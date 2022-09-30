Болонская система образования: суть, цели и основные требования
© Depositphotos / GoodluzБолонская система
© Depositphotos / Goodluz
Болонская система
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В 2003 году Россия перешла на Болонскую систему образования: что это такое, в чем ее суть и краткая история возникновения, как в результате изменилась образовательная программа вузов в нашей стране, сохранится ли методика обучения по Болонской системе в 2022 году и какие изменения ждут российское высшее образование после выхода из системы, - в материале РИА Новости.
Болонская система
Болонская система - единые стандарты обучения, объединяющие Высшие учебные заведения разных государств, которые призваны создать единое европейское пространство высшего образования. Название связано с университетом в итальянском городе Болонья, в котором в 1999 году представители нескольких европейских стран подписали соглашение о введении единых образовательных стандартов. С тех пор количество участников множилось, а в 2003 году к ним присоединилась и Россия.
История
CC BY 2.0 / Doug Davey / University of Bologna, Library of the Institute of ScienceБиблиотека Болонского университета
Библиотека Болонского университета
История создания системы началась в 1986 году, когда представители Болонского университета в преддверии его 900-летия выступили с предложением о подписании Хартии, которая бы обеспечила возможность обмена научными, преподавательскими кадрами и специалистами высокого класса между странами, но для этого необходимо было привести к единой форме саму систему образования и документы, подтверждающие его получение. Корни идеи идут из Средневековья: когда преподавание во всех высших учебных заведениях велось на одном языке (латыни), поэтому не возникало проблем с общением между учителями и учениками из разных стран. Кроме того, на тот момент в Европе существовало общее представление об образованности, и студенты обучались в три этапа:
- —тривиум (изучение грамматики, логики и риторики);
- —квадриум (арифметика, геометрия, музыка, астрономия);
- —углубленное изучение одной из трех наук (философии, богословия или юриспруденции).
Обучающие могли овладевать любым из этапов неограниченное время, а потом переходить к другому, но большинство из них останавливались на первом, так как и с ним можно было уже получить хорошую должность.
Так как хороших университетов было мало, а знающих профессоров еще меньше, студенты ездили по Европе, выбирая для себя лучшее и не имея никакого языкового барьера в обучении. Со временем все стало иначе: образовательные программы менялись, в каждом государстве появлялись свои требования и стандарты.
Предпосылки создания
Создание Болонской системы образования - реакция на социально-экономическую ситуацию в мире, которая сложилась на рубеже XX-XXI веков. Причинами стали:
- —увеличение студенчества и интернационализация образования;
- —возросшая конкуренция на рынке образовательных услуг;
- —растущая глобализация (появление международной системы лицензирования, сертификации и аккредитации);
Страны-участницы
© Depositphotos / unguryanuВыпускники университета
© Depositphotos / unguryanu
Выпускники университета
- —В 1999 году к болонской системе присоединились: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Исландия, Норвегия, Швейцария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Македония, Финляндия, Франция, Швеция, Нидерланды, Великобритания;
- —2001 - Лихтенштейн, Турция, Хорватия и Кипр;
- —2003 - Россия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Ватикан, Сербия;
- —2005 - Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина;
- —2007 - Черногория;
- —2010 - Казахстан;
- —2015 - Беларусь.
На данный момент в Болонской системе образования участвуют 46 стран, Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы 11 апреля.
Цели
В доктрине образовательного права основной целью создания Болонской системы образования называется создание "единой Европы знаний" и повышение международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования. Кроме того, система преследует следующие цели:
- —доступность высшего образования для всех слоев населения;
- —увеличение мобильности студентов и преподавателей за счет укрепления связей между вузами;
- —повышение возможности трудоустройства молодых специалистов в условиях глобализации;
- —развитие научного, культурного и интеллектуального потенциала;
- —усиление роли образовательных организаций в формировании общих европейских ценностей.
Основные требования
По словам Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, особое значение придается введению в действие таких механизмов осуществления заявленных целей, как:
- —принятие системы легко понимаемых и сопоставимых академических квалификаций;
- —внедрение Общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования;
- —переход на двухуровневую систему подготовки - бакалавр (undergraduate), магистр (graduate);
- —введение системы кредитов по типу ECTS (европейская система зачетных единиц), рассматриваемой в качестве средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности;
- —поддержка высокого качества высшего образования (ввод рейтинговой системы для преподавателей и студентов);
Основные положения
Помимо основных требований к внедрению болонской системы образования, существуют также основные положения:
- —студенты имеют право самостоятельно выбирать дисциплины для изучения;
- —обучающиеся и преподаватели могут свободно перемещаться по разным европейским вузам;
- —учебные критерии и методология должны быть близки во всех странах-участниках;
- —совместная разработка программ обучения в разных университетах;
- —использование адаптивного и интегрированного обучения.
