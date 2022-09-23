https://ria.ru/20220923/referendum-1818877541.html

В ЛНР развернули оперативные штабы по безопасности на референдуме

В ЛНР развернули оперативные штабы по безопасности на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР развернули оперативные штабы по безопасности на референдуме

Оперативные штабы по безопасности развернуты в Луганской Народной Республике для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:18

2022-09-23T11:18

2022-09-23T12:49

в мире

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

мвд лнр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818862901_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_c25065c305e8d28684e54de255dce272.jpg

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Оперативные штабы по безопасности развернуты в Луганской Народной Республике для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, заявил журналистам начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин."Налажено тесное взаимодействие с представителями центральной избирательной комиссии, МГБ, МЧС ЛНР. Для охраны общественного порядка задействованы силы министерства внутренних дел, сводного отряда полиции главного управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и подразделения Росгвардии России. Для координации их действий развернута деятельность оперативных штабов как в самом министерстве внутренних дел ЛНР, так и в каждом территориальном органе внутренних дел", - заявил Дрючин.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818875456.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, мвд лнр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях