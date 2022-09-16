Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/shos-1817198255.html
Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС
Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС
Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), это позитивно скажется на работе организации, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:37
2022-09-16T11:51
иран
россия
шос
в мире
владимир путин
саммит шос в самарканде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45918a5ec0da753e5b295662d5134acd.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), это позитивно скажется на работе организации, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы, меморандум. Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в евразийском регионе и в мире в целом", - сказал Путин в пятницу на саммите ШОС.Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220915/dogovor-1816953051.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a5525f90c3a10a4a38c3d4d30f94de91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, шос, в мире, владимир путин, саммит шос в самарканде
Иран, Россия, ШОС, В мире, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде
11:37 16.09.2022 (обновлено: 11:51 16.09.2022)
 
Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС

Путин заявил, что вступление Ирана позитивно скажется на работе ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), это позитивно скажется на работе организации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы, меморандум. Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в евразийском регионе и в мире в целом", - сказал Путин в пятницу на саммите ШОС.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 12:42
Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана
 
ИранРоссияШОСВ миреВладимир ПутинСаммит ШОС в Самарканде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала