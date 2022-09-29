https://ria.ru/20220929/bryanki-1820270401.html

"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР

"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022

"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР

Украинские войска обстреляли ракетами Брянку в ЛНР, погибли и пострадали мирные люди. Кадры из разрушенного города — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:27

2022-09-29T12:27

2022-09-29T14:52

фото

специальная военная операция на украине

лнр

ситуация в днр и лнр

брянка

обстрелы

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Украинские войска обстреляли ракетами Брянку в ЛНР, погибли и пострадали мирные люди. Кадры из разрушенного города — в фотоленте Ria.ru.

брянка

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2022

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