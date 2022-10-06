https://ria.ru/20221006/friske-1821943337.html

Сестра Жанны Фриске рассказала об общении с бывшим мужем

Сестра Жанны Фриске рассказала об общении с бывшим мужем - РИА Новости, 06.10.2022

Сестра Жанны Фриске рассказала об общении с бывшим мужем

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала об отношениях с бывшим мужем. Подробностями она поделилась в соцсети. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:55

2022-10-06T12:55

2022-10-06T12:55

шоубиз

жанна фриске

знаменитости

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала об отношениях с бывшим мужем. Подробностями она поделилась в соцсети. По ее словам, общаться с экс-супругом ей приходится из-за совместного бизнеса. "Обсуждаем только работу. Что у него нового, я не знаю", — уверяет Наталья. У бывших — кафе на Шри-Ланке.8 апреля Наталья родила девочку. Во время беременности она скрывала имя отца ребенка. Его личность она рассекретила уже после появления малышки на свет. Знакомить с ним дочь, заявляла Фриске, она не планирует.

https://ria.ru/20220719/orlova-1803394673.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

жанна фриске, знаменитости