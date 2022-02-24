https://ria.ru/20220224/friske-1774685150.html

Наталья Фриске назвала отца своего ребенка

Наталья Фриске назвала отца своего ребенка - РИА Новости, 24.02.2022

Наталья Фриске назвала отца своего ребенка

Беременная сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что не живет вместе с отцом своего ребенка. Подробностями личной жизни она поделилась в сторис личного... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:16

2022-02-24T11:16

2022-02-24T11:16

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жанна фриске

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Беременная сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что не живет вместе с отцом своего ребенка. Подробностями личной жизни она поделилась в сторис личного микроблога. "С кем у меня были последние отношения", — ответила Наталья на вопрос, от кого ждет первенца, но не стала называть имени мужчины. Она раскрыла, что сейчас не общается с отцом ребенка, но он знает, что она беременна. "...мы разные, и мне с ним некомфортно. И я его не люблю (...) Я ушла от него и не жалею, у меня была суперспокойная беременность. Пока была с ним, были одни нервы", — объяснила причину разрыва отношений с бывшим Фриске.Наталья заявила, что сейчас у нее нет возлюбленного и о браке она не задумывается. "Не замужем, я больше не хочу туда. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла опять замуж", — призналась Наталья.Она также рассказала, что будет рожать первенца в России вместе с доулой и не будет нанимать няню."Я никого не подпущу к своему ребенку, кроме бабушки и дедушки. (...) Я рожаю ребенка и сама буду его воспитывать", — утверждает Наталья. О том, что сестра Жанны Фриске беременна, стало известно несколько дней назад. У Натальи есть племянник Платон, родившийся в отношениях Жанны и Дмитрия Шепелева. После смерти певицы близкие артистки заявляли, что Дмитрий не дает им видеться с малышом.

https://ria.ru/20220216/kozlovskiy-1773108594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, жанна фриске