https://ria.ru/20220415/friske-1783658172.html
Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери
Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери - РИА Новости, 15.04.2022
Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери
Наталья Фриске поделилась с поклонниками выбранным для новорожденной дочери именем: девочку назвали Луной. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:39
2022-04-15T10:39
2022-04-15T10:39
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Наталья Фриске поделилась с поклонниками выбранным для новорожденной дочери именем: девочку назвали Луной.В комментариях пользователи оценили оригинальность идеи, а также отметили, что людям с таким именем свойственно быть таинственными, чувственными и непредсказуемыми.Фриске родила малышку 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост составлял 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма.Пользователи также обратили внимание на отчество девочки – Александровна. Ранее Наталья отмечала, что отцом малышки стал мужчина, с которым у нее были "последние отношения", но не стала вдаваться в подробности. Она добавила, что не общается с отцом ребенка, но он знал о ее беременности. Поклонники предположили, что возможным избранником мог оказаться белорусский певец Александр Попов или мужчина по имени Александр Титов, с которым у Фриске был непродолжительный роман.
https://ria.ru/20220412/friske-1783151646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес
Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери
Наталья Фриске решила назвать дочь Луной
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Наталья Фриске поделилась с поклонниками выбранным для новорожденной дочери именем: девочку назвали Луной.
"Я очень долго выбирала имя, я хотела, чтобы оно малышке подходило, чтобы было необычное и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась, не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, это моя маленькая вселенная – Фриске Луна Александровна. P.S. Ударение на "у", – написала Фриске.
В комментариях пользователи оценили оригинальность идеи, а также отметили, что людям с таким именем свойственно быть таинственными, чувственными и непредсказуемыми.
Фриске родила
малышку 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост составлял 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма.
Пользователи также обратили внимание на отчество девочки – Александровна. Ранее Наталья отмечала
, что отцом малышки стал мужчина, с которым у нее были "последние отношения", но не стала вдаваться в подробности. Она добавила, что не общается с отцом ребенка, но он знал о ее беременности.
Поклонники предположили, что возможным избранником мог оказаться белорусский певец Александр Попов или мужчина по имени Александр Титов, с которым у Фриске был непродолжительный роман.