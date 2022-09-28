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На Кубе из-за урагана полностью отключился свет - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
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На Кубе из-за урагана полностью отключился свет
На Кубе из-за урагана полностью отключился свет - РИА Новости, 28.09.2022
На Кубе из-за урагана полностью отключился свет
Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иэн", сообщила кубинская Union Electrica. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T04:00
2022-09-28T11:02
в мире
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карибское море
туризм
новости - туризм
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МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иэн", сообщила кубинская Union Electrica.Тропический ураган третьей категории "Иэн" прошел через территорию Кубы в ночь на вторник. Это самый сильный циклон, с которым западная часть острова сталкивалась с 2008 года. Скорость ветра на одной из измерительных станций превышала 200 километров в час, порывы ветра в столице страны достигали 123 километров в час.Официальная статистика властей Кубы по последствиям урагана до сих пор не опубликована, СМИ и местные чиновники говорят о повсеместном падении деревьев и линий электропередачи, сорванных крышах жилых домов. Информации о погибших или пострадавших в результате удара стихии не поступало.В настоящий момент циклон находится в Мексиканском заливе и движется в сторону Флориды.
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в мире, куба, карибское море, новости - туризм
В мире, Куба, Карибское море, Туризм, Новости - Туризм
04:00 28.09.2022 (обновлено: 11:02 28.09.2022)
 
На Кубе из-за урагана полностью отключился свет

На Кубе полностью отключили подачу электроэнергии из-за урагана "Иан"

© AP Photo / Ramon EspinosaМужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба
Мужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба
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МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иэн", сообщила кубинская Union Electrica.
"Генерация в национальной энергетической системе нулевая (страна без услуги энергоснабжения), состояние вызвано климатическими условиями. Сбой в подключениях на западе, в центральной части и на востоке. Подача будет постепенно восстановлена ночью или утром в среду", - говорится в сообщении в блоге Union Electrica в Twitter.
Тропический ураган третьей категории "Иэн" прошел через территорию Кубы в ночь на вторник. Это самый сильный циклон, с которым западная часть острова сталкивалась с 2008 года. Скорость ветра на одной из измерительных станций превышала 200 километров в час, порывы ветра в столице страны достигали 123 километров в час.
Официальная статистика властей Кубы по последствиям урагана до сих пор не опубликована, СМИ и местные чиновники говорят о повсеместном падении деревьев и линий электропередачи, сорванных крышах жилых домов. Информации о погибших или пострадавших в результате удара стихии не поступало.
В настоящий момент циклон находится в Мексиканском заливе и движется в сторону Флориды.
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