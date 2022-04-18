Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка
Наталья Фриске подтвердила, что отцом ее ребенка стал Александр Титов
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Наталья Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома.
"Я не могу передать ощущения, это великолепно", – признался Александр.
© НТВКадр из шоу "Ты не поверишь"
© НТВ
Кадр из шоу "Ты не поверишь"
На вопрос корреспондента программы "Ты не поверишь!", как родители планируют воспитывать ребенка, Титов отметил, что они "решат". На камеру он поцеловал Фриске в щеку.
Не сдержал своих эмоций и отец Натальи: Владимир со слезами на глазах признался, что давно был готов к появлению малышки в семье.
"Не могу ничего говорить… Я ее очень долго ждал. Ничего не могу понять еще, у меня видите – руки трясутся. К ночным дежурствам я давно готов", – сказал Владимир.
Ранее Наталья заявляла, что с Александром они расстались во время беременности. Она отметила, что это "не ее человек", однако была не против дать малышке его отчество.
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