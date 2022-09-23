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"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов

"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов - РИА Новости, 23.09.2022

"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов

По всей России проходят акции в поддержку референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Массовые... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:53

2022-09-23T17:53

2022-09-23T20:08

фото

референдумы на освобожденных территориях

россия

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По всей России проходят акции в поддержку референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Массовые мероприятия и концерты — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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