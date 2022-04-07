https://ria.ru/20220407/friske-1782350283.html

Владимир Фриске обратился к внуку в день его рождения

Владимир Фриске обратился к внуку в день его рождения - РИА Новости, 07.04.2022

Владимир Фриске обратился к внуку в день его рождения

Владимир Фриске поздравил внука Платона с днем рождения и обратился к нему с напутственными словами. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:59

2022-04-07T16:59

2022-04-07T16:59

шоубиз

владимир фриске

жанна фриске

дмитрий шепелев

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Фриске поздравил внука Платона с днем рождения и обратился к нему с напутственными словами. "Я верю, что ты повзрослеешь и мы с тобой увидимся. Мы все тебе покажем, расскажем. Ты поймешь, что мы тебя никогда не забывали. Здесь твой дом, твои корни. Не верь тому, что говорит твой папа и его родственники. Он у нас украл тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все это узнаешь. И сам решишь, где ложь, а где правда", – написал Фриске в комментариях к посту своей дочери Натальи. Сестра Жанны опубликовала пост, в котором поздравляет своего племянника. Известно, что его отец Дмитрий Шепелев запрещает семье Фриске видится с сыном. Платон родился 7 апреля 2013 года, Жанна ушла из жизни, когда ему было два года. С того времени в прессе часто появляются новые подробности разбирательств между родителями Фриске и Шепелевым. В частности в ноябре 2021 года они возобновили суд в вопросе двух спорных квартир, в которых Платону принадлежат доли. Шепелев заявлял о желании продать их.Ранее стало известно, что Наталья Фриске беременна. Это будет ее первый ребенок.

https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

владимир фриске, жанна фриске, дмитрий шепелев