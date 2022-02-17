https://ria.ru/20220217/friske-1773319231.html
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность - РИА Новости, 17.02.2022
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность
Сестра Жанны Фриске Наталья в социальных сетях подтвердила беременность. Она отметила, что долго скрывала радостную новость, но в Сети стали появляться слухи о... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:04
2022-02-17T15:04
2022-02-17T15:04
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья в социальных сетях подтвердила беременность. Она отметила, что долго скрывала радостную новость, но в Сети стали появляться слухи о ее интересном положении.В комментариях Фриске поздравили со скорым пополнением в семье.Ребенок станет первым для Натальи. Женщина редко делится подробностями личной жизни с поклонниками, однако им известно имя ее избранника – его зовут Александр Титов.У Натальи есть племянник Платон, родившийся в отношениях Жанны и Дмитрия Шепелева. После смерти певицы близкие артистки заявляли, что Дмитрий не дает им видеться с малышом.
https://ria.ru/20220128/semenovich-1769974263.html
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знаменитости, шоу-бизнес, дети, жанна фриске
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность
Наталья Фриске подтвердила беременность