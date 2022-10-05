https://ria.ru/20221005/nozdrev-1821605792.html

Николай Ноздрев: почти все страны АСЕАН заинтересованы в энергоресурсах РФ

Николай Ноздрев: почти все страны АСЕАН заинтересованы в энергоресурсах РФ - РИА Новости, 05.10.2022

Николай Ноздрев: почти все страны АСЕАН заинтересованы в энергоресурсах РФ

Альянс AUKUS, о создании которого Австралия, Великобритания и США объявили чуть более года назад, укрепляется полным ходом, заявил директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:00

2022-10-05T10:00

2022-10-05T10:09

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Альянс AUKUS, о создании которого Австралия, Великобритания и США объявили чуть более года назад, укрепляется полным ходом, заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев. В интервью РИА Новости дипломат рассказал, какие страны Запад пытается вовлечь в деятельность объединения, как сейчас формируется расширенный формат AUKUS+, а также коснулся перспектив заключения договора с Японией и сотрудничества России со странами АСЕАН в сфере углеводородов.– Николай Станиславович, насколько реалистичны опасения экспертов, что блок AUKUS может быть впоследствии расширен за счет других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)? Опасаются ли в МИД России создания в регионе структуры, аналогичной НАТО? Если это случится, может ли это привести к активизации военно-политического сотрудничества с нашими друзьями в Азии?– Говорить о неких опасениях экспертов насчет подключения к AUKUS новых игроков, наверное, уже поздно. Полным ходом идет укрепление "тройки", расширяется спектр ее программ стратегического характера, к этому формату активно подтягиваются другие интересные его архитекторам участники региональных процессов. Очертания задуманной США и их британскими союзниками конструкции начинают проступать: в реализацию проектов AUKUS вовлекаются в том или ином качестве не только Канада и Новая Зеландия (также англосаксонские страны), но и обладающие серьезным технологическим потенциалом Япония и Республика Корея.В числе возможных кандидатов рассматриваются и некоторые члены АСЕАН. А ведь асеановская "десятка" представляет собой "ядро" всей многосторонней системы в АТР, которое в интересах стабильности региона неизменно должно оставаться монолитным.Одним из элементов архитектуры, формируемой Западом на основе AUKUS, с учетом скрытой повестки дня, ориентированной, равно как и в рамках "тройки", на сдерживание государств, признанных Вашингтоном "оппонентами", можно рассматривать и созданное в июне 2022 года "Партнерство в синем Тихом океане" (Partners in the Blue Pacific). Оно по сути представляет собой первый официальный формат "AUKUS+" (с Японией и Новой Зеландией), пусть пока и закамуфлированный обсуждением разного рода "нейтральной" проблематики. В планах – подключение к данной структуре Республики Корея, Канады, Франции и ФРГ (хотя, казалось бы, где Тихий океан, а где Париж и Берлин), которые приняли участие в состоявшейся 22 сентября 2022 года в США министерской встрече данного механизма.По странному совпадению упомянутая "команда" "Партнерства в синем Тихом океане" в полном составе присутствовала на прошедших в начале сентября в Австралии крупнейших международных учениях ВВС "Питч Блэк" (Pitch Black). Причем германские, японские и южнокорейские летчики присутствовали впервые (к слову, Евросоюз был представлен еще и нидерландцами). Вновь, как мы видим, речь идет о некоем расширенном варианте AUKUS.И здесь я бы хотел перейти к вопросу о НАТО. Эта тема может иметь несколько измерений. Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации "зоны ответственности" организации, то становится понятно, что линия на продвижение с помощью любых инструментов ее потенциала в АТР уже четко оформляется. Процесс идет с опорой на региональных фокусных партнеров – все тех же Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. Они, собственно говоря, и рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и натовским Брюсселем в качестве связующих элементов проектируемой ими глобальной блоковой архитектуры по евроатлантическим стандартам. Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания "натофикации" Азии необратимого характера.Еще один "срез" данного сюжета – скоординированная обработка странами альянса и их "единомышленниками" региональных игроков. В ход идут различные схемы. Если проанализировать деятельность платформ, функционирующих под продвигаемым западниками "индо-тихоокеанским" брендом, и содержание соответствующих тематических мероприятий, прежде всего по военной линии, то можно увидеть, что "костяк" таких площадок составляет одна и та же группа. Она состоит из натовских США, Великобритании, Франции, Канады. Все большую активность в регионе, в том числе с силовым компонентом, демонстрируют ФРГ и Нидерланды.Думаем, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в АТР можно рассматривать и Евросоюз, утративший статус серьезного интеграционного объединения и фактически превращающийся в филиал альянса. Это особенно заметно на фоне украинского кризиса. Неслучайно, что его генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 26 сентября в Брюсселе призвал к обновлению стратегических документов ЕС-НАТО. Думаю, без всяких комментариев понятно, что именно за этим кроется. Вся история блока наглядно демонстрирует, что те страны и регионы, куда он приходит, перестают быть безопасными и стабильными очень надолго, если не навсегда.– Планирует ли Россия в ближайшем будущем в связи с ситуацией вокруг Тайваня и AUKUS военно-морские учения совместно с государствами АСЕАН? Если да, то когда и с какими странами?