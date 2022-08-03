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Обновленную систему образования в России могут запустить в 2023 году - РИА Новости, 03.08.2022
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Обновленную систему образования в России могут запустить в 2023 году
Обновленную систему образования в России могут запустить в 2023 году - РИА Новости, 03.08.2022
Обновленную систему образования в России могут запустить в 2023 году
Обновленную систему образования в России, которая заменит Болонскую систему, могут запустить уже в следующем учебном году, заявил министр высшего образования и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:32
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общество
россия
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обновленную систему образования в России, которая заменит Болонскую систему, могут запустить уже в следующем учебном году, заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков.Ранее Фальков назвал Болонскую систему образования прожитым этапом и сказал, что в России появится своя система образования. Обновленную систему могут представить уже в середине сентября."Потом будет процедура законотворчества, которая связана тоже…, она имеет свои особенности, как мы знаем, длительное обсуждение там и т.д. Но если наши предложения будут приняты, то, конечно, это со следующего учебного года", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".Он отметил, что работа по изменению системы образования в России займет долгие годы, поскольку нельзя все перестроить в одночасье, этот процесс требует последовательного движения вперед."Во всем нужна последовательность... Главное, что мы видим необходимость изменения вектора, и главное – мы понимаем, как сделать так, чтобы не навредить. С одной стороны, мы накопили богатый опыт за более чем 20-летнюю историю становления вот на новом этапе той системы высшего образования, которую сегодня имеем. Мы видим достоинства, мы видим недостатки, там, где достаточно очевидные недостатки… вот в этой части как раз идет обсуждение, какие конкретные формулировки и предложения будут внесены. Я думаю, что точно по этим направлениям мы и пойдем в первую очередь. Но надо понимать, что этот процесс, он не одномоментный, он требует последовательного движения вперед, и это работа на долгие годы. Поскольку здесь нельзя все перестроить в одночасье", - сказал Фальков.
https://na.ria.ru/20220718/it-1803295532.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/prazdnovanie-1804836856.html
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общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента
11:32 03.08.2022 (обновлено: 11:40 03.08.2022)
 
Обновленную систему образования в России могут запустить в 2023 году

Фальков: обновленную систему образования в России могут запустить в следующем учебном году

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчитель и ученики во время заключительного тренировочного ЕГЭ
Учитель и ученики во время заключительного тренировочного ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Учитель и ученики во время заключительного тренировочного ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обновленную систему образования в России, которая заменит Болонскую систему, могут запустить уже в следующем учебном году, заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков.
Ранее Фальков назвал Болонскую систему образования прожитым этапом и сказал, что в России появится своя система образования. Обновленную систему могут представить уже в середине сентября.
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"Потом будет процедура законотворчества, которая связана тоже…, она имеет свои особенности, как мы знаем, длительное обсуждение там и т.д. Но если наши предложения будут приняты, то, конечно, это со следующего учебного года", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что работа по изменению системы образования в России займет долгие годы, поскольку нельзя все перестроить в одночасье, этот процесс требует последовательного движения вперед.
"Во всем нужна последовательность... Главное, что мы видим необходимость изменения вектора, и главное – мы понимаем, как сделать так, чтобы не навредить. С одной стороны, мы накопили богатый опыт за более чем 20-летнюю историю становления вот на новом этапе той системы высшего образования, которую сегодня имеем. Мы видим достоинства, мы видим недостатки, там, где достаточно очевидные недостатки… вот в этой части как раз идет обсуждение, какие конкретные формулировки и предложения будут внесены. Я думаю, что точно по этим направлениям мы и пойдем в первую очередь. Но надо понимать, что этот процесс, он не одномоментный, он требует последовательного движения вперед, и это работа на долгие годы. Поскольку здесь нельзя все перестроить в одночасье", - сказал Фальков.
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ОбществоРоссияВалерий ФальковНавигатор абитуриента
 
 
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