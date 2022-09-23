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Референдум, 23 сентября: надежды на достойную жизнь и безопасность

Референдум, 23 сентября: надежды на достойную жизнь и безопасность - РИА Новости, 23.09.2022

Референдум, 23 сентября: надежды на достойную жизнь и безопасность

Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях начались в пятницу утром. В Луганске люди голосовали под... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:39

2022-09-23T20:39

2022-09-23T20:39

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владимир рогов

денис пушилин

россия

херсонская область

донецкая народная республика

оон

референдум в донбассе

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях начались в пятницу утром. В Луганске люди голосовали под дождем, в Херсоне было солнечно - на одном из участков в городе пришедшие проголосовать девушки начали танцевать под советскую музыку. Серьезных происшествий, несмотря на продолжавшиеся в течение дня обстрелы с украинской стороны, зафиксировано не было.Донецкая народная республикаРеферендум в ДНР о воссоединении с Россией начался в пятницу в 8.00, голосование началось на всей территории республики, контролируемой ее властями, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. Глава ДНР Денис Пушилин в первый день референдума о вхождении в состав России обратился к жителям республики и назвал его проведение "исторической вехой". Спустя некоторое время, как сообщил корреспондент РИА Новости, Пушилин и сам проголосовал на референдуме.Как сообщили в ЦИК ДНР, в республике на референдуме работали международные наблюдатели - их было аккредитовано около 130 человек, но число постоянно растет.Голосующие жители в Донецке рассказали РИА Новости, что референдум подарит жителям ДНР надежду на достойную жизнь и безопасность. "Мы давно уже хотим в Россию, мы ждали долго, мучительно. Вы сами видите, какое сейчас положение: нас никто не защитит, кроме России", - сказала местная жительница.Имам макеевской мечети "Ас-салям" Мавлетдин Абушахманов призвал всех мусульман участвовать в референдуме о вхождении ДНР в состав России. "Только на Россию можно надеяться, на мирное сосуществование", - сказал РИА Новости Абушахманов.Луганская народная республикаПеред началом голосования в ЛНР избирательные участки были проверены российскими саперами на наличие взрывоопасных предметов, о чем сообщило российское Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что в ходе работы российские специалисты применили новейшее оборудование.Голосование в ЛНР началось по плану: в 8:00 все бюллетени были доставлены на избирательные участки, о чем сообщили в ЦИК республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех жителей республики проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ: "Сегодня нам остается сделать один шаг. И я призываю всех жителей, всех граждан ЛНР, сделать наш выбор. Прийти на референдум и отдать голоса за наше светлое будущее".Сорвать референдум пытались: как заявил РИА Новости офицер народной милиции республики Андрей Марочко, украинские войска в течение дня обстреливали территорию республики. Несмотря на это, уже к 14.00 явка на участках в республике составила 13,18%.Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с военнослужащими ЛНР о вхождении республики в состав России. "Восемь лет мы ждали. Ждали все сознательные граждане Луганской Народной Республики. Сегодня пришли голосовать. Это практически праздник для нашей республики, потому что все это время мы осознавали, что мы должны быть в России", - заявил военный.Запорожская областьРано утром в центре Мелитополя прозвучал одиночный взрыв, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он уточнил, что взрыв был "объемный", но причина произошедшего неизвестна.Голосование при этом в городе началось по плану: в 8:00 сотрудники избирательной комиссии приступили к обходу адресов для сбора голосов граждан по вопросу воссоединения с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости. Инцидентов и нарушений на период начала голосования на референдуме не зафиксировано, хотя попытки предпринимались, заявила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, Владимир Зеленский лично поставил задачу организовать теракты на освобожденных территориях, чтобы сорвать проведение там референдумов.Жители Мелитополя организовали в первый день референдума автопробег в поддержку присоединения Запорожской области к РФ, передает корреспондент РИА Новости.Жители Мелитополя заявили, что связывают с вхождением в состав России надежды на лучшее будущее и на прекращение притеснений со стороны Киева. "Я так ждал, как все, чтобы лучше жить было всем, чтобы было свободно разговаривать, что хочешь сказать, что хочешь думать. А то было у нас какое-то притеснение, а это не нравится мне. Людям надо, чтобы к ним по-людски относились", - сказал один из пришедших на участки.Голосование в Энергодаре на референдуме проходит без сбоев, ситуация с безопасностью полностью контролируется, заявил глава администрации города, где расположена Запорожская АЭС, Александр Волга.