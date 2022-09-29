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"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/bryanki-1820270401.html
"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР
"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР
Украинские войска обстреляли ракетами Брянку в ЛНР, погибли и пострадали мирные люди. Кадры из разрушенного города — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.09.2022
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Украинские войска обстреляли ракетами Брянку в ЛНР, погибли и пострадали мирные люди. Кадры из разрушенного города — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Специальная военная операция на Украине, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Брянка, обстрелы
12:27 29.09.2022 (обновлено: 14:52 29.09.2022)
 

"Убивают безоружных": последствия обстрела Брянки в ЛНР

Читать ria.ru в
Украинские войска обстреляли ракетами Брянку в ЛНР, погибли и пострадали мирные люди. Кадры из разрушенного города — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки
1 из 10

ВСУ выпустили по населенному пункту Брянка 12 ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
2 из 10

В момент обстрела в помещениях предприятия "Луганскгаз" находились сотрудники. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.

Женщина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
3 из 10

Женщина у разрушенного здания после обстрела города Брянки.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Серьезно повреждена газовая инфраструктура.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
4 из 10

Серьезно повреждена газовая инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.

Мужчина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
5 из 10

Пострадали также учебные корпуса и технические мастерские местного колледжа, многоквартирные дома и частный сектор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.

Мужчина на фоне поврежденного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
6 из 10

"Ракеты, поставляемые странами НАТО, убивают безоружных детей, женщин, стариков, сотрудников коммунальных служб", — отреагировал на происшествие глава ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Следователи зафиксировали последствия обстрела города.

Поврежденное здание после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
7 из 10

Следователи зафиксировали последствия обстрела города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.

Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
8 из 10

Фрагменты разорвавшихся снарядов в городе Брянка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки
9 из 10

Обнаруженные на месте обстрела элементы ракеты отправят на судебную экспертизу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.

Табличка службы газового хозяйства ГУП Луганскгаз у разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
10 из 10

Всего с 17 февраля украинские войска обстреляли ЛНР 1187 раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Специальная военная операция на УкраинеФотоЛНРСитуация в ДНР и ЛНРБрянкаобстрелы
 
 
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