https://ria.ru/20220415/friske-1783658172.html

Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери

Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери - РИА Новости, 15.04.2022

Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери

Наталья Фриске поделилась с поклонниками выбранным для новорожденной дочери именем: девочку назвали Луной. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:39

2022-04-15T10:39

2022-04-15T10:39

шоубиз

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наталья фриске

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Наталья Фриске поделилась с поклонниками выбранным для новорожденной дочери именем: девочку назвали Луной.В комментариях пользователи оценили оригинальность идеи, а также отметили, что людям с таким именем свойственно быть таинственными, чувственными и непредсказуемыми.Фриске родила малышку 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост составлял 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма.Пользователи также обратили внимание на отчество девочки – Александровна. Ранее Наталья отмечала, что отцом малышки стал мужчина, с которым у нее были "последние отношения", но не стала вдаваться в подробности. Она добавила, что не общается с отцом ребенка, но он знал о ее беременности. Поклонники предположили, что возможным избранником мог оказаться белорусский певец Александр Попов или мужчина по имени Александр Титов, с которым у Фриске был непродолжительный роман.

https://ria.ru/20220412/friske-1783151646.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес