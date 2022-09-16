https://ria.ru/20220916/shos-1817198255.html

Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС

Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС

Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), это позитивно скажется на работе организации, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:37

2022-09-16T11:37

2022-09-16T11:51

иран

россия

шос

в мире

владимир путин

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), это позитивно скажется на работе организации, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы, меморандум. Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в евразийском регионе и в мире в целом", - сказал Путин в пятницу на саммите ШОС.Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/dogovor-1816953051.html

иран

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, шос, в мире, владимир путин, саммит шос в самарканде