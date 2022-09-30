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Болонская система образования 2022: что это такое, суть обучения, особенности в России
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Болонская система образования: суть, цели и основные требования
Болонская система образования 2022: что это такое, суть обучения, особенности в России
Болонская система образования: суть, цели и основные требования
В 2003 году Россия перешла на Болонскую систему образования: что это такое, в чем ее суть и краткая история возникновения, как в результате изменилась... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:05
2022-09-30T15:05
общество
валерий фальков
болонский университет
российский союз ректоров
россия
европа
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В 2003 году Россия перешла на Болонскую систему образования: что это такое, в чем ее суть и краткая история возникновения, как в результате изменилась образовательная программа вузов в нашей стране, сохранится ли методика обучения по Болонской системе в 2022 году и какие изменения ждут российское высшее образование после выхода из системы, - в материале РИА Новости.Болонская системаБолонская система - единые стандарты обучения, объединяющие Высшие учебные заведения разных государств, которые призваны создать единое европейское пространство высшего образования. Название связано с университетом в итальянском городе Болонья, в котором в 1999 году представители нескольких европейских стран подписали соглашение о введении единых образовательных стандартов. С тех пор количество участников множилось, а в 2003 году к ним присоединилась и Россия.ИсторияИстория создания системы началась в 1986 году, когда представители Болонского университета в преддверии его 900-летия выступили с предложением о подписании Хартии, которая бы обеспечила возможность обмена научными, преподавательскими кадрами и специалистами высокого класса между странами, но для этого необходимо было привести к единой форме саму систему образования и документы, подтверждающие его получение. Корни идеи идут из Средневековья: когда преподавание во всех высших учебных заведениях велось на одном языке (латыни), поэтому не возникало проблем с общением между учителями и учениками из разных стран. Кроме того, на тот момент в Европе существовало общее представление об образованности, и студенты обучались в три этапа:Обучающие могли овладевать любым из этапов неограниченное время, а потом переходить к другому, но большинство из них останавливались на первом, так как и с ним можно было уже получить хорошую должность.Так как хороших университетов было мало, а знающих профессоров еще меньше, студенты ездили по Европе, выбирая для себя лучшее и не имея никакого языкового барьера в обучении. Со временем все стало иначе: образовательные программы менялись, в каждом государстве появлялись свои требования и стандарты.Предпосылки созданияСоздание Болонской системы образования - реакция на социально-экономическую ситуацию в мире, которая сложилась на рубеже XX-XXI веков. Причинами стали:Страны-участницыПравительственные встречи в рамках Болонского процесса были проведены в Праге (2001), Берлине (2003), Бергене (2005), Лондоне (2007), Лёвене (2009), Будапеште и Вене (2010), Бухаресте (2012), Ереване (2015), Париже (2018) и Риме (2020).На данный момент в Болонской системе образования участвуют 46 стран, Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы 11 апреля.ЦелиВ доктрине образовательного права основной целью создания Болонской системы образования называется создание "единой Европы знаний" и повышение международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования. Кроме того, система преследует следующие цели:Основные требованияПо словам Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, особое значение придается введению в действие таких механизмов осуществления заявленных целей, как:Основные положенияПомимо основных требований к внедрению болонской системы образования, существуют также основные положения:Преимущества и недостаткиК преимуществам системы, по словам Нарека Мхитаряна, руководителя отдела аналитики и исследований департамента инвестиций корпорации "Синергия", можно отнести:Недостатки же состоят в том, что:Болонская система в РоссииРоссия вступила в Болонскую систему в 2003 году, однако, официальный переход высшего образования на двухуровневое обучение завершился только в 2011 году.Причины участияСчиталось, что на тот момент старое советское образование уже не соответствует духу времени и современным реалиям, поэтому в России возникла потребность в поиске востребованной и современной системы получения знаний. Причинами участия стали также:Требования для переходаБлагодаря вступлению в Болонскую систему российские студенты получили больше возможностей для участия в программах по обмену, однако, Болонский процесс предполагал не только повышение мобильности студентов и преподавателей, но и переход на трехступенчатую систему (бакалавриат-магистратура-докторантура) и внедрение системы кредитов.Критика участияПо словам Гульнары Ручкиной, декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, сегодня к Болонской системе образования нужно относиться, как к прожитому этапу."Не все преимущества данного сотрудничества было возможно использовать в силу дифференциации наших вузов. Международное сотрудничество, программы академических обменов активно развивались в университетах, расположенных, прежде всего, в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Уфе, Казани, Новосибирске и других крупных городах, при этом далеко не все региональные вузы смогли встроиться в систему международной кооперации и использовать ее преимущества. Кроме того, качество программ бакалавриата, и, особенно, магистратуры, часто было не высоким, особенно в регионах", - добавляет Ольга Воронцова, директор и учредитель ЧОУ ПО "Санкт-Петербургский технологический колледж".Выход России из Болонской системыВ мае министр науки и образования РФ Валерий Фальков объявил о планах выхода России из Болонской системы образования.До присоединения России к Болонскому процессу студенты обучались по программам специалитета, обеспечивающим всестороннюю подготовку квалифицированных кадров. Одним из важных изменений, связанных с уходом от Болонской системы, является возрождение роли специалитета в высших учебных заведениях. России не удастся сиюминутно взять и перестроить образовательные процессы под новые стандарты. Так или иначе, будет система, которая в своих корнях имеет критерии как Болонской, так и Национальной российской, а также мировых образовательных систем. Поэтому Нарек Мхитарян выделяет следующие критерии новой образовательной системы:Среди преимуществ новой образовательной системы, по словам эксперта, можно выделить:"Полностью отказаться от системы не получится – миллионы россиян получили степень бакалавров и магистров, на ближайшие годы утверждены цифры приема в вузы на данные программы. Все изменения будут внедряться в российские стандарты постепенно, процесс растянется на несколько лет. Хорошим решением для российского образования станет модель “2+2+2” – разделение первой ступени высшего образования на два этапа. Эта модель предполагает постепенное погружение студента в выбранную отрасль с возможностью определить ход обучения по мере освоения программы. Данная реформа приведет к снижению доли лиц, отчислившихся после нескольких курсов бакалавриата. Изменения дадут студентам больше свободы: обучающиеся смогут самостоятельно взвешивать все плюсы и минусы направления подготовки, искать свое призвание, пробовать себя в предполагаемой области развития", - говорит Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы "Коалиция".По словам эксперта, образовательная траектория будет выглядеть так:С Фальковым согласен и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, который высказался за то, чтобы оставить бакалавриат по отдельным направлениям для иностранных студентов.
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общество, валерий фальков, болонский университет, российский союз ректоров, россия, европа, виктор садовничий
Общество, Валерий Фальков, Болонский университет, Российский союз ректоров, Россия, Европа, Виктор Садовничий
15:05 30.09.2022
 

Болонская система образования: суть, цели и основные требования

© Depositphotos / GoodluzБолонская система
Болонская система - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Depositphotos / Goodluz
Болонская система
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Оглавление
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В 2003 году Россия перешла на Болонскую систему образования: что это такое, в чем ее суть и краткая история возникновения, как в результате изменилась образовательная программа вузов в нашей стране, сохранится ли методика обучения по Болонской системе в 2022 году и какие изменения ждут российское высшее образование после выхода из системы, - в материале РИА Новости.

Болонская система

Болонская система - единые стандарты обучения, объединяющие Высшие учебные заведения разных государств, которые призваны создать единое европейское пространство высшего образования. Название связано с университетом в итальянском городе Болонья, в котором в 1999 году представители нескольких европейских стран подписали соглашение о введении единых образовательных стандартов. С тех пор количество участников множилось, а в 2003 году к ним присоединилась и Россия.

История

CC BY 2.0 / Doug Davey / University of Bologna, Library of the Institute of ScienceБиблиотека Болонского университета
Библиотека Болонского университета - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY 2.0 / Doug Davey / University of Bologna, Library of the Institute of Science
Библиотека Болонского университета
История создания системы началась в 1986 году, когда представители Болонского университета в преддверии его 900-летия выступили с предложением о подписании Хартии, которая бы обеспечила возможность обмена научными, преподавательскими кадрами и специалистами высокого класса между странами, но для этого необходимо было привести к единой форме саму систему образования и документы, подтверждающие его получение. Корни идеи идут из Средневековья: когда преподавание во всех высших учебных заведениях велось на одном языке (латыни), поэтому не возникало проблем с общением между учителями и учениками из разных стран. Кроме того, на тот момент в Европе существовало общее представление об образованности, и студенты обучались в три этапа:
  • тривиум (изучение грамматики, логики и риторики);
  • квадриум (арифметика, геометрия, музыка, астрономия);
  • углубленное изучение одной из трех наук (философии, богословия или юриспруденции).
Обучающие могли овладевать любым из этапов неограниченное время, а потом переходить к другому, но большинство из них останавливались на первом, так как и с ним можно было уже получить хорошую должность.
Так как хороших университетов было мало, а знающих профессоров еще меньше, студенты ездили по Европе, выбирая для себя лучшее и не имея никакого языкового барьера в обучении. Со временем все стало иначе: образовательные программы менялись, в каждом государстве появлялись свои требования и стандарты.
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 14:21
Бакалавриат сохранится в системе высшего образования, заявил Садовничий

Предпосылки создания

Создание Болонской системы образования - реакция на социально-экономическую ситуацию в мире, которая сложилась на рубеже XX-XXI веков. Причинами стали:
  • увеличение студенчества и интернационализация образования;
  • возросшая конкуренция на рынке образовательных услуг;
  • растущая глобализация (появление международной системы лицензирования, сертификации и аккредитации);

Страны-участницы

Правительственные встречи в рамках Болонского процесса были проведены в Праге (2001), Берлине (2003), Бергене (2005), Лондоне (2007), Лёвене (2009), Будапеште и Вене (2010), Бухаресте (2012), Ереване (2015), Париже (2018) и Риме (2020).
© Depositphotos / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Depositphotos / unguryanu
Выпускники университета
На данный момент в Болонской системе образования участвуют 46 стран, Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы 11 апреля.

Цели

В доктрине образовательного права основной целью создания Болонской системы образования называется создание "единой Европы знаний" и повышение международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования. Кроме того, система преследует следующие цели:
  • доступность высшего образования для всех слоев населения;
  • увеличение мобильности студентов и преподавателей за счет укрепления связей между вузами;
  • повышение возможности трудоустройства молодых специалистов в условиях глобализации;
  • развитие научного, культурного и интеллектуального потенциала;
  • усиление роли образовательных организаций в формировании общих европейских ценностей.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:13
Министр просвещения прокомментировал отмену Болонского процесса

Основные требования

По словам Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, особое значение придается введению в действие таких механизмов осуществления заявленных целей, как:
  • принятие системы легко понимаемых и сопоставимых академических квалификаций;
  • внедрение Общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования;
  • переход на двухуровневую систему подготовки - бакалавр (undergraduate), магистр (graduate);
  • введение системы кредитов по типу ECTS (европейская система зачетных единиц), рассматриваемой в качестве средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности;
  • поддержка высокого качества высшего образования (ввод рейтинговой системы для преподавателей и студентов);

Основные положения

Помимо основных требований к внедрению болонской системы образования, существуют также основные положения:
  • студенты имеют право самостоятельно выбирать дисциплины для изучения;
  • обучающиеся и преподаватели могут свободно перемещаться по разным европейским вузам;
  • учебные критерии и методология должны быть близки во всех странах-участниках;
  • совместная разработка программ обучения в разных университетах;
  • использование адаптивного и интегрированного обучения.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
1 июля, 14:48
Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему

Преимущества и недостатки

К преимуществам системы, по словам Нарека Мхитаряна, руководителя отдела аналитики и исследований департамента инвестиций корпорации "Синергия", можно отнести:
  1. 1
    Доступность высшего образования как признак глобализационных мировых процессов с широкой возможностью трудоустройства.
  2. 2
    Устойчивая трехступенчатая образовательная система, признанная на мировом уровне большинством вузов (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
  3. 3
    Узкоспециализированность и профильность компетенций в рамках основных ступеней (бакалавриат, магистратура).
  4. 4
    Широкая возможность для студентов при переходе в вузы других стран без потери баллов.
  5. 5
    Рост уровня конкурентоспособности вузов.
  6. 6
    Возможность для студентов составлять себе учебные планы, исходя из собственных сил, возможностей и интересов.
  7. 7
    Возможности и перспективы научной карьеры в мировых вузах.
  8. 8
    Единая система критериев и стандартов высшего образования и его возможностей на рынке труда и науки.
Руководитель Программы развития Тюменского государственного университета Таисья Погодаева - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 03:00
Магистратура остается. Что выигрывают студенты новых направлений
Недостатки же состоят в том, что:
  1. 1
    Болонская система практически не учитывает национальные интересы в рамках образовательной системы.
  2. 2
    Существующая образовательная система тестирования не обладает точностью при оценке знаний, умений и навыков учащихся.
  3. 3
    Отсутствии фундаментального системного подхода и методологии при обучении студентов и, как следствие, узость знаний и компетенций.
"Если говорить о России, то чаще всего бакалавр в российской образовательной действительности воспринимается как недо-специалист с неполным багажом фундаментальных знаний (сама ступенчатая система в России была внедрена относительно недавно, в связи с чем и подобное отношение и восприятие), вторая ступень (магистратура) в европейской реальности воспринимается практически как ученый, в то время как в нашей стране это не так, основной приоритет отдается аспирантам и окончившим аспирантуру студентам", - добавляет эксперт.

Болонская система в России

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк Приемная комиссия в университете
 Приемная комиссия в университете - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Приемная комиссия в университете
Россия вступила в Болонскую систему в 2003 году, однако, официальный переход высшего образования на двухуровневое обучение завершился только в 2011 году.

Причины участия

Считалось, что на тот момент старое советское образование уже не соответствует духу времени и современным реалиям, поэтому в России возникла потребность в поиске востребованной и современной системы получения знаний. Причинами участия стали также:
  • необходимость усилить уровень комбинации знаний и навыков, востребованных в мире;
  • ответ на желание общества сблизиться с другими странами, открыть границы;
  • усилить участие нашей страны в глобальных процессах;
  • повысить качество образования в российских вузах.

Требования для перехода

Благодаря вступлению в Болонскую систему российские студенты получили больше возможностей для участия в программах по обмену, однако, Болонский процесс предполагал не только повышение мобильности студентов и преподавателей, но и переход на трехступенчатую систему (бакалавриат-магистратура-докторантура) и внедрение системы кредитов.
© Depositphotos / RawpixelСтуденты в перерыве между лекциями
Студенты в перерыве между лекциями - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Depositphotos / Rawpixel
Студенты в перерыве между лекциями
"На первый взгляд, переход на трехступенчатую систему произошел, хоть и частично (по некоторым специальностям остался специалитет), но в действительности программы, которые нужно было переформировать под европейские стандарты, были на самом деле сокращены до 4 лет. В результате на рынке труда диплом бакалавра до сих пор воспринимается как незаконченное высшее. В определенных сферах от студентов не требуют получения диплома магистра и обучают всему "на месте", но есть и работодатели, которые соглашаются принять бакалавра на работу с условием, что он поступит в магистратуру и получит эту степень. Что касается системы кредитов, её аналогом стала 100-балльная система – не более чем косметическое изменение, поскольку система кредитов в Европе работает иначе", - отмечает Дарья Сухорукова, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ.

Критика участия

По словам Гульнары Ручкиной, декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, сегодня к Болонской системе образования нужно относиться, как к прожитому этапу.
"Уже на практике обучения по Болонской системе в Российской Федерации с 2003 года, по прошествии определенного времени, выявились такие недостатки, как риск потери ценного образовательного опыта в истории национального высшего образования; практическая недееспособность некоторых новаций процесса; ограничение доступности студентов к магистратуре; снижение уровня высшего образования из-за ориентации на узких специалистов, в ущерб фундаментальной подготовке, развивающей аналитическое и критическое мышление", - считает эксперт.
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Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным
"Не все преимущества данного сотрудничества было возможно использовать в силу дифференциации наших вузов. Международное сотрудничество, программы академических обменов активно развивались в университетах, расположенных, прежде всего, в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Уфе, Казани, Новосибирске и других крупных городах, при этом далеко не все региональные вузы смогли встроиться в систему международной кооперации и использовать ее преимущества. Кроме того, качество программ бакалавриата, и, особенно, магистратуры, часто было не высоким, особенно в регионах", - добавляет Ольга Воронцова, директор и учредитель ЧОУ ПО "Санкт-Петербургский технологический колледж".

Выход России из Болонской системы

В мае министр науки и образования РФ Валерий Фальков объявил о планах выхода России из Болонской системы образования.
"Отказ от Болонской системы позволит в большей степени приблизить образование к потребностям именно отечественного образовательного рынка. При этом следует отметить, что в современных условиях Россия не собирается закрываться от мировой науки и образования. В ближайшее время в нашей стране будет введена отечественная система высшего образования. Главное, на чем необходимо сконцентрироваться сегодня в российском высшем образовании – это на его фундаментальности и качестве подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда", - говорит Гульнара Ручкина.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
27 июня, 13:17
Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования
До присоединения России к Болонскому процессу студенты обучались по программам специалитета, обеспечивающим всестороннюю подготовку квалифицированных кадров. Одним из важных изменений, связанных с уходом от Болонской системы, является возрождение роли специалитета в высших учебных заведениях. России не удастся сиюминутно взять и перестроить образовательные процессы под новые стандарты. Так или иначе, будет система, которая в своих корнях имеет критерии как Болонской, так и Национальной российской, а также мировых образовательных систем. Поэтому Нарек Мхитарян выделяет следующие критерии новой образовательной системы:
  • нацеленность под основные секторы национальной экономики России;
  • реновация существующей ранее советской системы образования под новую реальность и действительность внутри и вокруг России;
  • гибридизация двухступенчатой системы образования путем слияния (интеграции) бакалавриата и магистратуры и формирования новой сквозной образовательной ступени (промежуточное между специалитетом - бакалавриатом - магистратурой);
  • формирование новых образовательных стандартов для сохранения будущих трудовых ресурсов, а также сохранения высокого уровня и потенциала человеческого капитала;
Среди преимуществ новой образовательной системы, по словам эксперта, можно выделить:
  • Нацеленность на фундаментальное образование (специалитет) в России и, как следствие, сокращение программ бакалавриата и, следовательно, магистратуры.
  • Формирование новых форматов профессионального отбора и критериев оценки успеваемости студентов высшего образования и, как следствие, возможный отказ от системы тестирования, а точнее реформация самой методологии и подхода к оценке знаний обучающихся.
  • Переработка ФГОС, конкретных программ и учебных планов для разных направлений подготовки.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:27
Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии
"Полностью отказаться от системы не получится – миллионы россиян получили степень бакалавров и магистров, на ближайшие годы утверждены цифры приема в вузы на данные программы. Все изменения будут внедряться в российские стандарты постепенно, процесс растянется на несколько лет. Хорошим решением для российского образования станет модель “2+2+2” – разделение первой ступени высшего образования на два этапа. Эта модель предполагает постепенное погружение студента в выбранную отрасль с возможностью определить ход обучения по мере освоения программы. Данная реформа приведет к снижению доли лиц, отчислившихся после нескольких курсов бакалавриата. Изменения дадут студентам больше свободы: обучающиеся смогут самостоятельно взвешивать все плюсы и минусы направления подготовки, искать свое призвание, пробовать себя в предполагаемой области развития", - говорит Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы "Коалиция".
По словам эксперта, образовательная траектория будет выглядеть так:
  • Первые два курса студент проходит общие дисциплины, сопряженные с родственными специальностями.
  • С третьего курса начинается углубленная специализация, которую определяет сам обучающийся.
  • 5-6-й год – тщательное изучение узкой сферы, то есть, магистратура.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в любом случае сейчас полный отказ от бакалавриата и магистратуры невозможен: "Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована", – сказал чиновник.
С Фальковым согласен и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, который высказался за то, чтобы оставить бакалавриат по отдельным направлениям для иностранных студентов.
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В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации
 
ОбществоВалерий ФальковБолонский университетРоссийский союз ректоровРоссияЕвропаВиктор Садовничий
 
 
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