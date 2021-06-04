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Шоубиз
https://ria.ru/20210604/friske-1735627329.html
Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске
Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске - РИА Новости, 04.06.2021
Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске квартиру, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:10
2021-06-04T15:10
шоу-бизнес
ольга орлова
шоубиз
знаменитости
жилье
дмитрий шепелев
звезды
жанна фриске
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дмитрий Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске квартиру, сообщает "СтарХит".Родители исполнительницы хотели в законном порядке запретить ведущему совершать сделки по поводу продажи жилья певицы. Однако суд оказался на стороне Шепелева."В удовлетворении иска было отказано. Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке", — "СтарХит" цитирует пресс-службу Хамовнического суда.Речь идет об одной трети квартиры в Шмитовском проезде, которая принадлежит сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Другие две трети находятся в собственности у родителей певицы, Владимира и Ольги Фриске. Кадастровая стоимость жилья оценивается в 24 миллиона рублей. Шепелев может получить восемь миллионов от продажи доли апартаментов.Сын Платон у Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева родился 7 апреля 2013 года. Крестной мамой мальчика стала Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015. В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него родился сын. Мама мальчика — дизайнер Екатерина Тулупова.
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шоу-бизнес, ольга орлова, знаменитости, жилье, дмитрий шепелев, звезды, жанна фриске

Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске

15:10 04.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии "ТЭФИ-2019" в Московском театре мюзикла
Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 июнРИА Новости. Дмитрий Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске квартиру, сообщает "СтарХит".
Родители исполнительницы хотели в законном порядке запретить ведущему совершать сделки по поводу продажи жилья певицы. Однако суд оказался на стороне Шепелева.
"В удовлетворении иска было отказано. Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке", — "СтарХит" цитирует пресс-службу Хамовнического суда.
Речь идет об одной трети квартиры в Шмитовском проезде, которая принадлежит сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Другие две трети находятся в собственности у родителей певицы, Владимира и Ольги Фриске. Кадастровая стоимость жилья оценивается в 24 миллиона рублей. Шепелев может получить восемь миллионов от продажи доли апартаментов.
Сын Платон у Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева родился 7 апреля 2013 года. Крестной мамой мальчика стала Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.
В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него родился сын. Мама мальчика — дизайнер Екатерина Тулупова.
Певица Жанна Фриске - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 11:25Шоубиз
"Мама тоже рядом": в Сети поздравляют с днем рождения сына Жанны Фриске
 
Шоубизшоу-бизнесОльга ОрловаЗнаменитостиЖильеДмитрий ШепелевзвездыЖанна Фриске
 
 
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