Лично в руки, под роспись: порядок вручения повесток во время мобилизации
Приходит повестка
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Как должны уведомлять о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации, кто имеет право вручать повестку, в каких случаях она считается полученной, когда нужно приходить в военкомат – в материале РИА Новости.
Повестка в военкомат на мобилизацию
По указу президента 21 сентября в стране объявлена частичная мобилизация. Об обязанности явиться в военкомат граждан оповещают с помощью повесток. Порядок их вручения регулирует Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 №663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации".
В соответствии с Положением о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 852, выписать повестку на установленном бланке должен военный комиссариат, где призывник состоит на учёте. Она должна быть именной, содержать номер, под которым зарегистрирована в книге учета повесток и гербовую печать.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Как приходит
В соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" документ вручают лично в руки мобилизованному гражданину по месту жительства или работы под роспись. По информации портала "Объясняем.рф", повестка гражданам, подлежащим частичной мобилизации в РФ, может вручаться и по месту работы.
Через почтовый ящик
Рассылка повесток заказными письмами не допускается. Документ, оставленный в почтовом ящике, не считается врученным адресату. Кроме того, по заявлению Минцифры, не осуществляется рассылка уведомлений о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации через сервис "Госуслуги".
Через родственников
Передать повестку через родителей или других родственников, друзей нельзя. В случае если роспись поставил не призывник, а иное лицо, документ не имеет юридической силы.
Лично в руки
В период частичной мобилизации в РФ повестка должна быть вручена только при личном контакте и под роспись лица, которому предназначена. А если военнообязанный отсутствует по адресу регистрации, то военком вправе обратиться с письменным заявлением в органы внутренних дел с просьбой обеспечить явку призывника.
Кто должен вручать и в каких случаях считается врученной
В законе № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" указано, что повестка о призыве считается врученной, если адресат получил её лично под подпись.
Вручать повестки могут не только работники военного комиссариата, но и сотрудники Росгвардии, МВД, работодатели (руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица) по месту работы или учебы призывника. Кроме того, в некоторых случаях председатель мобилизационной комиссии может уполномочить выдавать гражданам повестки даже гражданское лицо, например педагога в вузе или школьного учителя. Подтверждением вручения документа является личная подпись гражданина. Без нее повестка недействительна.
Если не удалось вручить мобилизационное предписание адресату, то органы внутренних дел после письменного обращения военкомата в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ должны обеспечить явку военнообязанного в рамках частичной мобилизации.
Могут ли вручить повестку на улице
Вручить повестку адресату могут в любое время суток, дома, на работе и даже на улице. Однако при вручении документа на улице есть важный нюанс. Необходимо присутствие не только лица, уполномоченного военным комиссариатом, но и сотрудника правоохранительных органов, т.к. только он имеет право попросить представить документы для установления личности.
Ответственность
Отказ от получения повестки или неявка в военкомат без уважительной причины могут быть квалифицированы как уклонение от призыва на военную службу. За это предусмотрена административная ответственность по ст. 21.5 КоАП и уголовное наказание по ст. 328 УК РФ.
Для граждан, которые отказываются получать документ и ставить подпись, а также для тех, кто не явится в назначенное время по врученной повестке, законом предусмотрен штраф на сумму до 3000 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ). При этом административное взыскание не избавляет призывника от обязанности следовать в военкомат для мобилизации. При повторном нарушении закона уклонистов могут наказать по ст. 328 УК РФ и назначить штраф в размере 200 000 рублей, либо 6 месяцев ареста, принудительные работы на два года или лишение свободы сроком до двух лет.
В сентябре 2022 года Госдума одобрила поправки в закон об ужесточении наказания за военные проступки. Ст. 337 УК РФ дополнена частями 3.1 и 5, которые устанавливают ответственность военнослужащих за дезертирство, добровольную сдачу в плен и мародерство в период мобилизации или военных действий в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
На сегодняшний день, по сообщению пресс-службы регионального управления СК России по Пензенской области, следственный комитет РФ открыл первое уголовное дело по факту уклонения от службы во время частичной мобилизации.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска
Избежать наказания за неявку по повестке могут лишь те, кто не пришел по следующим причинам:
- —заболевание или увечье, повлекшее утрату работоспособности;
- —тяжелое заболевание родственников (отца, матери, мужа, жены, сына, дочери, родного брата или сестры, дедушки, бабушки, усыновителя) или присутствие на их похоронах;
- —обстоятельства, не зависящие от гражданина, или препятствия непреодолимой силы;
- —другие причины, которые призывная комиссия или суд признают уважительными.
Но следует документально подтвердить возникшие обстоятельства.
Действия после получения повестки
Призывник, получивший повестку под роспись, обязан прийти в военный комиссариат по месту жительства в срок, который указан в документе. После прохождения медосвидетельствования комиссия определит категорию годности гражданина к военной службе. И в результате обследования и на основании представленных документов примет решение – о призыве, предоставлении отсрочки или освобождении от военной службы.