https://ria.ru/20220921/povestka-1818378208.html

Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"

Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги" - РИА Новости, 21.09.2022

Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"

Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги", сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:27

2022-09-21T12:27

2022-09-21T13:20

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги", сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященном ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что это решение в полной мере адекватно нынешним угрозам.Президент уже подписал соответствующий указ. Согласно документу, главы регионов должны обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать 300 тысяч резервистов. Как отметил министр, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Шойгу добавил, что принятое решение не затрагивает и ни при каких условиях не затронет студентов, обучающихся в вузах. Также не подлежат мобилизации и отправке в зону спецоперации солдаты-срочники.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, частичная мобилизация в россии