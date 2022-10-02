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Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 02.10.2022
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
Наказание за уклонение от мобилизации и военной службы регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Если РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:14
2022-10-02T11:14
2022-10-02T11:14
инфографика
частичная мобилизация в россии
россия
общество
спецоперация
вооруженные силы рф
кодекс об административных правонарушениях (коап)
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Наказание за уклонение от мобилизации и военной службы регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Если гражданин получил повестку и не явился в военкомат, его могут призвать к ответственности. Смотрите в инфографике Ria.ru, что грозит тем, кто проигнорировал извещение военного комиссара, передумал ехать в часть или нарушил закон уже на месте службы.
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частичная мобилизация в россии, россия, общество, спецоперация, вооруженные силы рф, кодекс об административных правонарушениях (коап), инфографика
Инфографика, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Спецоперация, Вооруженные силы РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)