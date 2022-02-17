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Шоубиз
https://ria.ru/20220217/friske-1773319231.html
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность - РИА Новости, 17.02.2022
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность
Сестра Жанны Фриске Наталья в социальных сетях подтвердила беременность. Она отметила, что долго скрывала радостную новость, но в Сети стали появляться слухи о... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:04
2022-02-17T15:04
шоубиз
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шоу-бизнес
дети
жанна фриске
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья в социальных сетях подтвердила беременность. Она отметила, что долго скрывала радостную новость, но в Сети стали появляться слухи о ее интересном положении.В комментариях Фриске поздравили со скорым пополнением в семье.Ребенок станет первым для Натальи. Женщина редко делится подробностями личной жизни с поклонниками, однако им известно имя ее избранника – его зовут Александр Титов.У Натальи есть племянник Платон, родившийся в отношениях Жанны и Дмитрия Шепелева. После смерти певицы близкие артистки заявляли, что Дмитрий не дает им видеться с малышом.
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знаменитости, шоу-бизнес, дети, жанна фриске
15:04 17.02.2022
 
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность

Наталья Фриске подтвердила беременность

© Фото : @instagram/riske_nataliaСестра певицы Жанны Фриске Наталья
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : @instagram/riske_natalia
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья в социальных сетях подтвердила беременность. Она отметила, что долго скрывала радостную новость, но в Сети стали появляться слухи о ее интересном положении.

"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая "желтуха" не может жить спокойно, нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить. <…> Да, я жду малыша, и я безумно счастлива. Я долго ждала этот чудесный подарок", – написала Наталья.

В комментариях Фриске поздравили со скорым пополнением в семье.

"Какая прекрасная новость", "Легкой беременности и родов", "Я уверен, что ваши родители уже прыгают от счастья", – написали подписчики.

Ребенок станет первым для Натальи. Женщина редко делится подробностями личной жизни с поклонниками, однако им известно имя ее избранника – его зовут Александр Титов.
У Натальи есть племянник Платон, родившийся в отношениях Жанны и Дмитрия Шепелева. После смерти певицы близкие артистки заявляли, что Дмитрий не дает им видеться с малышом.
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