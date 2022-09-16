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Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС
Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном составе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:37
2022-09-16T10:49
шос
в мире
владимир путин
эмомали рахмон
россия
таджикистан
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.Беседа лидеров состоялась после того, как они в качестве участников заседания сели за большой круглый переговорный стол. Затем президент России повернулся к сидящим неподалеку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и помощнику по международным делам Юрию Ушакову и кратко пообщался с ними.Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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шос, в мире, владимир путин, эмомали рахмон, россия, таджикистан, саммит шос в самарканде
ШОС, В мире, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан, Саммит ШОС в Самарканде
Материал дополняется
10:37 16.09.2022 (обновлено: 10:49 16.09.2022)
 
Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС

Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом саммита ШОС в расширенном составе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа лидеров состоялась после того, как они в качестве участников заседания сели за большой круглый переговорный стол. Затем президент России повернулся к сидящим неподалеку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и помощнику по международным делам Юрию Ушакову и кратко пообщался с ними.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
1 сентября, 16:52
Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане
 
ШОСВ миреВладимир ПутинЭмомали РахмонРоссияТаджикистанСаммит ШОС в Самарканде
 
 
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