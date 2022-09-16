11:37 16.09.2022 (обновлено: 11:51 16.09.2022)
Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС
Путин заявил, что вступление Ирана позитивно скажется на работе ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), это позитивно скажется на работе организации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы, меморандум. Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в евразийском регионе и в мире в целом", - сказал Путин в пятницу на саммите ШОС.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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