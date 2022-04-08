https://ria.ru/20220408/friske-1782578615.html
Наталья Фриске родила дочь
Наталья Фриске родила дочь - РИА Новости, 08.04.2022
Наталья Фриске родила дочь
Сестра Жанны Фриске Наталья родила дочь. Радостной новостью она поделилась в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:43
2022-04-08T17:43
2022-04-08T17:44
шоубиз
наталья фриске
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья родила дочь. Радостной новостью она поделилась в своем Telegram-канале. "Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище", – кратко написала Наталья. Девочка появилась на свет 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма. 7 апреля, свой день рождения праздновал сын Жанны Фриске Платон. Он появился на свет в 2013 году, через два года певица скончалась от рака. В этот день дедушка Платона Владимир Фриске сделал обращение в адрес внука под постом Натальи. Мужчина выразил надежду, что мальчик, когда вырастет, сам поймет, что родственники матери от него не отказывались.
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/friske-1775790699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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наталья фриске
17:43 08.04.2022 (обновлено: 17:44 08.04.2022)
Наталья Фриске родила дочь
Сестра Жанны Фриске Наталья родила дочь
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья родила дочь. Радостной новостью она поделилась в своем Telegram-канале.
"Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище", – кратко написала Наталья.
Девочка появилась на свет 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма.
7 апреля, свой день рождения праздновал сын Жанны Фриске Платон. Он появился на свет в 2013 году, через два года певица скончалась от рака.
В этот день дедушка Платона Владимир Фриске сделал
обращение в адрес внука под постом Натальи. Мужчина выразил надежду, что мальчик, когда вырастет, сам поймет, что родственники матери от него не отказывались.