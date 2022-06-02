https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792542477.html

Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы

Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы - РИА Новости, 02.06.2022

Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы

Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:11

2022-06-02T10:11

2022-06-02T10:42

общество

россия

образование

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.По словам министра, высшие учебные заведения смогут самостоятельно выбрать, по какому принципу работать со студентами."Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована ", — подчеркнул он.Полный отказ либо запрет разделения учебы на бакалавриат и магистратуру в России невозможен по нескольким причинам, уверен глава ведомства. Он напомнил, что многие студенты, уже окончившие бакалавриат, в некоторых случаях не смогут получить работу без степени магистра.К тому же система бакалавриата и магистратуры привычнее как для недавних российских выпускников, так и иностранных студентов в России.Министр перечислил некоторые огрехи Болонской системы, из-за которых качество образования может снижаться. Среди них — неспособность некоторых вузов обеспечить разницу уровней сложности двух степеней учебы, а также неограниченный доступ к переходу от одной специальности к другой, часто не связанной с предыдущим опытом студента. В дальнейшем в России может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. В российской системе, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года.

https://ria.ru/20220525/gosduma-1790596698.html

https://ria.ru/20220531/erasmus-1792215075.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, россия, образование, навигатор абитуриента