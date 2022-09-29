Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 29 сентября: ожидание подписания договоров о новых субъектах - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820471690.html
Спецоперация, 29 сентября: ожидание подписания договоров о новых субъектах
Спецоперация, 29 сентября: ожидание подписания договоров о новых субъектах - РИА Новости, 29.09.2022
Спецоперация, 29 сентября: ожидание подписания договоров о новых субъектах
В четверг стало известно, что в пятницу 30 сентября в Кремле состоится церемония, на которой будет подписан договор о вступлении в состав России четырех новых... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T23:21
2022-09-29T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
антониу гутерреш
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818241483_0:187:3168:1968_1920x0_80_0_0_a11aa67fcb58a7688afbdd449b5b6405.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В четверг стало известно, что в пятницу 30 сентября в Кремле состоится церемония, на которой будет подписан договор о вступлении в состав России четырех новых субъектов, где проходили референдумы. В рамках церемонии в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Позже, 4 октября, Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России.При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в четверг, что ООН не признает присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.Ход операцииРоссийские военные за сутки поразили 6 пунктов управления украинской армии, в том числе двух механизированных бригад, сообщило в четверг Минобороны РФ.Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили реактивную батарею систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, добавили в министерстве.Кроме того, российская авиация уничтожила до 80 наемников "Иностранного легиона" в районе Николаевки в ДНР, а российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области.Вооруженные силы РФ уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.ВС РФ уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады в Купянске Харьковской области, украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области.Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов американских РСЗО HIMARS, противорадарную ракету HARM и восемь украинских беспилотников. Кроме того, российская ПВО за день сбила восемь украинских дронов над ДНР, ЛНР, Николаевской и Херсонской областями.Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, но остальные самодельные взрывные устройства (СВУ) российские силовики обезвредили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Херсонской области.Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщила администрация райцентра.Создание объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР позволит освободить больше территорий от украинских боевиков, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Путин созвонился с ЭрдоганомПрезидент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых проинформировал его об итогах состоявшихся 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав РФ освобожденных территорий, сообщила пресс-служба Кремля.Путин и Эрдоган также обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки.Эрдоган в очередной раз попросил Путина "дать шанс" переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником. Он также заявил, что продление "продуктовой сделки" будет "в общих интересах".ООН не признает итоги референдумовСтало известно, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, где в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Позже, 4 октября, Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Сенаторов от Херсонской и Запорожской областей в случае присоединения регионов к России могут назначить в течение двух недель, от региональных парламентов - позже, возможны выборы депутатов, заявил РИА Новости представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков. Он добавил, что сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик могут назначить в течение 10-15 дней с момента их присоединения к России, в республиках есть избранные, легитимные руководители субъектов, а также сформированы законодательные собрания.Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения референдума. Он также заявил, что власти ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума по вхождению в состав РФ, в этом нет необходимости.Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.Он отметил, что любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права. По его словам, Россия, как одна из пяти постоянных членов СБ ООН несет особую ответственность за исполнение Устава ООН. Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения, подчеркнул генсек ООН. По его словам, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "оно является опасной эскалацией" и "оно не должно быть принято".Позже Гутерреш выразил свою обеспокоенность постпреду РФ Василию Небензе в связи с процедурами, связанными с присоединением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Тем не менее Гутерреш выступает против выдавливания России с глобальных дипломатических площадок, заявил Дюжаррик. Он добавил, что ООН надеется на продолжение взаимодействия сторон продовольственной сделки.Финляндия не признает результаты референдумов ЛНР и ДНР, сообщили президент Финляндии Саули Ниинистё и глава кабмина Санна Марин. Глава кабмина также заявила, что "Финляндия самым решительным образом осуждает любые попытки России аннексировать территории, входящие в состав Украины", а результаты референдумов "никогда не будут признаны".В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во время референдумов Киев согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием. Она добавила, что, судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки реальное управление системами залпового огня HIMARS. Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине, подчеркнула Захарова.Также посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается не всех видов вооружения, а только РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220929/amerikantsy-1820318075.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение украинского танка морпехами. Кадры Минобороны РФ
Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного беспилотника, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
2022-09-29T23:21
true
PT0M40S
Минобороны РФ об уничтожении складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Удар по позициям "Иностранного легиона" и сбитые украинские самолеты: главное из брифинга МО РФ. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 6 пунктов управления ВСУ, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах; В Днепропетровской области подавлена реактивная батарея HIMARS, артиллерийская батарея М777 поражена в Запорожской области. В ДНР уничтожен артиллерийский взвод орудий "Гиацинт"; Уничтожены 9 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения;
2022-09-29T23:21
true
PT3M05S
Главврач луганской больницы рассказывает о состоянии детей раненых при обстреле ВСУ колонны с беженцами
Главврач луганской больницы рассказывает о состоянии детей раненых при обстреле ВСУ колонны с беженцами
2022-09-29T23:21
true
PT1M29S
"На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ" – Путин
"На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ" – Путин
2022-09-29T23:21
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818241483_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_88cd0299c37eebf8747f8a9d05f44ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, антониу гутерреш, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, совет федерации рф, войска воздушно-космической обороны, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ООН, Совет Федерации РФ, Войска воздушно-космической обороны, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
23:21 29.09.2022
 
