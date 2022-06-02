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Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы
Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы - РИА Новости, 02.06.2022
Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы
Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:11
2022-06-02T10:11
2022-06-02T10:42
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.По словам министра, высшие учебные заведения смогут самостоятельно выбрать, по какому принципу работать со студентами."Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована ", — подчеркнул он.Полный отказ либо запрет разделения учебы на бакалавриат и магистратуру в России невозможен по нескольким причинам, уверен глава ведомства. Он напомнил, что многие студенты, уже окончившие бакалавриат, в некоторых случаях не смогут получить работу без степени магистра.К тому же система бакалавриата и магистратуры привычнее как для недавних российских выпускников, так и иностранных студентов в России.Министр перечислил некоторые огрехи Болонской системы, из-за которых качество образования может снижаться. Среди них — неспособность некоторых вузов обеспечить разницу уровней сложности двух степеней учебы, а также неограниченный доступ к переходу от одной специальности к другой, часто не связанной с предыдущим опытом студента. В дальнейшем в России может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. В российской системе, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года.
https://ria.ru/20220525/gosduma-1790596698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, образование, навигатор абитуриента
10:11 02.06.2022 (обновлено: 10:42 02.06.2022)
Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы
Глава Минобрнауки Фальков: в российских вузах останутся бакалавриат и магистратура
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет. Об этом в интервью "Коммерсанту
" рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
По словам министра, высшие учебные заведения смогут самостоятельно выбрать, по какому принципу работать со студентами.
"Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована ", — подчеркнул он.
Полный отказ либо запрет разделения учебы на бакалавриат и магистратуру в России
невозможен по нескольким причинам, уверен глава ведомства. Он напомнил, что многие студенты, уже окончившие бакалавриат, в некоторых случаях не смогут получить работу без степени магистра.
"У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе. Ты не сможешь быть, допустим, судьей, если у тебя только бакалавриат по юриспруденции, нужно иметь степень магистра. Мы не можем этих людей ограничивать, это же конституционное право на образование", — сказал Фальков.
К тому же система бакалавриата и магистратуры привычнее как для недавних российских выпускников, так и иностранных студентов в России.
Министр перечислил некоторые огрехи Болонской системы, из-за которых качество образования может снижаться. Среди них — неспособность некоторых вузов обеспечить разницу уровней сложности двух степеней учебы, а также неограниченный доступ к переходу от одной специальности к другой, часто не связанной с предыдущим опытом студента. В дальнейшем в России может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. В российской системе, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия
присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года.