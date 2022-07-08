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Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом - РИА Новости, 08.07.2022
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Шоубиз
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Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом
Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом - РИА Новости, 08.07.2022
Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом
Наталья Фриске считает ошибкой общение с Александром Титовым, отцом ее новорожденной дочери Луны. Кроме того, она не планирует знакомить их. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:29
2022-07-08T18:29
шоубиз
знаменитости
наталья фриске
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Наталья Фриске считает ошибкой общение с Александром Титовым, отцом ее новорожденной дочери Луны. Кроме того, она не планирует знакомить их. Также Фриске призналась, что планирует родить второй раз. Для этого она также обратится к процедуре ЭКО.По словам женщины, при ЭКО можно выбрать пол ребенка, но она пока не приняла этого решения относительно будущего малыша.Женщина не скрывала особенности своей беременности от подписчиков.Она призналась, что в скором времени планирует крестить дочь. Ранее Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома.
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знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес
18:29 08.07.2022
 
Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом

Наталья Фриске отвергла идею знакомства дочери Луны с ее отцом Александром Титовым

© Фото : @nataliafriske / TelegramФото из telegram-аккаунта Натальи Фриске
Фото из telegram-аккаунта Натальи Фриске - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : @nataliafriske / Telegram
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Наталья Фриске считает ошибкой общение с Александром Титовым, отцом ее новорожденной дочери Луны. Кроме того, она не планирует знакомить их.

"Не общаемся с ним. Была большая ошибка, что позволила нас встретить из роддома. Если дочь спросит, когда будет взрослой, расскажу о нем, а сейчас не вижу смысла знакомить ее с ним", – заключила Фриске.

Также Фриске призналась, что планирует родить второй раз. Для этого она также обратится к процедуре ЭКО.

"Определенно буду делать подсадку, так как у меня лежат замороженный яйцеклетки. Саму пункцию яйцеклеток уже делать не нужно, у меня их достаточно", – сказала Наталья.

По словам женщины, при ЭКО можно выбрать пол ребенка, но она пока не приняла этого решения относительно будущего малыша.

"Мальчик или девочка – не знаю, посмотрим", – отметила Фриске.

Скриншот сторис Натальи Фриске в Instagram
15 апреля, 10:39Шоубиз
Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери
Женщина не скрывала особенности своей беременности от подписчиков.

"Я очень рада, что не стала скрывать, что сделала ЭКО. Потому то я помогаю очень многим девочкам решиться на этот шаг. Главное – пройти хорошее полноценное обследование и не бояться", – заявила Наталья.

Она призналась, что в скором времени планирует крестить дочь.
Ранее Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома.
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