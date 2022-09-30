https://ria.ru/20220930/bolonskaya-1820607119.html

Болонская система образования: суть, цели и основные требования

Болонская система образования 2022: что это такое, суть обучения, особенности в России

Болонская система образования: суть, цели и основные требования

В 2003 году Россия перешла на Болонскую систему образования: что это такое, в чем ее суть и краткая история возникновения, как в результате изменилась... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:05

2022-09-30T15:05

2022-09-30T15:05

общество

валерий фальков

болонский университет

российский союз ректоров

россия

европа

виктор садовничий

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В 2003 году Россия перешла на Болонскую систему образования: что это такое, в чем ее суть и краткая история возникновения, как в результате изменилась образовательная программа вузов в нашей стране, сохранится ли методика обучения по Болонской системе в 2022 году и какие изменения ждут российское высшее образование после выхода из системы, - в материале РИА Новости.Болонская системаБолонская система - единые стандарты обучения, объединяющие Высшие учебные заведения разных государств, которые призваны создать единое европейское пространство высшего образования. Название связано с университетом в итальянском городе Болонья, в котором в 1999 году представители нескольких европейских стран подписали соглашение о введении единых образовательных стандартов. С тех пор количество участников множилось, а в 2003 году к ним присоединилась и Россия.ИсторияИстория создания системы началась в 1986 году, когда представители Болонского университета в преддверии его 900-летия выступили с предложением о подписании Хартии, которая бы обеспечила возможность обмена научными, преподавательскими кадрами и специалистами высокого класса между странами, но для этого необходимо было привести к единой форме саму систему образования и документы, подтверждающие его получение. Корни идеи идут из Средневековья: когда преподавание во всех высших учебных заведениях велось на одном языке (латыни), поэтому не возникало проблем с общением между учителями и учениками из разных стран. Кроме того, на тот момент в Европе существовало общее представление об образованности, и студенты обучались в три этапа:Обучающие могли овладевать любым из этапов неограниченное время, а потом переходить к другому, но большинство из них останавливались на первом, так как и с ним можно было уже получить хорошую должность.Так как хороших университетов было мало, а знающих профессоров еще меньше, студенты ездили по Европе, выбирая для себя лучшее и не имея никакого языкового барьера в обучении. Со временем все стало иначе: образовательные программы менялись, в каждом государстве появлялись свои требования и стандарты.Предпосылки созданияСоздание Болонской системы образования - реакция на социально-экономическую ситуацию в мире, которая сложилась на рубеже XX-XXI веков. Причинами стали:Страны-участницыПравительственные встречи в рамках Болонского процесса были проведены в Праге (2001), Берлине (2003), Бергене (2005), Лондоне (2007), Лёвене (2009), Будапеште и Вене (2010), Бухаресте (2012), Ереване (2015), Париже (2018) и Риме (2020).На данный момент в Болонской системе образования участвуют 46 стран, Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы 11 апреля.ЦелиВ доктрине образовательного права основной целью создания Болонской системы образования называется создание "единой Европы знаний" и повышение международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования. Кроме того, система преследует следующие цели:Основные требованияПо словам Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, особое значение придается введению в действие таких механизмов осуществления заявленных целей, как:Основные положенияПомимо основных требований к внедрению болонской системы образования, существуют также основные положения:Преимущества и недостаткиК преимуществам системы, по словам Нарека Мхитаряна, руководителя отдела аналитики и исследований департамента инвестиций корпорации "Синергия", можно отнести:Недостатки же состоят в том, что:Болонская система в РоссииРоссия вступила в Болонскую систему в 2003 году, однако, официальный переход высшего образования на двухуровневое обучение завершился только в 2011 году.Причины участияСчиталось, что на тот момент старое советское образование уже не соответствует духу времени и современным реалиям, поэтому в России возникла потребность в поиске востребованной и современной системы получения знаний. Причинами участия стали также:Требования для переходаБлагодаря вступлению в Болонскую систему российские студенты получили больше возможностей для участия в программах по обмену, однако, Болонский процесс предполагал не только повышение мобильности студентов и преподавателей, но и переход на трехступенчатую систему (бакалавриат-магистратура-докторантура) и внедрение системы кредитов.Критика участияПо словам Гульнары Ручкиной, декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, сегодня к Болонской системе образования нужно относиться, как к прожитому этапу."Не все преимущества данного сотрудничества было возможно использовать в силу дифференциации наших вузов. Международное сотрудничество, программы академических обменов активно развивались в университетах, расположенных, прежде всего, в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Уфе, Казани, Новосибирске и других крупных городах, при этом далеко не все региональные вузы смогли встроиться в систему международной кооперации и использовать ее преимущества. Кроме того, качество программ бакалавриата, и, особенно, магистратуры, часто было не высоким, особенно в регионах", - добавляет Ольга Воронцова, директор и учредитель ЧОУ ПО "Санкт-Петербургский технологический колледж".Выход России из Болонской системыВ мае министр науки и образования РФ Валерий Фальков объявил о планах выхода России из Болонской системы образования.До присоединения России к Болонскому процессу студенты обучались по программам специалитета, обеспечивающим всестороннюю подготовку квалифицированных кадров. Одним из важных изменений, связанных с уходом от Болонской системы, является возрождение роли специалитета в высших учебных заведениях. России не удастся сиюминутно взять и перестроить образовательные процессы под новые стандарты. Так или иначе, будет система, которая в своих корнях имеет критерии как Болонской, так и Национальной российской, а также мировых образовательных систем. Поэтому Нарек Мхитарян выделяет следующие критерии новой образовательной системы:Среди преимуществ новой образовательной системы, по словам эксперта, можно выделить:"Полностью отказаться от системы не получится – миллионы россиян получили степень бакалавров и магистров, на ближайшие годы утверждены цифры приема в вузы на данные программы. Все изменения будут внедряться в российские стандарты постепенно, процесс растянется на несколько лет. Хорошим решением для российского образования станет модель “2+2+2” – разделение первой ступени высшего образования на два этапа. Эта модель предполагает постепенное погружение студента в выбранную отрасль с возможностью определить ход обучения по мере освоения программы. Данная реформа приведет к снижению доли лиц, отчислившихся после нескольких курсов бакалавриата. Изменения дадут студентам больше свободы: обучающиеся смогут самостоятельно взвешивать все плюсы и минусы направления подготовки, искать свое призвание, пробовать себя в предполагаемой области развития", - говорит Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы "Коалиция".По словам эксперта, образовательная траектория будет выглядеть так:С Фальковым согласен и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, который высказался за то, чтобы оставить бакалавриат по отдельным направлениям для иностранных студентов.

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https://ria.ru/20220701/sistema-1799583002.html

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https://ria.ru/20220627/bakalavriat-1798387909.html

https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798406479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, валерий фальков, болонский университет, российский союз ректоров, россия, европа, виктор садовничий