Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/iran-1817165622.html
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе - РИА Новости, 16.09.2022
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе
Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:15
2022-09-16T09:23
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
узбекистан
ибрахим раиси
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0b1e84fe25f8dbc5baf2fcb6a92ea696.jpg
МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидером Ирана Ибрахимом Раиси в узбекистанском Самарканде.Лукашенко 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита белорусский лидер провел ряд двусторонних встреч."Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.При этом белорусский президент обозначил два вектора для министерств иностранных дел двух стран: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20220915/shos-1816965593.html
https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817004783.html
иран
белоруссия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3480e30662b723cf46e928eae54f4f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, узбекистан, ибрахим раиси, шос
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Узбекистан, Ибрахим Раиси, ШОС
09:15 16.09.2022 (обновлено: 09:23 16.09.2022)
 
Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе

Лукашенко заявил президенту Ирана о необходимости держаться вместе, чтобы выжить

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидером Ирана Ибрахимом Раиси в узбекистанском Самарканде.
Лукашенко 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита белорусский лидер провел ряд двусторонних встреч.
"Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
При этом белорусский президент обозначил два вектора для министерств иностранных дел двух стран: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.
В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Читайте также:

 
В миреИранБелоруссияАлександр ЛукашенкоУзбекистанИбрахим РаисиШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала