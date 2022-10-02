https://ria.ru/20221002/mobilizatsiya-1820952607.html

Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации

Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 02.10.2022

Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации

Наказание за уклонение от мобилизации и военной службы регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Если РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:14

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2022-10-02T11:14

инфографика

частичная мобилизация в россии

россия

общество

спецоперация

вооруженные силы рф

кодекс об административных правонарушениях (коап)

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Наказание за уклонение от мобилизации и военной службы регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Если гражданин получил повестку и не явился в военкомат, его могут призвать к ответственности. Смотрите в инфографике Ria.ru, что грозит тем, кто проигнорировал извещение военного комиссара, передумал ехать в часть или нарушил закон уже на месте службы.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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частичная мобилизация в россии, россия, общество, спецоперация, вооруженные силы рф, кодекс об административных правонарушениях (коап), инфографика