https://ria.ru/20220224/friske-1774685150.html
Наталья Фриске назвала отца своего ребенка
Наталья Фриске назвала отца своего ребенка - РИА Новости, 24.02.2022
Наталья Фриске назвала отца своего ребенка
Беременная сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что не живет вместе с отцом своего ребенка. Подробностями личной жизни она поделилась в сторис личного... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:16
2022-02-24T11:16
2022-02-24T11:16
шоубиз
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жанна фриске
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Беременная сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что не живет вместе с отцом своего ребенка. Подробностями личной жизни она поделилась в сторис личного микроблога. "С кем у меня были последние отношения", — ответила Наталья на вопрос, от кого ждет первенца, но не стала называть имени мужчины. Она раскрыла, что сейчас не общается с отцом ребенка, но он знает, что она беременна. "...мы разные, и мне с ним некомфортно. И я его не люблю (...) Я ушла от него и не жалею, у меня была суперспокойная беременность. Пока была с ним, были одни нервы", — объяснила причину разрыва отношений с бывшим Фриске.Наталья заявила, что сейчас у нее нет возлюбленного и о браке она не задумывается. "Не замужем, я больше не хочу туда. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла опять замуж", — призналась Наталья.Она также рассказала, что будет рожать первенца в России вместе с доулой и не будет нанимать няню."Я никого не подпущу к своему ребенку, кроме бабушки и дедушки. (...) Я рожаю ребенка и сама буду его воспитывать", — утверждает Наталья. О том, что сестра Жанны Фриске беременна, стало известно несколько дней назад. У Натальи есть племянник Платон, родившийся в отношениях Жанны и Дмитрия Шепелева. После смерти певицы близкие артистки заявляли, что Дмитрий не дает им видеться с малышом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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знаменитости, жанна фриске
Наталья Фриске назвала отца своего ребенка
Сестра Жанны Фриске Наталья назвала отца своего ребенка и поделилась планами на замужество
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Беременная сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что не живет вместе с отцом своего ребенка. Подробностями личной жизни она поделилась
в сторис личного микроблога.
"С кем у меня были последние отношения", — ответила Наталья на вопрос, от кого ждет первенца, но не стала называть имени мужчины.
Она раскрыла, что сейчас не общается с отцом ребенка, но он знает, что она беременна.
"...мы разные, и мне с ним некомфортно. И я его не люблю (...) Я ушла от него и не жалею, у меня была суперспокойная беременность. Пока была с ним, были одни нервы", — объяснила причину разрыва отношений с бывшим Фриске.
Наталья заявила, что сейчас у нее нет возлюбленного и о браке она не задумывается.
"Не замужем, я больше не хочу туда. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла опять замуж", — призналась Наталья.
Она также рассказала, что будет рожать первенца в России вместе с доулой и не будет нанимать няню.
"Я никого не подпущу к своему ребенку, кроме бабушки и дедушки. (...) Я рожаю ребенка и сама буду его воспитывать", — утверждает Наталья.
О том, что сестра Жанны Фриске беременна, стало
известно несколько дней назад. У Натальи есть племянник Платон, родившийся в отношениях Жанны и Дмитрия Шепелева. После смерти певицы близкие артистки заявляли
, что Дмитрий не дает им видеться с малышом.
Опубликовано: Елена Громова