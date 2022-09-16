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10:37 16.09.2022 (обновлено: 10:49 16.09.2022)
Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС
Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом саммита ШОС в расширенном составе
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа лидеров состоялась после того, как они в качестве участников заседания сели за большой круглый переговорный стол. Затем президент России повернулся к сидящим неподалеку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и помощнику по международным делам Юрию Ушакову и кратко пообщался с ними.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.