https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820471690.html

Спецоперация, 29 сентября: ожидание подписания договоров о новых субъектах

Спецоперация, 29 сентября: ожидание подписания договоров о новых субъектах - РИА Новости, 29.09.2022

Спецоперация, 29 сентября: ожидание подписания договоров о новых субъектах

В четверг стало известно, что в пятницу 30 сентября в Кремле состоится церемония, на которой будет подписан договор о вступлении в состав России четырех новых... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T23:21

2022-09-29T23:21

2022-09-29T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

антониу гутерреш

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В четверг стало известно, что в пятницу 30 сентября в Кремле состоится церемония, на которой будет подписан договор о вступлении в состав России четырех новых субъектов, где проходили референдумы. В рамках церемонии в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Позже, 4 октября, Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России.При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в четверг, что ООН не признает присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.Ход операцииРоссийские военные за сутки поразили 6 пунктов управления украинской армии, в том числе двух механизированных бригад, сообщило в четверг Минобороны РФ.Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили реактивную батарею систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, добавили в министерстве.Кроме того, российская авиация уничтожила до 80 наемников "Иностранного легиона" в районе Николаевки в ДНР, а российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области.Вооруженные силы РФ уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.ВС РФ уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады в Купянске Харьковской области, украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области.Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов американских РСЗО HIMARS, противорадарную ракету HARM и восемь украинских беспилотников. Кроме того, российская ПВО за день сбила восемь украинских дронов над ДНР, ЛНР, Николаевской и Херсонской областями.Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, но остальные самодельные взрывные устройства (СВУ) российские силовики обезвредили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Херсонской области.Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщила администрация райцентра.Создание объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР позволит освободить больше территорий от украинских боевиков, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Путин созвонился с ЭрдоганомПрезидент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых проинформировал его об итогах состоявшихся 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав РФ освобожденных территорий, сообщила пресс-служба Кремля.Путин и Эрдоган также обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки.Эрдоган в очередной раз попросил Путина "дать шанс" переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником. Он также заявил, что продление "продуктовой сделки" будет "в общих интересах".ООН не признает итоги референдумовСтало известно, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, где в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Позже, 4 октября, Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Сенаторов от Херсонской и Запорожской областей в случае присоединения регионов к России могут назначить в течение двух недель, от региональных парламентов - позже, возможны выборы депутатов, заявил РИА Новости представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков. Он добавил, что сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик могут назначить в течение 10-15 дней с момента их присоединения к России, в республиках есть избранные, легитимные руководители субъектов, а также сформированы законодательные собрания.Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения референдума. Он также заявил, что власти ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума по вхождению в состав РФ, в этом нет необходимости.Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.Он отметил, что любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права. По его словам, Россия, как одна из пяти постоянных членов СБ ООН несет особую ответственность за исполнение Устава ООН. Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения, подчеркнул генсек ООН. По его словам, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "оно является опасной эскалацией" и "оно не должно быть принято".Позже Гутерреш выразил свою обеспокоенность постпреду РФ Василию Небензе в связи с процедурами, связанными с присоединением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Тем не менее Гутерреш выступает против выдавливания России с глобальных дипломатических площадок, заявил Дюжаррик. Он добавил, что ООН надеется на продолжение взаимодействия сторон продовольственной сделки.Финляндия не признает результаты референдумов ЛНР и ДНР, сообщили президент Финляндии Саули Ниинистё и глава кабмина Санна Марин. Глава кабмина также заявила, что "Финляндия самым решительным образом осуждает любые попытки России аннексировать территории, входящие в состав Украины", а результаты референдумов "никогда не будут признаны".В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во время референдумов Киев согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием. Она добавила, что, судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки реальное управление системами залпового огня HIMARS. Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине, подчеркнула Захарова.Также посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается не всех видов вооружения, а только РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220929/amerikantsy-1820318075.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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