– Многие аналитики как в АТР, так и на Западе – и вы наверняка отслеживаете эти тенденции – сходятся во мнении о том, что AUKUS и форматы "AUKUS+" будут все активнее использоваться для продвижения в Азии, зонах Тихого и Индийского океанов нужной их создателям силовой повестки.Что характерно, англосаксонская "тройка" возникла как раз тогда, когда первый же зондаж идеологов евроатлантизма относительно перспектив формирования на базе "индо-тихоокеанской четверки", или QUAD (США-Япония-Австралия-Индия), некоей блоковой структуры вызвал отторжение. AUKUS с его заточенностью на военные программы был в регионе также встречен более чем прохладно. Здравомыслящие государства видят риски, которые несут все эти инициативы, и негативно воспринимают идею создания "азиатской НАТО" в каком бы то ни было виде.Даже в той же Австралии множатся вопросы о реальных целях и задачах авторов упомянутых схем. Буквально на днях (29 сентября 2022 года) в сенате этой страны выступили с предложением выйти из состава "тройки" и прекратить военное сотрудничество с США в интересах налаживания широких международных связей со всеми региональными и глобальными игроками по наиболее серьезным проблемам, стоящим перед человечеством.Что касается положения дел в тех или иных зонах АТР, то Россия не мыслит категориями "синхронных ответов" на конкретные события, обострения. Наоборот, мы работаем планомерно, наращивая кооперацию с асеановской "десяткой", которая, как я уже отметил, является основным фокусом региональных процессов. Важным этапом в наших с ней отношениях стали первые совместные учения ARNEX (состояли из двух фаз: виртуальной и морской) ВМФ России и ВМС стран-членов АСЕАН в территориальных водах Индонезии в ноябре-декабре 2021 года. В них участвовали военные из Брунея, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Мьянмы. Филиппины, Лаос и Камбоджа выступили наблюдателями.Асеановцы, с которыми у нас есть общее видение путей устойчивого развития региона, дали высокую оценку такой кооперации, выразив готовность и далее плотно работать на укрепление стабильности в АТР, в том числе в интересах обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и гражданского судоходства.– С какими странами АСЕАН можно ожидать возобновления прямого авиасообщения в ближайшее время?– В настоящее время идет проработка вопроса о возобновлении прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Мьянму, Таиланд. Как известно, скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют санкции, введенные западными странами в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. Тем не менее, рассчитываем, что совместно с асеановскими партнерами мы найдем решение, которое позволит тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами.– При каких условиях и когда возможно возобновление переговоров с Японией по мирному договору?– Хотел бы напомнить, что российская сторона ранее вела переговоры с Токио не о мирном договоре, а об отвечающем современным реалиям всеобъемлющем документе, который определял бы магистральные направления ускоренного развития всего комплекса российско-японских отношений. Как было подчеркнуто в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года, совершенно очевидно, что обсуждение подобного договора с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны, невозможно.– Когда планируется завершить строительство инфраструктуры для дистанционного зондирования земли, осуществляемое специалистами "Роскосмоса" совместно с коллегами из Мьянмы?– Сотрудничество в области космической деятельности относится к числу перспективных направлений двусторонних связей с Мьянмой. Активно развиваются рабочие контакты между специализированными ведомствами наших стран. В ходе состоявшегося в сентябре визита в Россию глава мьянманского правительства Мин Аун Хлайн посетил космодром "Восточный". Партнеры демонстрируют интерес к российским технологиям и оборудованию для реализации национальных проектов в области спутниковой связи, а также дистанционного зондирования земли в прикладных хозяйственно-экономических целях. Обсуждается возможность оказания Мьянме содействия в подготовке специалистов на базе российских вузов. Согласование конкретных направлений сотрудничества и сроков реализации совместных проектов осуществляется по линии Госкорпорации "Роскосмос" с профильными мьянманскими ведомствами.– На фоне роста дефицита сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанского региона планирует ли Москва нарастить поставки топлива в регион? Какие страны уже обращались с запросом об увеличении поставок?– Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН, в частности с Вьетнамом. Вместе с тем, следует учитывать, что наши планы в данной сфере зависят прежде всего от потребностей партнеров из Юго-Восточной Азии. Практически все страны этого региона в той или иной степени проявляют заинтересованность в наращивании импорта углеводородов из России. Хотел бы подчеркнуть, что мы ориентируемся не только на увеличение поставок, но и на реализацию более продвинутых проектов, связанных с совместной разработкой нефтегазовых месторождений и созданием перерабатывающих мощностей. Такой опыт, например, уже имеется с Индонезией, причем двустороннее сотрудничество в этой области будет расширяться.Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня – вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ. Прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны.

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https://ria.ru/20220816/aukus-1809924469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, атр, россия, экономическое сообщество асеан, aukus, мьянма, политика