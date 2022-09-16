https://ria.ru/20220916/iran-1817165622.html
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе - РИА Новости, 16.09.2022
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе
Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:15
2022-09-16T09:15
2022-09-16T09:23
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
узбекистан
ибрахим раиси
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0b1e84fe25f8dbc5baf2fcb6a92ea696.jpg
МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидером Ирана Ибрахимом Раиси в узбекистанском Самарканде.Лукашенко 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита белорусский лидер провел ряд двусторонних встреч."Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.При этом белорусский президент обозначил два вектора для министерств иностранных дел двух стран: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20220915/shos-1816965593.html
https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817004783.html
иран
белоруссия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3480e30662b723cf46e928eae54f4f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, узбекистан, ибрахим раиси, шос
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Узбекистан, Ибрахим Раиси, ШОС
09:15 16.09.2022 (обновлено: 09:23 16.09.2022)
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе, чтобы выжить