12:10 29.09.2022 (обновлено: 12:20 29.09.2022)
Учителя могут вручать повестки на мобилизацию, сообщает "Объясняем.рф"
"Объясняем.рф": учителя могут вручать повестки, если их на то уполномочили
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Учителя могут вручать повестки, если их на то уполномочили главы мобилизационной комиссии, сообщает "Объясняем.рф".
"Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо", - говорится в Telegram-канале 2Объясняем.рф" в ответ на вопрос, правомерно ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток гражданам.
В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.