1 июля, 14:48Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему
Преимущества и недостатки
К преимуществам системы, по словам Нарека Мхитаряна, руководителя отдела аналитики и исследований департамента инвестиций корпорации "Синергия", можно отнести:
- 1Доступность высшего образования как признак глобализационных мировых процессов с широкой возможностью трудоустройства.
- 2Устойчивая трехступенчатая образовательная система, признанная на мировом уровне большинством вузов (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
- 3Узкоспециализированность и профильность компетенций в рамках основных ступеней (бакалавриат, магистратура).
- 4Широкая возможность для студентов при переходе в вузы других стран без потери баллов.
- 5Рост уровня конкурентоспособности вузов.
- 6Возможность для студентов составлять себе учебные планы, исходя из собственных сил, возможностей и интересов.
- 7Возможности и перспективы научной карьеры в мировых вузах.
- 8Единая система критериев и стандартов высшего образования и его возможностей на рынке труда и науки.
Недостатки же состоят в том, что:
- 1Болонская система практически не учитывает национальные интересы в рамках образовательной системы.
- 2Существующая образовательная система тестирования не обладает точностью при оценке знаний, умений и навыков учащихся.
- 3Отсутствии фундаментального системного подхода и методологии при обучении студентов и, как следствие, узость знаний и компетенций.
"Если говорить о России, то чаще всего бакалавр в российской образовательной действительности воспринимается как недо-специалист с неполным багажом фундаментальных знаний (сама ступенчатая система в России была внедрена относительно недавно, в связи с чем и подобное отношение и восприятие), вторая ступень (магистратура) в европейской реальности воспринимается практически как ученый, в то время как в нашей стране это не так, основной приоритет отдается аспирантам и окончившим аспирантуру студентам", - добавляет эксперт.
Болонская система в России
Приемная комиссия в университете
Россия вступила в Болонскую систему в 2003 году, однако, официальный переход высшего образования на двухуровневое обучение завершился только в 2011 году.
Причины участия
Считалось, что на тот момент старое советское образование уже не соответствует духу времени и современным реалиям, поэтому в России возникла потребность в поиске востребованной и современной системы получения знаний. Причинами участия стали также:
- —необходимость усилить уровень комбинации знаний и навыков, востребованных в мире;
- —ответ на желание общества сблизиться с другими странами, открыть границы;
- —усилить участие нашей страны в глобальных процессах;
- —повысить качество образования в российских вузах.
Требования для перехода
Благодаря вступлению в Болонскую систему российские студенты получили больше возможностей для участия в программах по обмену, однако, Болонский процесс предполагал не только повышение мобильности студентов и преподавателей, но и переход на трехступенчатую систему (бакалавриат-магистратура-докторантура) и внедрение системы кредитов.
© Depositphotos / RawpixelСтуденты в перерыве между лекциями
© Depositphotos / Rawpixel
Студенты в перерыве между лекциями
"На первый взгляд, переход на трехступенчатую систему произошел, хоть и частично (по некоторым специальностям остался специалитет), но в действительности программы, которые нужно было переформировать под европейские стандарты, были на самом деле сокращены до 4 лет. В результате на рынке труда диплом бакалавра до сих пор воспринимается как незаконченное высшее. В определенных сферах от студентов не требуют получения диплома магистра и обучают всему "на месте", но есть и работодатели, которые соглашаются принять бакалавра на работу с условием, что он поступит в магистратуру и получит эту степень. Что касается системы кредитов, её аналогом стала 100-балльная система – не более чем косметическое изменение, поскольку система кредитов в Европе работает иначе", - отмечает Дарья Сухорукова, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ.
Критика участия
По словам Гульнары Ручкиной, декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, сегодня к Болонской системе образования нужно относиться, как к прожитому этапу.
