https://ria.ru/20220418/friske-1784053972.html

Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка

Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка - РИА Новости, 18.04.2022

Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка

Наталья Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:48

2022-04-18T11:48

2022-04-18T11:48

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Наталья Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома.На вопрос корреспондента программы "Ты не поверишь!", как родители планируют воспитывать ребенка, Титов отметил, что они "решат". На камеру он поцеловал Фриске в щеку.Не сдержал своих эмоций и отец Натальи: Владимир со слезами на глазах признался, что давно был готов к появлению малышки в семье.Ранее Наталья заявляла, что с Александром они расстались во время беременности. Она отметила, что это "не ее человек", однако была не против дать малышке его отчество.

https://ria.ru/20220415/friske-1783658172.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес