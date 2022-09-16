https://ria.ru/20220916/lukashenko-1817248993.html

Лукашенко заявил о заинтересованности в национальных финансовых механизмах

Лукашенко заявил о заинтересованности в национальных финансовых механизмах - РИА Новости, 16.09.2022

Лукашенко заявил о заинтересованности в национальных финансовых механизмах

Белоруссия заинтересована в создании собственных финансовых механизмов в рамках ШОС, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на саммите ШОС в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:50

2022-09-16T13:50

2022-09-16T13:50

в мире

александр лукашенко

белоруссия

узбекистан

минск

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в создании собственных финансовых механизмов в рамках ШОС, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на саммите ШОС в Самарканде.Лукашенко 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В пятницу белорусский лидер принимает участие в заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов организации, в которой Белоруссия имеет статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена."Сегодня следует по-новому взглянуть на состояние сотрудничества в банковской и финансовой сферах. Незаконные санкции, отключение международных расчетов, другие нелегитимные ограничения ведут к необходимости сближения платежных систем, увеличения доли национальных валют в торговле, а также создания собственных финансовых механизмов в рамках ШОС", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии уверен, что данный подход предоставит участникам организации не только свободу выбора, но и свободу действий.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817004783.html

https://ria.ru/20220916/shos-1817212382.html

белоруссия

узбекистан

минск

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, узбекистан, минск, шос, саммит шос в самарканде