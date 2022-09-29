https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820276505.html

Учителя могут вручать повестки на мобилизацию, сообщает "Объясняем.рф"

Учителя могут вручать повестки на мобилизацию, сообщает "Объясняем.рф" - РИА Новости, 29.09.2022

Учителя могут вручать повестки на мобилизацию, сообщает "Объясняем.рф"

Учителя могут вручать повестки, если их на то уполномочили главы мобилизационной комиссии, сообщает "Объясняем.рф". РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:10

2022-09-29T12:10

2022-09-29T12:20

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Учителя могут вручать повестки, если их на то уполномочили главы мобилизационной комиссии, сообщает "Объясняем.рф"."Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо", - говорится в Telegram-канале 2Объясняем.рф" в ответ на вопрос, правомерно ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток гражданам.В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820249975.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность