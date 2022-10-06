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Сестра Жанны Фриске рассказала об общении с бывшим мужем - РИА Новости, 06.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221006/friske-1821943337.html
Сестра Жанны Фриске рассказала об общении с бывшим мужем
Сестра Жанны Фриске рассказала об общении с бывшим мужем - РИА Новости, 06.10.2022
Сестра Жанны Фриске рассказала об общении с бывшим мужем
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала об отношениях с бывшим мужем. Подробностями она поделилась в соцсети. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:55
2022-10-06T12:55
шоубиз
жанна фриске
знаменитости
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала об отношениях с бывшим мужем. Подробностями она поделилась в соцсети. По ее словам, общаться с экс-супругом ей приходится из-за совместного бизнеса. "Обсуждаем только работу. Что у него нового, я не знаю", — уверяет Наталья. У бывших — кафе на Шри-Ланке.8 апреля Наталья родила девочку. Во время беременности она скрывала имя отца ребенка. Его личность она рассекретила уже после появления малышки на свет. Знакомить с ним дочь, заявляла Фриске, она не планирует.
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жанна фриске, знаменитости
Шоубиз, Жанна Фриске, Знаменитости
12:55 06.10.2022
 
Сестра Жанны Фриске рассказала об общении с бывшим мужем

Сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что общается с бывшим мужем из-за совместного бизнеса

© Фото : @nataliafriske / TelegramФото из telegram-аккаунта Натальи Фриске
Фото из telegram-аккаунта Натальи Фриске - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : @nataliafriske / Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала об отношениях с бывшим мужем. Подробностями она поделилась в соцсети.
По ее словам, общаться с экс-супругом ей приходится из-за совместного бизнеса.
"Обсуждаем только работу. Что у него нового, я не знаю", — уверяет Наталья.
У бывших — кафе на Шри-Ланке.
8 апреля Наталья родила девочку. Во время беременности она скрывала имя отца ребенка. Его личность она рассекретила уже после появления малышки на свет. Знакомить с ним дочь, заявляла Фриске, она не планирует.
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