Явка на референдуме о вхождении в состав РФ в Запорожской области уже очень высокая, к вечеру будут предварительные цифры, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Херсонская областьВсе избирательные участки для голосования на референдуме в Херсонской области открылись вовремя, обстановка спокойная, заявила РИА Новости председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.Украинские военные в первый день референдума предприняли попытку обстрела Херсона, но ПВО отразила атаку, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Также он рассказал, что проголосовал на референдуме днем в пятницы, опубликовав соответствующее видео.По словам Марины Захаровой, наблюдатели от США и Франции следят за ходом референдума в Херсонской области. По ее словам, они изъявили желание поехать в отдаленные районы региона, такую возможность им предоставили.На одном из участков, где присутствовал корреспондент РИА Новости, пришедшие проголосовать девушки и женщины устроили танцы: в руках они держали российские флаги и танцевали под советские песни.По завершении первого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 15,31% от общего списка избирателей, заявила РИА Новости Марина Захарова.МоскваУчастки для референдумов в представительстве ДНР открылись и в Москве. Всего в российской столице открылось более 15 участков для голосования, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР, больше всего - в Центральном административном округе.А вечером в Москве на Манежной площади начался митинг на "Своих не бросаем" в поддержку референдумов. Как позднее сообщила пресс-служба столичного главка МВД, митинг посетили около 50 тысяч человек.РоссияПомимо ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей голосование началось и по всей России - для жителей голосующих территорий, находящихся в России.В час начала референдума председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к жителям голосующих территорий: "Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим". Он добавил, что у жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях организованы на максимально высоком уровне, так, что "не к чему придраться", об этом говорят российские сенаторы, работающие там наблюдателями, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также подчеркнула, что голосование в Донбассе и на освобожденных территориях идет согласно международным нормам и в соответствии с уставом ООН. Матвиенко также подчеркнула, что Россия в кратчайшие сроки примет решение о вхождении в ее состав новых территорий, если за это проголосуют их жители.Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают "крайне нервную, истеричную" реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщило пресс-бюро СВР.Более 50 тысяч человек в Грозном приняли участие в митинге в поддержку проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, сообщил РИА Новости председатель общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов. Жители Чечни, в том числе из отдаленных районов, пришли на митинг с российскими флагами и плакатами "Деды смогли, и мы сможем", "Россия, вперед" и "Братцы, мы вас ждем".Подобные митинги также прошли по всей России: в Екатеринбурге, Саратове, Нальчике, Пензе и многих других городах страны. "Я пришла поддержать референдум. Давно пора, хватит терпеть - 8 лет уже. Это исконно русские территории, русские люди, и хватит над ними издеваться", - сказала РИА Новости Юлия, которая пришла на митинг в Ростове-на-Дону. В нем, несмотря на срывающийся дождь, неравнодушные жители заполнили практически всю площадь перед сценой в парке "Левоборежный".Международная обстановкаФедеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в четверг вызвал российского посла Сергея Гармонина и проинформировал дипломата о позиции Берна по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В заявлении на сайте правительства страны говорилось, что Швейцария не признает результаты референдумов, и президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. Эта же позиция была доведена до российского посла в Швейцарии. Также в заявлении говорилось, что Швейцария не исключает возможности присоединения к санкциям Евросоюза против России, которые могут быть введены из-за референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.В ответ на заявления властей Швейцарии посол России в Берне Сергей Гармонин в ходе встречи в МИД Швейцарии опроверг тезис о нелегитимности референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а также отметил двойные стандарты, лежащие в основе как западных подходов в целом, так и швейцарских в частности.Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас в пятницу предложил провести "референдум" по вопросу присоединения участка территории посольства РФ в Вильнюсе к Литве. Жукаускас разместил в соцсетях фотографию российского посольства в Вильнюсе, напомнив, что территория посольств иностранных государств является собственностью этих государств, и предложил "объявить референдум о присоединении этого участка к Литве".

https://ria.ru/20220923/referendum-1819066389.html

https://ria.ru/20220923/ugrozy-1819065073.html

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/ukraina-1819048678.html

https://ria.ru/20220923/ukraina-1819032341.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/ssha-1818958650.html

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1819004355.html

https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1818823169.html

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