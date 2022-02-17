https://ria.ru/20220217/friske-1773319231.html

Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность

Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность - РИА Новости, 17.02.2022

Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность

Сестра Жанны Фриске Наталья в социальных сетях подтвердила беременность. Она отметила, что долго скрывала радостную новость, но в Сети стали появляться слухи о... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:04

2022-02-17T15:04

2022-02-17T15:04

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья в социальных сетях подтвердила беременность. Она отметила, что долго скрывала радостную новость, но в Сети стали появляться слухи о ее интересном положении.В комментариях Фриске поздравили со скорым пополнением в семье.Ребенок станет первым для Натальи. Женщина редко делится подробностями личной жизни с поклонниками, однако им известно имя ее избранника – его зовут Александр Титов.У Натальи есть племянник Платон, родившийся в отношениях Жанны и Дмитрия Шепелева. После смерти певицы близкие артистки заявляли, что Дмитрий не дает им видеться с малышом.

https://ria.ru/20220128/semenovich-1769974263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, дети, жанна фриске