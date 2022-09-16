https://ria.ru/20220916/iran-1817165622.html

Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе

Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе - РИА Новости, 16.09.2022

Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе

Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:15

2022-09-16T09:15

2022-09-16T09:23

в мире

иран

белоруссия

александр лукашенко

узбекистан

ибрахим раиси

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МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидером Ирана Ибрахимом Раиси в узбекистанском Самарканде.Лукашенко 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита белорусский лидер провел ряд двусторонних встреч."Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.При этом белорусский президент обозначил два вектора для министерств иностранных дел двух стран: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220915/shos-1816965593.html

https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817004783.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, узбекистан, ибрахим раиси, шос