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Ураган "Иан" у берегов США усилился до максимальной категории

Ураган "Иан" у берегов США усилился до максимальной категории - РИА Новости, 28.09.2022

Ураган "Иан" у берегов США усилился до максимальной категории

Ураган "Иан" у берегов США усилился до самой опасной, пятой, категории с максимальной скоростью ветра 250 километров в час, следует из данных национального... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:26

2022-09-28T14:26

2022-09-28T14:36

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сша

флорида

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ураган "Иан" у берегов США усилился до самой опасной, пятой, категории с максимальной скоростью ветра 250 километров в час, следует из данных национального центра США по слежению за ураганами. По данным синоптиков, ураган расположен в 100 километрах от города Нэйплс во Флориде и движется со скоростью 15 километров в час в северо-восточном направлении.Ранее центр слежения за ураганами сообщил об усилении "Иана" до четвертой категории и предупредил, что он может вызвать опасные для жизни штормовые волны, сильный ветер и наводнения на полуострове Флорида."Иан" стал причиной переноса намеченного на 27 сентября запуска ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии "Артемида-1". Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, флорида