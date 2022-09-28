https://ria.ru/20220928/kuba-1819959171.html
На Кубе из-за урагана полностью отключился свет
На Кубе из-за урагана полностью отключился свет - РИА Новости, 28.09.2022
На Кубе из-за урагана полностью отключился свет
Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иэн", сообщила кубинская Union Electrica. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T04:00
2022-09-28T04:00
2022-09-28T11:02
в мире
куба
карибское море
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819998244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e8793346982500a15ae6e75a2604fc4.jpg
МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иэн", сообщила кубинская Union Electrica.Тропический ураган третьей категории "Иэн" прошел через территорию Кубы в ночь на вторник. Это самый сильный циклон, с которым западная часть острова сталкивалась с 2008 года. Скорость ветра на одной из измерительных станций превышала 200 километров в час, порывы ветра в столице страны достигали 123 километров в час.Официальная статистика властей Кубы по последствиям урагана до сих пор не опубликована, СМИ и местные чиновники говорят о повсеместном падении деревьев и линий электропередачи, сорванных крышах жилых домов. Информации о погибших или пострадавших в результате удара стихии не поступало.В настоящий момент циклон находится в Мексиканском заливе и движется в сторону Флориды.
https://ria.ru/20220928/spacex-1819957186.html
куба
карибское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819998244_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_818c465f2068cfb16db63545bf4788e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, карибское море, новости - туризм
В мире, Куба, Карибское море, Туризм, Новости - Туризм
04:00 28.09.2022 (обновлено: 11:02 28.09.2022)
На Кубе из-за урагана полностью отключился свет
На Кубе полностью отключили подачу электроэнергии из-за урагана "Иан"
МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иэн", сообщила кубинская Union Electrica.
"Генерация в национальной энергетической системе нулевая (страна без услуги энергоснабжения), состояние вызвано климатическими условиями. Сбой в подключениях на западе, в центральной части и на востоке. Подача будет постепенно восстановлена ночью или утром в среду", - говорится в сообщении в блоге Union Electrica в Twitter.
Тропический ураган третьей категории "Иэн" прошел через территорию Кубы в ночь на вторник. Это самый сильный циклон, с которым западная часть острова сталкивалась с 2008 года. Скорость ветра на одной из измерительных станций превышала 200 километров в час, порывы ветра в столице страны достигали 123 километров в час.
Официальная статистика властей Кубы по последствиям урагана до сих пор не опубликована, СМИ и местные чиновники говорят о повсеместном падении деревьев и линий электропередачи, сорванных крышах жилых домов. Информации о погибших или пострадавших в результате удара стихии не поступало.
В настоящий момент циклон находится в Мексиканском заливе
и движется в сторону Флориды
.