Спецоперация, 29 сентября: ожидание подписания договоров о новых субъектах

Спецоперация, 29 сентября: в ожидании церемонии подписания договоров о новых субъектах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБаннер в Мелитополе
Баннер в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Баннер в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В четверг стало известно, что в пятницу 30 сентября в Кремле состоится церемония, на которой будет подписан договор о вступлении в состав России четырех новых субъектов, где проходили референдумы. В рамках церемонии в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Позже, 4 октября, Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России.
При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в четверг, что ООН не признает присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.

Ход операции

Российские военные за сутки поразили 6 пунктов управления украинской армии, в том числе двух механизированных бригад, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили реактивную батарею систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, добавили в министерстве.
Кроме того, российская авиация уничтожила до 80 наемников "Иностранного легиона" в районе Николаевки в ДНР, а российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области.
Вооруженные силы РФ уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
ВС РФ уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады в Купянске Харьковской области, украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов американских РСЗО HIMARS, противорадарную ракету HARM и восемь украинских беспилотников. Кроме того, российская ПВО за день сбила восемь украинских дронов над ДНР, ЛНР, Николаевской и Херсонской областями.
Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, но остальные самодельные взрывные устройства (СВУ) российские силовики обезвредили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Херсонской области.
Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщила администрация райцентра.
Создание объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР позволит освободить больше территорий от украинских боевиков, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Путин созвонился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых проинформировал его об итогах состоявшихся 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав РФ освобожденных территорий, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Эрдоган также обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки.
Эрдоган в очередной раз попросил Путина "дать шанс" переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником. Он также заявил, что продление "продуктовой сделки" будет "в общих интересах".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине

ООН не признает итоги референдумов

Стало известно, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, где в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Позже, 4 октября, Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сенаторов от Херсонской и Запорожской областей в случае присоединения регионов к России могут назначить в течение двух недель, от региональных парламентов - позже, возможны выборы депутатов, заявил РИА Новости представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков. Он добавил, что сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик могут назначить в течение 10-15 дней с момента их присоединения к России, в республиках есть избранные, легитимные руководители субъектов, а также сформированы законодательные собрания.
"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки
1 из 10

ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
2 из 10

В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.

Женщина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
3 из 10

Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Серьезно повреждена газовая инфраструктура.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
4 из 10

Серьезно повреждена газовая инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.

Мужчина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
5 из 10

Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.

Мужчина на фоне поврежденного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
6 из 10

"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Следователи зафиксировали последствия обстрела города.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
7 из 10

Следователи зафиксировали последствия обстрела города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.

Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
8 из 10

Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки
9 из 10

Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.

Табличка службы газового хозяйства ГУП Луганскгаз у разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
10 из 10

Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Серьезно повреждена газовая инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Следователи зафиксировали последствия обстрела города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 10

Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения референдума. Он также заявил, что власти ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума по вхождению в состав РФ, в этом нет необходимости.
Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.
Он отметил, что любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права. По его словам, Россия, как одна из пяти постоянных членов СБ ООН несет особую ответственность за исполнение Устава ООН. Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения, подчеркнул генсек ООН. По его словам, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "оно является опасной эскалацией" и "оно не должно быть принято".
Журналисты во время пресс-конференции госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитирия Кулебы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 14:14
Американцы пришли в ярость из-за решения Вашингтона по Украине
Позже Гутерреш выразил свою обеспокоенность постпреду РФ Василию Небензе в связи с процедурами, связанными с присоединением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Тем не менее Гутерреш выступает против выдавливания России с глобальных дипломатических площадок, заявил Дюжаррик. Он добавил, что ООН надеется на продолжение взаимодействия сторон продовольственной сделки.
Финляндия не признает результаты референдумов ЛНР и ДНР, сообщили президент Финляндии Саули Ниинистё и глава кабмина Санна Марин. Глава кабмина также заявила, что "Финляндия самым решительным образом осуждает любые попытки России аннексировать территории, входящие в состав Украины", а результаты референдумов "никогда не будут признаны".
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во время референдумов Киев согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием. Она добавила, что, судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки реальное управление системами залпового огня HIMARS. Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине, подчеркнула Захарова.
Также посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается не всех видов вооружения, а только РСЗО HIMARS.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинАнтониу ГутеррешРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНСовет Федерации РФВойска воздушно-космической обороныРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала