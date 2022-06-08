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Садовничий оценил возможность сохранения бакалавриата - РИА Новости, 08.06.2022
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Садовничий оценил возможность сохранения бакалавриата
Садовничий оценил возможность сохранения бакалавриата - РИА Новости, 08.06.2022
Садовничий оценил возможность сохранения бакалавриата
Бакалавриат при выходе России из Болонской системы может остаться по отдельным направлениям для иностранных студентов, сообщил журналистам президент Российского РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:24
2022-06-08T14:27
общество
валерий фальков
россия
виктор садовничий
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
болонская система
навигатор абитуриента
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Бакалавриат при выходе России из Болонской системы может остаться по отдельным направлениям для иностранных студентов, сообщил журналистам президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу"."Мне кажется, что мы все едины в том, что бакалавриат тоже имеет право существовать по отдельным направлениям для иностранных студентов", - сказал Садовничий.По его словам, при разработке новой национальной системы образования упор будет делаться на специалитете."Главное, когда мы будем работать над новыми принципами, - улучшение, усиление того, что у нас есть. Мы будем опираться на свои традиции, свой опыт, повышая уровень системы образования. Мы были первыми не так давно в мире, и мы будем к этому стремиться. Никакой революции не будет", - добавил ректор.
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общество, валерий фальков, россия, виктор садовничий, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), болонская система, навигатор абитуриента
14:24 08.06.2022 (обновлено: 14:27 08.06.2022)
 
Садовничий оценил возможность сохранения бакалавриата

Садовничий: бакалавриат при выходе из Болонской системы может остаться для иностранцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ аудитории факультета журналистики МГУ
В аудитории факультета журналистики МГУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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В аудитории факультета журналистики МГУ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Бакалавриат при выходе России из Болонской системы может остаться по отдельным направлениям для иностранных студентов, сообщил журналистам президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
Девушка с дипломом - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 15:35
Минобрнауки: бакалавриат и магистратура не повысили качество образования
"Мне кажется, что мы все едины в том, что бакалавриат тоже имеет право существовать по отдельным направлениям для иностранных студентов", - сказал Садовничий.
По его словам, при разработке новой национальной системы образования упор будет делаться на специалитете.
"Главное, когда мы будем работать над новыми принципами, - улучшение, усиление того, что у нас есть. Мы будем опираться на свои традиции, свой опыт, повышая уровень системы образования. Мы были первыми не так давно в мире, и мы будем к этому стремиться. Никакой революции не будет", - добавил ректор.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 13:33
Российские вузы перейдут на специалитет
 
ОбществоВалерий ФальковРоссияВиктор СадовничийМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Болонская системаНавигатор абитуриента
 
 
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