"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР
ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.
ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.
В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.
В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.
Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.
Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.
Серьезно повреждена газовая инфраструктура.
Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.
Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.
"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.
"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.
Следователи зафиксировали последствия обстрела города.
Следователи зафиксировали последствия обстрела города.
Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.
Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.
Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.
Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.
Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.
Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.