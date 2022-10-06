https://ria.ru/20221006/povestka-1821946008.html

Лично в руки, под роспись: порядок вручения повесток во время мобилизации

Как приходят повестки из военкомата на мобилизацию: кто должен вручать и где

Лично в руки, под роспись: порядок вручения повесток во время мобилизации

Как должны уведомлять о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации, кто имеет право вручать повестку, в каких случаях она считается полученной,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:01

2022-10-06T13:01

2022-10-06T13:01

общество

частичная мобилизация в россии

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Как должны уведомлять о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации, кто имеет право вручать повестку, в каких случаях она считается полученной, когда нужно приходить в военкомат – в материале РИА Новости.Повестка в военкомат на мобилизациюПо указу президента 21 сентября в стране объявлена частичная мобилизация. Об обязанности явиться в военкомат граждан оповещают с помощью повесток. Порядок их вручения регулирует Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 №663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации".В соответствии с Положением о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 852, выписать повестку на установленном бланке должен военный комиссариат, где призывник состоит на учёте. Она должна быть именной, содержать номер, под которым зарегистрирована в книге учета повесток и гербовую печать.Как приходитВ соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" документ вручают лично в руки мобилизованному гражданину по месту жительства или работы под роспись. По информации портала "Объясняем.рф", повестка гражданам, подлежащим частичной мобилизации в РФ, может вручаться и по месту работы. Через почтовый ящикРассылка повесток заказными письмами не допускается. Документ, оставленный в почтовом ящике, не считается врученным адресату. Кроме того, по заявлению Минцифры, не осуществляется рассылка уведомлений о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации через сервис "Госуслуги".Через родственниковПередать повестку через родителей или других родственников, друзей нельзя. В случае если роспись поставил не призывник, а иное лицо, документ не имеет юридической силы.Лично в рукиВ период частичной мобилизации в РФ повестка должна быть вручена только при личном контакте и под роспись лица, которому предназначена. А если военнообязанный отсутствует по адресу регистрации, то военком вправе обратиться с письменным заявлением в органы внутренних дел с просьбой обеспечить явку призывника.Кто должен вручать и в каких случаях считается врученнойВ законе № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" указано, что повестка о призыве считается врученной, если адресат получил её лично под подпись.Вручать повестки могут не только работники военного комиссариата, но и сотрудники Росгвардии, МВД, работодатели (руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица) по месту работы или учебы призывника. Кроме того, в некоторых случаях председатель мобилизационной комиссии может уполномочить выдавать гражданам повестки даже гражданское лицо, например педагога в вузе или школьного учителя. Подтверждением вручения документа является личная подпись гражданина. Без нее повестка недействительна.Если не удалось вручить мобилизационное предписание адресату, то органы внутренних дел после письменного обращения военкомата в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ должны обеспечить явку военнообязанного в рамках частичной мобилизации.Могут ли вручить повестку на улицеВручить повестку адресату могут в любое время суток, дома, на работе и даже на улице. Однако при вручении документа на улице есть важный нюанс. Необходимо присутствие не только лица, уполномоченного военным комиссариатом, но и сотрудника правоохранительных органов, т.к. только он имеет право попросить представить документы для установления личности.ОтветственностьОтказ от получения повестки или неявка в военкомат без уважительной причины могут быть квалифицированы как уклонение от призыва на военную службу. За это предусмотрена административная ответственность по ст. 21.5 КоАП и уголовное наказание по ст. 328 УК РФ.Для граждан, которые отказываются получать документ и ставить подпись, а также для тех, кто не явится в назначенное время по врученной повестке, законом предусмотрен штраф на сумму до 3000 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ). При этом административное взыскание не избавляет призывника от обязанности следовать в военкомат для мобилизации. При повторном нарушении закона уклонистов могут наказать по ст. 328 УК РФ и назначить штраф в размере 200 000 рублей, либо 6 месяцев ареста, принудительные работы на два года или лишение свободы сроком до двух лет.В сентябре 2022 года Госдума одобрила поправки в закон об ужесточении наказания за военные проступки. Ст. 337 УК РФ дополнена частями 3.1 и 5, которые устанавливают ответственность военнослужащих за дезертирство, добровольную сдачу в плен и мародерство в период мобилизации или военных действий в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.На сегодняшний день, по сообщению пресс-службы регионального управления СК России по Пензенской области, следственный комитет РФ открыл первое уголовное дело по факту уклонения от службы во время частичной мобилизации.Избежать наказания за неявку по повестке могут лишь те, кто не пришел по следующим причинам:Но следует документально подтвердить возникшие обстоятельства.Действия после получения повесткиПризывник, получивший повестку под роспись, обязан прийти в военный комиссариат по месту жительства в срок, который указан в документе. После прохождения медосвидетельствования комиссия определит категорию годности гражданина к военной службе. И в результате обследования и на основании представленных документов примет решение – о призыве, предоставлении отсрочки или освобождении от военной службы.

https://ria.ru/20221006/aytishnik-1821922777.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/povestka-1821910197.html

https://ria.ru/20221005/rosturizm-1821724628.html

https://ria.ru/20221005/povestka-1821776793.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, частичная мобилизация в россии, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия