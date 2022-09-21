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Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги" - РИА Новости, 21.09.2022
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Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"
Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги" - РИА Новости, 21.09.2022
Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"
Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги", сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:27
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россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги", сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященном ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что это решение в полной мере адекватно нынешним угрозам.Президент уже подписал соответствующий указ. Согласно документу, главы регионов должны обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать 300 тысяч резервистов. Как отметил министр, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Шойгу добавил, что принятое решение не затрагивает и ни при каких условиях не затронет студентов, обучающихся в вузах. Также не подлежат мобилизации и отправке в зону спецоперации солдаты-срочники.
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россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
12:27 21.09.2022 (обновлено: 13:20 21.09.2022)
 
Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"

Минцифры: рассылки повесток через "Госуслуги" не будет, для этого нет законодательной базы

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Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги", сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.
"В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", - объяснили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященном ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что это решение в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Президент уже подписал соответствующий указ. Согласно документу, главы регионов должны обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать 300 тысяч резервистов. Как отметил министр, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
Шойгу добавил, что принятое решение не затрагивает и ни при каких условиях не затронет студентов, обучающихся в вузах. Также не подлежат мобилизации и отправке в зону спецоперации солдаты-срочники.
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РоссияБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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