"Уже на практике обучения по Болонской системе в Российской Федерации с 2003 года, по прошествии определенного времени, выявились такие недостатки, как риск потери ценного образовательного опыта в истории национального высшего образования; практическая недееспособность некоторых новаций процесса; ограничение доступности студентов к магистратуре; снижение уровня высшего образования из-за ориентации на узких специалистов, в ущерб фундаментальной подготовке, развивающей аналитическое и критическое мышление", - считает эксперт.
"Не все преимущества данного сотрудничества было возможно использовать в силу дифференциации наших вузов. Международное сотрудничество, программы академических обменов активно развивались в университетах, расположенных, прежде всего, в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Уфе, Казани, Новосибирске и других крупных городах, при этом далеко не все региональные вузы смогли встроиться в систему международной кооперации и использовать ее преимущества. Кроме того, качество программ бакалавриата, и, особенно, магистратуры, часто было не высоким, особенно в регионах", - добавляет Ольга Воронцова, директор и учредитель ЧОУ ПО "Санкт-Петербургский технологический колледж".
Выход России из Болонской системы
В мае министр науки и образования РФ Валерий Фальков объявил о планах выхода России из Болонской системы образования.
"Отказ от Болонской системы позволит в большей степени приблизить образование к потребностям именно отечественного образовательного рынка. При этом следует отметить, что в современных условиях Россия не собирается закрываться от мировой науки и образования. В ближайшее время в нашей стране будет введена отечественная система высшего образования. Главное, на чем необходимо сконцентрироваться сегодня в российском высшем образовании – это на его фундаментальности и качестве подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда", - говорит Гульнара Ручкина.
До присоединения России к Болонскому процессу студенты обучались по программам специалитета, обеспечивающим всестороннюю подготовку квалифицированных кадров. Одним из важных изменений, связанных с уходом от Болонской системы, является возрождение роли специалитета в высших учебных заведениях. России не удастся сиюминутно взять и перестроить образовательные процессы под новые стандарты. Так или иначе, будет система, которая в своих корнях имеет критерии как Болонской, так и Национальной российской, а также мировых образовательных систем. Поэтому Нарек Мхитарян выделяет следующие критерии новой образовательной системы:
- —нацеленность под основные секторы национальной экономики России;
- —реновация существующей ранее советской системы образования под новую реальность и действительность внутри и вокруг России;
- —гибридизация двухступенчатой системы образования путем слияния (интеграции) бакалавриата и магистратуры и формирования новой сквозной образовательной ступени (промежуточное между специалитетом - бакалавриатом - магистратурой);
- —формирование новых образовательных стандартов для сохранения будущих трудовых ресурсов, а также сохранения высокого уровня и потенциала человеческого капитала;
Среди преимуществ новой образовательной системы, по словам эксперта, можно выделить:
- —Нацеленность на фундаментальное образование (специалитет) в России и, как следствие, сокращение программ бакалавриата и, следовательно, магистратуры.
- —Формирование новых форматов профессионального отбора и критериев оценки успеваемости студентов высшего образования и, как следствие, возможный отказ от системы тестирования, а точнее реформация самой методологии и подхода к оценке знаний обучающихся.
- —Переработка ФГОС, конкретных программ и учебных планов для разных направлений подготовки.
"Полностью отказаться от системы не получится – миллионы россиян получили степень бакалавров и магистров, на ближайшие годы утверждены цифры приема в вузы на данные программы. Все изменения будут внедряться в российские стандарты постепенно, процесс растянется на несколько лет. Хорошим решением для российского образования станет модель “2+2+2” – разделение первой ступени высшего образования на два этапа. Эта модель предполагает постепенное погружение студента в выбранную отрасль с возможностью определить ход обучения по мере освоения программы. Данная реформа приведет к снижению доли лиц, отчислившихся после нескольких курсов бакалавриата. Изменения дадут студентам больше свободы: обучающиеся смогут самостоятельно взвешивать все плюсы и минусы направления подготовки, искать свое призвание, пробовать себя в предполагаемой области развития", - говорит Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы "Коалиция".
По словам эксперта, образовательная траектория будет выглядеть так:
- —Первые два курса студент проходит общие дисциплины, сопряженные с родственными специальностями.
- —С третьего курса начинается углубленная специализация, которую определяет сам обучающийся.
- —5-6-й год – тщательное изучение узкой сферы, то есть, магистратура.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в любом случае сейчас полный отказ от бакалавриата и магистратуры невозможен: "Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована", – сказал чиновник.
С Фальковым согласен и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, который высказался за то, чтобы оставить бакалавриат по отдельным направлениям для иностранных студентов.