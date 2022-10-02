Рейтинг@Mail.ru
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20221002/mobilizatsiya-1820952607.html
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 02.10.2022
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
Наказание за уклонение от мобилизации и военной службы регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Если РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:14
2022-10-02T11:14
инфографика
частичная мобилизация в россии
россия
общество
спецоперация
вооруженные силы рф
кодекс об административных правонарушениях (коап)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820951891_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_5c261618794dc0d49f92ebfd9b281596.png
Наказание за уклонение от мобилизации и военной службы регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Если гражданин получил повестку и не явился в военкомат, его могут призвать к ответственности. Смотрите в инфографике Ria.ru, что грозит тем, кто проигнорировал извещение военного комиссара, передумал ехать в часть или нарушил закон уже на месте службы.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820951891_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_3de5c7916484c2143eb6eedd2a28ef5a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, россия, общество, спецоперация, вооруженные силы рф, кодекс об административных правонарушениях (коап), инфографика
Инфографика, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Спецоперация, Вооруженные силы РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)
11:14 02.10.2022
 

Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации

Читать ria.ru в
Наказание за уклонение от мобилизации и военной службы регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Если гражданин получил повестку и не явился в военкомат, его могут призвать к ответственности. Смотрите в инфографике Ria.ru, что грозит тем, кто проигнорировал извещение военного комиссара, передумал ехать в часть или нарушил закон уже на месте службы.
 
ИнфографикаЧастичная мобилизация в РоссииРоссияОбществоСпецоперацияВооруженные силы РФКодекс об административных правонарушениях (КоАП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала