https://ria.ru/20220708/friske-1801178537.html

Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом

Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом - РИА Новости, 08.07.2022

Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом

Наталья Фриске считает ошибкой общение с Александром Титовым, отцом ее новорожденной дочери Луны. Кроме того, она не планирует знакомить их. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:29

2022-07-08T18:29

2022-07-08T18:29

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Наталья Фриске считает ошибкой общение с Александром Титовым, отцом ее новорожденной дочери Луны. Кроме того, она не планирует знакомить их. Также Фриске призналась, что планирует родить второй раз. Для этого она также обратится к процедуре ЭКО.По словам женщины, при ЭКО можно выбрать пол ребенка, но она пока не приняла этого решения относительно будущего малыша.Женщина не скрывала особенности своей беременности от подписчиков.Она призналась, что в скором времени планирует крестить дочь. Ранее Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома.

https://ria.ru/20220415/friske-1783658172.html

https://ria.ru/20220608/friske-1793934331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес