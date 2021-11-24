https://ria.ru/20211124/friske-1760535226.html

Родители Фриске возобновили суд с Шепелевым

Родители Фриске возобновили суд с Шепелевым - РИА Новости, 24.11.2021

Родители Фриске возобновили суд с Шепелевым

Родители Жанны Фриске возобновили судебные разбирательства с Дмитрием Шепелевым. Речь идет о двух спорных квартирах, в которых сыну певицы Платону принадлежат... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:31

2021-11-24T15:31

2021-11-24T15:31

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Родители Жанны Фриске возобновили судебные разбирательства с Дмитрием Шепелевым. Речь идет о двух спорных квартирах, в которых сыну певицы Платону принадлежат доли. Ранее Шепелев заявлял о желании продать их.Владимир и Ольга Фриске решили отстоять целостность недвижимости в суде. Рассмотрение исков шло параллельно: в обоих случаях решение было в пользу ведущего. Однако, по сообщению портала StarHit, родители артистки решили подать апелляцию и побороться за двухкомнатную квартиру в Шмитовском проезде.На данный момент квартира в Шмитовском проезде находится под арестом. Ранее стало известно, что кадастровая стоимость жилья оценивается в 24 миллиона рублей.Сын Платон у Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева родился 7 апреля 2013 года. Крестной мамой мальчика стала Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.

https://ria.ru/20211014/friske-1754513427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, жанна фриске, ольга фриске, владимир фриске, шоу-бизнес