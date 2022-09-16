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Лукашенко заявил о заинтересованности в национальных финансовых механизмах - РИА Новости, 16.09.2022
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Лукашенко заявил о заинтересованности в национальных финансовых механизмах
Лукашенко заявил о заинтересованности в национальных финансовых механизмах - РИА Новости, 16.09.2022
Лукашенко заявил о заинтересованности в национальных финансовых механизмах
Белоруссия заинтересована в создании собственных финансовых механизмов в рамках ШОС, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на саммите ШОС в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:50
2022-09-16T13:50
в мире
александр лукашенко
белоруссия
узбекистан
минск
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в создании собственных финансовых механизмов в рамках ШОС, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на саммите ШОС в Самарканде.Лукашенко 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В пятницу белорусский лидер принимает участие в заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов организации, в которой Белоруссия имеет статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена."Сегодня следует по-новому взглянуть на состояние сотрудничества в банковской и финансовой сферах. Незаконные санкции, отключение международных расчетов, другие нелегитимные ограничения ведут к необходимости сближения платежных систем, увеличения доли национальных валют в торговле, а также создания собственных финансовых механизмов в рамках ШОС", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии уверен, что данный подход предоставит участникам организации не только свободу выбора, но и свободу действий.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817004783.html
https://ria.ru/20220916/shos-1817212382.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, узбекистан, минск, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Узбекистан, Минск, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
13:50 16.09.2022
 
Лукашенко заявил о заинтересованности в национальных финансовых механизмах

Лукашенко: Минск заинтересован в собственных финансовых механизмах в рамках ШОС

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в создании собственных финансовых механизмов в рамках ШОС, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на саммите ШОС в Самарканде.
Лукашенко 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В пятницу белорусский лидер принимает участие в заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов организации, в которой Белоруссия имеет статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
"Сегодня следует по-новому взглянуть на состояние сотрудничества в банковской и финансовой сферах. Незаконные санкции, отключение международных расчетов, другие нелегитимные ограничения ведут к необходимости сближения платежных систем, увеличения доли национальных валют в торговле, а также создания собственных финансовых механизмов в рамках ШОС", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии уверен, что данный подход предоставит участникам организации не только свободу выбора, но и свободу действий.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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