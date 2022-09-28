https://ria.ru/20220928/kuba-1819959171.html

На Кубе из-за урагана полностью отключился свет

На Кубе из-за урагана полностью отключился свет - РИА Новости, 28.09.2022

На Кубе из-за урагана полностью отключился свет

Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иэн", сообщила кубинская Union Electrica. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T04:00

2022-09-28T04:00

2022-09-28T11:02

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МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иэн", сообщила кубинская Union Electrica.Тропический ураган третьей категории "Иэн" прошел через территорию Кубы в ночь на вторник. Это самый сильный циклон, с которым западная часть острова сталкивалась с 2008 года. Скорость ветра на одной из измерительных станций превышала 200 километров в час, порывы ветра в столице страны достигали 123 километров в час.Официальная статистика властей Кубы по последствиям урагана до сих пор не опубликована, СМИ и местные чиновники говорят о повсеместном падении деревьев и линий электропередачи, сорванных крышах жилых домов. Информации о погибших или пострадавших в результате удара стихии не поступало.В настоящий момент циклон находится в Мексиканском заливе и движется в сторону Флориды.

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Максим Горбачев

в мире, куба, карибское море, новости - туризм