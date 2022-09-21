12:27 21.09.2022 (обновлено: 13:20 21.09.2022)
Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"
Минцифры: рассылки повесток через "Госуслуги" не будет, для этого нет законодательной базы
Нашивки на военную форму . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги", сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.
"В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", - объяснили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященном ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что это решение в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Президент уже подписал соответствующий указ. Согласно документу, главы регионов должны обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать 300 тысяч резервистов. Как отметил министр, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать 300 тысяч резервистов. Как отметил министр, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
Шойгу добавил, что принятое решение не затрагивает и ни при каких условиях не затронет студентов, обучающихся в вузах. Также не подлежат мобилизации и отправке в зону спецоперации солдаты-срочники.