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Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС

Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном составе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:37

2022-09-16T10:37

2022-09-16T10:49

шос

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владимир путин

эмомали рахмон

россия

таджикистан

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.Беседа лидеров состоялась после того, как они в качестве участников заседания сели за большой круглый переговорный стол. Затем президент России повернулся к сидящим неподалеку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и помощнику по международным делам Юрию Ушакову и кратко пообщался с ними.Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813786472.html

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Кирилл Волков

шос, в мире, владимир путин, эмомали рахмон, россия, таджикистан, саммит шос в самарканде