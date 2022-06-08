https://ria.ru/20220608/bakalavriat-1793990552.html

Садовничий оценил возможность сохранения бакалавриата

Садовничий оценил возможность сохранения бакалавриата - РИА Новости, 08.06.2022

Садовничий оценил возможность сохранения бакалавриата

Бакалавриат при выходе России из Болонской системы может остаться по отдельным направлениям для иностранных студентов, сообщил журналистам президент Российского РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:24

2022-06-08T14:24

2022-06-08T14:27

общество

валерий фальков

россия

виктор садовничий

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

болонская система

навигатор абитуриента

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Бакалавриат при выходе России из Болонской системы может остаться по отдельным направлениям для иностранных студентов, сообщил журналистам президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу"."Мне кажется, что мы все едины в том, что бакалавриат тоже имеет право существовать по отдельным направлениям для иностранных студентов", - сказал Садовничий.По его словам, при разработке новой национальной системы образования упор будет делаться на специалитете."Главное, когда мы будем работать над новыми принципами, - улучшение, усиление того, что у нас есть. Мы будем опираться на свои традиции, свой опыт, повышая уровень системы образования. Мы были первыми не так давно в мире, и мы будем к этому стремиться. Никакой революции не будет", - добавил ректор.

https://ria.ru/20220606/vypuskniki-1793502170.html

https://ria.ru/20220603/vuzy-1792879787.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, валерий фальков, россия, виктор садовничий, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), болонская система, навигатор абитуриента