах или о том, так клиенты расплачивались с партнершами ("дай мне жетончик").
Мужчины танцуют танго на улице Буэнос-Айреса, чтобы потренироваться перед тем, как отправиться на бал
Так танцевали мигранты, приехавшие в Аргентину в основном из Испании и Италии. Местные традиции смешались с европейскими и африканскими ритмами. Партнерш не хватало, поэтому танго исполняли и мужские пары.
"Это был популярный вид досуга для рабочего класса и одновременно некий культурный код назревающих революционных настроений против европейских монархий", — отмечает Эдуард Жигурт, танцор международного класса, основатель школы Jenavi CLUB.
Тангомания
Элита считала танго неэстетичным и грязным, говорит Юрий Алексеев. К тому же аристократы-землевладельцы не принимали чужую и непонятную им городскую моду.
В Европе танец тоже долгое время не признавали. В Италии его считали недопустимым при дворе, а в Австрии, Баварии и Германской империи — среди офицеров. В России запрет распространялся не только на военных, но и на артистов балета. Против "непристойных" па выступали и служители церкви: партнеры в танго двигаются непозволительно близко друг к другу.
Несмотря на это, в Старом Свете число поклонников танца страсти только росло.
В Великобритании к 1914-му появились чайные танго-салоны, затем мода перекинулась на Америку.
"А на родине, в Аргентине, танго прижилось только после того, как завоевало любовь парижан, — уточняет Александр Вистгоф, представитель чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе TANGO BA. — Все, что стало популярным во Франции, начинали потом танцевать и в других странах".
"Есть легенда, что одна пара исполнила его перед папой римским, и он сказал: ничего страшного в этом вашем танце нет, только разговоров было много", — рассказывает Юрий Алексеев.
Про любовь
В 1920-х темы песен в танго стали целомудреннее: в них говорилось о любви к женщине, мужчине, родным местам. "В 1930-1940-е годы тексты стали красивыми, со сложными аллегориями", — поясняет Юрий Алексеев.
В конце 1990-х сильно изменилась и техника. Прежде ведущим в паре был мужчина, теперь партнерша не только следует за ним, но и выполняет самостоятельные па.
"Раньше многие движения создавали путем проб и ошибок, и выглядело это иногда неуклюже. Теперь это очень красивый перформанс. Своего рода терапия, реабилитация, порой — социальная помощь одиноким людям", — говорит преподаватель танго Алена Кияшко.
Сейчас есть два вида танго — европейское и аргентинское. Они отличаются даже по музыке. Первое более консервативное и за 50 лет практически не изменилось.
В 2009 ЮНЕСКО включило танго — как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио-де-Ла-Плата — в Список нематериального культурного наследия человечества.
"Аргентинское танго — это особенный мир, философия, — подчеркивает Александр Гусев, старший преподаватель кафедры хореографического искусства института музыки, театра и хореографии РГПУ имени А. И. Герцена. — Каждый может найти в нем что-то свое, поэтому оно и любимо многими народами".
Элементы и музыку танго используют в бальной (конкурсной) разновидности, в зрелищных видах спорта: фигурном катании, синхронном плавании, художественной гимнастике, отмечает хореограф.
Пара во время полуфинальных соревнований Tango Stage в рамках чемпионата мира по танго-танцам в Буэнос-Айресе
"Это хрестоматия всех современных парных направлений. Вы найдете в нем любой технический прием — от вальса до акробатического рок-н-ролла", — говорит Эдуард Жигурт, мастер спорта по бальным танцам на паркете и судья конкурсов.
Ну а танго продолжает развиваться, подпитываться элементами из разных культур. Так что, возможно, лет через пятьдесят оно будет совсем другим.
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