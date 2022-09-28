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Самые разрушительные ураганы в мире

Самые разрушительные ураганы в мире - РИА Новости, 28.09.2022

Самые разрушительные ураганы в мире

В конце сентября 2022 года на Кубу и США обрушился ураган "Иан". Он прошел через территорию Кубы в ночь на 27 сентября. Это самый сильный циклон, с которым... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:11

2022-09-28T18:11

2022-09-28T18:11

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В конце сентября 2022 года на Кубу и США обрушился ураган "Иан". Он прошел через территорию Кубы в ночь на 27 сентября. Это самый сильный циклон, с которым западная часть острова сталкивалась с 2008 года. Скорость ветра на одной из измерительных станций превышала 200 километров в час, порывы ветра в столице страны достигали 123 километров в час. СМИ и местные чиновники говорят о повсеместном падении деревьев и линий электропередачи, сорванных крышах жилых домов. Генерирующая система Кубы полностью не функционирует. Информации о погибших или пострадавших в результате удара стихии не поступало. В США ураган усилился до самой опасной, пятой, категории с максимальной скоростью ветра 250 километров в час. По данным синоптиков, ураган расположен в 100 километрах от города Нэйплс во Флориде и движется со скоростью 15 километров в час в северо-восточном направлении. "Иан" стал причиной переноса намеченного на 27 сентября запуска ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии "Артемида-1". 12 декабря 2021 года торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Губернатор штата Кентукки заявил о гибели из-за урагана не менее 80 человек. Как минимум один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. В начале сентября 2017 года ураган "Ирма" прошел над государствами и территориями Карибского бассейна, вызвав сильные разрушения. За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, были разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе. При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. Ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы – заморского департамента Франции и разрушил 95% инфраструктуры на острове Сен-Мартен. Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четыре человека, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен. Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги. Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды. Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Жертвами урагана "Ирма" в США и на Карибских островах стали более 50 человек.20 сентября 2017 года ураган "Мария" обрушился на территорию Пуэрто-Рико. Максимальная скорость ветра составляла около 182 километра в час. "Мария" стал самым разрушительным для страны ураганом за последние 80 лет. В течение года власти считали, что тогда погибли 64 человека, но это число не раз оспаривали. В 2018 году губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло заявил, что в 2017 году при урагане "Мария" погибли почти три тысячи человек. В ночь на 26 августа 2017 года на американский штат Техас обрушился ураган "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина". В результате стихии погибли более 88 человек, тысячи людей были спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Стоимость ликвидации последствий оценивалась в 180 миллиардов долларов. В октябре 2016 года на США обрушился ураган "Мэтью", он унес жизни 42 человек. Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. В ночь на 21 мая 2013 года торнадо пронесся над американским штатом Оклахома, жертвами стихии стали более 90 человек, из которых 20 – дети, еще несколько сотен человек пострадали. По оценкам некоторых СМИ, сила торнадо, который "прошелся" по окраине административного центра штата – города Оклахома-сити, – была такой, что в воздух "взлетали" автомобили, а строения складывались подобно карточным домикам. 30 октября 2012 года на Восточное побережье США обрушился ураган "Сэнди". Самый сильный удар стихии пришелся на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Ураган полностью нарушил движение общественного транспорта, затопил метро в Нью-Йорке, было отменено около 19 тысяч авиарейсов, впервые с 1980-х годов на два дня была закрыта фондовая биржа. На нескольких АЭС были остановлены атомные реакторы. Жертвами "Сэнди" в США и Канаде стали 120 человек. Экономический ущерб от урагана "Сэнди" составил 25 миллиардов долларов. В августе 2011 года мощный ураган "Айрин" обрушился на восточное побережье США. Погибли более 40 человек. Большинство жертв "Айрин" погибли от поваленных деревьев или утонули в результате наводнений. Кроме того, стихия унесла жизни четырех человек в Доминиканской Республике и одного – на Гаити. 3 октября 2009 года тайфун "Парма", обрушившийся на филиппинский остров Лусон, стал одним из самых мощных тайфунов в этой стране. "Парма" относится к четвертой категории опасности. Тайфун нанес значительный ущерб инфраструктуре острова Лусон, затопив несколько районов острова. Жертвами тайфуна "Парма" на Филиппинах стали 465 человек. В конце сентября 2009 года тайфун "Кетсана" обрушился на Филиппины, Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Таиланд. Порывы ветра достигали до 165 километров в час. Жертвами тайфуна во Вьетнаме стали более 160 человек, были разрушены около 170 тысяч домов, во многих районах были уничтожены посевы и системы орошения. Более 350 тысяч человек были эвакуированы. На Филиппинах погибли 464 человека, пострадали дома около 2,5 миллионов человек. В Лаосе "Кетсана" унесла жизни 16 человек, в Камбодже – 17 человек. Общее число пострадавших от тайфунов "Кетсана" и "Парма" в Юго-Восточной Азии достигло 4,4 миллиона человек. Были разрушены более 40 тысяч домов. В конце мая 2009 года на Индию и Бангладеш обрушился тропический циклон "Айла", сформировавшийся над Бенгальским заливом. Жертвами урагана стали более 200 человек. От урагана погибло почти 60 тысяч голов домашнего скота. Около 30 тысячам домов нанесен серьезный ущерб, разрушены дамбы, уничтожены посевы. В конце августа – начале сентября 2008 года на Кубу обрушились ураганы "Густав" и "Айк". "Густав" стал самым сильным ураганом на Кубе за последние 50 лет. Стихия разрушила около 100 тысяч жилых домов, большая часть которых находилась в провинции Пинар-дель-Рио и на острове Хувентуд. "Айк" унес жизни четырех человек. Было уничтожено 11 тысяч объектов инфраструктуры табачной отрасли. По официальным данным, в результате ураганов экономике страны был нанесен ущерб в размере около 10 миллиардов долларов.В ночь на 3 мая 2008 года тропический циклон "Наргиз", обрушившийся на Мьянму, вызвал катастрофическое наводнение, от которого особенно пострадали густонаселенные районы в дельте реки Иравади. По данным ООН, жертвами циклона "Наргиз" стали 138 тысяч человек, 2,4 миллиона жителей Мьянмы пострадали. Ущерб от циклона "Наргиз" составил четыре миллиарда долларов. 23-30 августа 2005 года в результате самого разрушительного в истории Соединенных Штатов урагана "Катрина" погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов. Примерно половина этой суммы – 60 миллиардов – потери страховых компаний.В конце сентября 2005 года на США обрушился ураган "Рита". Скорость ветра, сопровождающего ураган, составляла порядка 193 километров в час. Основной удар урагана пришелся по району границы между штатами Техас и Луизиана. В результате удара стихии погибли 100 человек. В конце октября 2005 года ураган "Вильма" бушевал над Мексиканским заливом, островами Карибского моря, полуостровом Юкатан и США. Из-за урагана погибли 23 человека. "Вильма" нанес тяжелейший урон хрупким коралловым рифам у побережья полуострова Юкатан в Мексике, и потребуется не менее столетия, прежде чем пострадавшие экологические системы смогут полностью восстановиться. Особенно пострадал 40-километровый участок коралловых рифов у побережья тропического острова Косумель, откуда коралловая цепь тянется далее на юг на сотни километров в направлении побережья Гондураса и образует, таким образом, крупнейшую рифовую систему в Северном полушарии.В сентябре 2004 года ураган "Иван" бушевал над Карибским морем, Мексиканским заливом и США. Он опустошил на своем пути острова Гренада, Ямайка, пронесся над Каймановыми островами и приблизился к берегам Кубы. Ураган нанес ущерб северным побережьям Венесуэлы и Колумбии, отдельным районам Доминиканской Республики. От урагана "Иван", который прозвали "Грозным", пострадали 14 миллионов человек, погибли более 90 человек. В начале сентября 2003 года на США обрушился ураган "Изабель". Скорость ветра достигала 170 километров в час. Было нарушено транспортное сообщение, более миллиона семей остались без электричества. Жертвами стихии стал 51 человек. Причиненный ущерб оценивался в пять миллиардов долларов. В июне 2001 года на большую часть США обрушился тропический шторм "Эллисон", больше всего пострадали юго-восток Техаса и юг Луизианы. Самое сильное наводнение было в Хьюстоне. Всего за несколько дней ураган сбросил 80% среднего количества осадков в этом районе. Погиб 41 человек, около двух миллионов пострадали. Были повреждены более 70 тысяч домов. Сумма причиненного ущерба оценивалась в пять миллиардов долларов. 24 октября 1998 года тропический шторм, сформировавшийся в юго-западной части Карибского моря 22 октября, получил статус урагана под названием "Митч". К 26 октября ураган усилился до пятой категории. Максимальная скорость ветра урагана достигала 290 километров в час. После выхода на сушу в Гондурасе 29 октября ураган прошел через Центральную Америку и переформировался в заливе Кампече, прежде чем достичь Флориды в виде тропического шторма 4-5 ноября 1998 года. Пройдя Флориду, он рассеялся 5 ноября над Атлантическим океаном, у берегов Великобритании. В результате урагана погибли более 11 тысяч человек, были разрушены сотни тысяч домов и нанесен ущерб на сумму более пяти миллиардов долларов. Особенно сильно пострадали от урагана Гондурас и Никарагуа. В Гондурасе наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, смыли целые деревни, а большая часть посевов и инфраструктуры страны была уничтожена. В стране погибли более семи тысяч человек. В Никарагуа только в одном районе Посолтега в результате огромного оползня погибло более двух тысяч человек. Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала и Панама также пострадали от урагана "Митч".23 августа 1992 года сформировался сезонный атлантический ураган "Эндрю", который достиг берегов США и бушевал до 28 августа. По примерным подсчетам метеорологов максимальная скорость ветра урагана доходила до 290 километров в час на воде и до 305 километров в час на суше. Он прошел над Багамскими островами и над американскими штатами Флорида и Луизиана. Ураган разрушил 63,5 тысячи домов, повредил 124 тысячи зданий. От него погибли 65 человек. Ураган нанес ущерб в размере 27,3 миллиарда долларов (по другим источникам 27,3 миллиарда). 12 сентября 1988 года ураган "Гилберт" ударил по Ямайке, скорость ветра достигала 280 километров в час. Ураган шириной в 64 километра накрыл весь остров. Серьезные повреждения получили около 80% домов острова, около 500 тысяч из двух миллионов жителей страны остались без крова. Более 200 человек погибли. Через два ураган достиг побережья Мексики. Ураган разрушил дома около 200 тысяч мексиканцев, более 200 человек погибли. Жертвами стихии также стали три человека в Техасе. 31 июля – 11 августа 1980 года ураган "Аллен", один из самых мощных за всю историю наблюдений, прошел над Атлантикой. Максимальная скорость ветра достигала более 300 километров в час. От стихии пострадали острова Карибского бассейна, северная и восточная часть Мексики и южная часть штата Техас (США). Жертвами "Аллена" стали 269 человек, материальный ущерб составил 1,57 миллиарда долларов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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