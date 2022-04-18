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Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка - РИА Новости, 18.04.2022
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Шоубиз
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Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка
Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка - РИА Новости, 18.04.2022
Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка
Наталья Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:48
2022-04-18T11:48
шоубиз
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наталья фриске
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Наталья Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома.На вопрос корреспондента программы "Ты не поверишь!", как родители планируют воспитывать ребенка, Титов отметил, что они "решат". На камеру он поцеловал Фриске в щеку.Не сдержал своих эмоций и отец Натальи: Владимир со слезами на глазах признался, что давно был готов к появлению малышки в семье.Ранее Наталья заявляла, что с Александром они расстались во время беременности. Она отметила, что это "не ее человек", однако была не против дать малышке его отчество.
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знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес
11:48 18.04.2022
 
Наталья Фриске перестала скрывать имя отца своего ребенка

Наталья Фриске подтвердила, что отцом ее ребенка стал Александр Титов

© Фото : @instagram/riske_nataliaСестра певицы Жанны Фриске Наталья
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : @instagram/riske_natalia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Наталья Фриске подтвердила слухи, что отцом ее ребенка стал парикмахер Александр Титов. Мужчина встретил ее на выписке из роддома.

"Я не могу передать ощущения, это великолепно", – признался Александр.

© НТВКадр из шоу "Ты не поверишь"
Кадр из шоу Ты не поверишь
© НТВ
Кадр из шоу "Ты не поверишь"
На вопрос корреспондента программы "Ты не поверишь!", как родители планируют воспитывать ребенка, Титов отметил, что они "решат". На камеру он поцеловал Фриске в щеку.
Не сдержал своих эмоций и отец Натальи: Владимир со слезами на глазах признался, что давно был готов к появлению малышки в семье.

"Не могу ничего говорить… Я ее очень долго ждал. Ничего не могу понять еще, у меня видите – руки трясутся. К ночным дежурствам я давно готов", – сказал Владимир.

Ранее Наталья заявляла, что с Александром они расстались во время беременности. Она отметила, что это "не ее человек", однако была не против дать малышке его отчество.
Скриншот сторис Натальи Фриске в Instagram
15 апреля, 10:39Шоубиз
Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери
 
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