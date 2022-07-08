https://ria.ru/20220708/friske-1801178537.html
Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом
Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом - РИА Новости, 08.07.2022
Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом
Наталья Фриске считает ошибкой общение с Александром Титовым, отцом ее новорожденной дочери Луны. Кроме того, она не планирует знакомить их. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:29
2022-07-08T18:29
2022-07-08T18:29
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Наталья Фриске считает ошибкой общение с Александром Титовым, отцом ее новорожденной дочери Луны. Кроме того, она не планирует знакомить их. Также Фриске призналась, что планирует родить второй раз. Для этого она также обратится к процедуре ЭКО.По словам женщины, при ЭКО можно выбрать пол ребенка, но она пока не приняла этого решения относительно будущего малыша.Женщина не скрывала особенности своей беременности от подписчиков.Она призналась, что в скором времени планирует крестить дочь. Ранее Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома.
https://ria.ru/20220415/friske-1783658172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес
Наталья Фриске не планирует знакомить дочь с ее отцом
Наталья Фриске отвергла идею знакомства дочери Луны с ее отцом Александром Титовым
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Наталья Фриске считает ошибкой общение с Александром Титовым, отцом ее новорожденной дочери Луны. Кроме того, она не планирует знакомить их.
"Не общаемся с ним. Была большая ошибка, что позволила нас встретить из роддома. Если дочь спросит, когда будет взрослой, расскажу о нем, а сейчас не вижу смысла знакомить ее с ним", – заключила Фриске.
Также Фриске призналась, что планирует родить второй раз. Для этого она также обратится к процедуре ЭКО.
"Определенно буду делать подсадку, так как у меня лежат замороженный яйцеклетки. Саму пункцию яйцеклеток уже делать не нужно, у меня их достаточно", – сказала Наталья.
По словам женщины, при ЭКО можно выбрать пол ребенка, но она пока не приняла этого решения относительно будущего малыша.
"Мальчик или девочка – не знаю, посмотрим", – отметила Фриске.
Женщина не скрывала особенности своей беременности от подписчиков.
"Я очень рада, что не стала скрывать, что сделала ЭКО. Потому то я помогаю очень многим девочкам решиться на этот шаг. Главное – пройти хорошее полноценное обследование и не бояться", – заявила Наталья.
Она призналась, что в скором времени планирует крестить дочь.
Ранее Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил
ее на выписке из роддома.